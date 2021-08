Succé för Eriksson i säsongens första insats – Syrianskas tredje raka

Med förstemålvakten Peter Stahl på två varningar och dessutom andremålvakten Felix Eriksson med en utlandsresa i antågande kändes Syrianska att man fick göra ett byte.

– En säkerhetsgrej, konstaterade Eriksson själv.

Utfallet? Mer än godkänt.

– Jag är nöjd med min insats. Jag önskar att jag hade tagit målet också, men jag var lite för het ut, analyserade 19-åringen agerandet.

Målet betydde 1–1 i slutet av första halvlek efter att Majkel Bagir fortsätter göra mål efter övergången från United.

Att vara het var dåligt i det läget, men inte i nästa. Eriksson stod för en superräddning när de flesta hade räknat in 1–2, men fläkningen bakåt var lyckosam och burväktaren motade upp bollen i ribban.

– Och ner på mållinjen. Jag var lite rädd att domaren skulle tycka att den var inne. Det hade blivit annorlunda då. Kanske som de andra matcherna, när vi tappat av att vi släppt in mål.

I stället fick han se laget dra nytta av halvtidspausen strax därpå. Ett byte efter en spelad timme, när Aziz Essaisi byttes in, var också synnerligen lyckat. Han slog själv in 2–1 och sköt sedan skottet på vars retur Bagir slog in sitt och lagets tredje mål.

– Det känns som om vi har studsat tillbaka, verkligen skitbra. Vi krigar på för varandra, det har vi gjort innan också men kanske inte lika mycket som nu. Vi hade förtroende för Steven (förre tränaren Younan) och Fredrik (tränare Axelsson) också. Han kom in med bra energi, vi spelar enkelt nu och krånglar inte till det, menade Eriksson.

Vilken är skillnaden för backlinjen att ha Eriksson och inte Stahl bakom sig?

– Jag vet inte, längden kanske? Mer skillnad än så tror jag inte det är, funderade Eriksson själv.

Tränare Axelsson var nöjd över målvaktsvalet och även bytet när Essaisi kom in.

– Han är målfarlig och riktigt stark när han kom in och ytorna blev lite större. Båda målen kom från speluppbyggnad, vi hittade vägar igenom när Värmbol blev lite låga, menade Axelsson.

Tredje raka segern. Vad har ni gjort sedan förlusten mot Huddinge?

– Jag tror att vi är inne på samma nu som då, att fortsätta ta jobbet. Inget mer revolutionerande än så, men sedan finns det mycket att jobba på fortfarande.

Han gillade den inledning laget stod för mot Värmbol.

– Sedan tappade vi initiativet i slutet av första halvlek, vi började spela för svårt och gav initiativet till Värmbol. Vi tog inte riktigt jobbet som vi önskar i defensiven. Sedan i slutet blev det naturligt att Värmbol skapade tryck i slutet.

I och med den återfunna formen finns det gott hopp om att Syrianska ska kunna blanda sig i den absoluta toppstriden.

– Vi ser i tabellen att alla vinner mot alla. Det som gäller är att vi gör vårt jobb varje vecka, fokusera på den egna matchen och göra den så bra som möjligt.

Syrianska–Värmbol 3–1 (1–1)

Mål: 1–0 Majkel Bagir, 1–1, 2–1 Aziz Essaisi, 3–1 Bagir.

Syrianskalaget: Felix Eriksson – Jay Chantarumporn, Jonathan Gürsac, Mattias Ingvarsson, Carlos Durmaz – Lalawele Atakora, Afram Hanna, Matteus Behnan, Irvine Kiesse – Majkel Bagir, Saban Ertürk.