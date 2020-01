Studenterna på Beckmans designhögskola rasar mot nedläggningen av Nova: ”Har bidragit till att vi är där vi är”

Båda går sista året på Beckmans designhögskola i Stockholm och båda tackar Södertälje som givit dem möjlighet att uppfylla sina drömmar. Men Rasmus Steyner Randén och Mika Lundblad, båda uppvuxna i Södertälje, blir arga och ledsna när de ser att Södertäljeungdomarnas möjligheter att utvecklas inom kulturområdet blir allt mindre.

Nu senast kom förslaget att stänga Kulturhuset Nova i Lunagallerian, Wendela Hebbe-gymnasiet har stoppat ny intagning av elever och den en gång så viktiga kulturföreningen Molto lever numera ett tynande liv.

– Vi blev verkligen matade med möjligheter i Södertälje, att kunna utveckla våra kreativa intressen, säger Mika.

– Viljan från Södertälje att låta ungdomar uttrycka sig har räddat sjukt många från att hamna snett. Wendela Hebbegymnasiet, Nova och Molto har bidragit till att jag och Mika är där vi är idag, säger Rasmus.

Beckmans designhögskola bubblar av kreativitet. När LT är på besök har studenterna i Formprogrammet fullt upp med att förbereda sig inför Stockholm Furniture & Light Fair i Älvsjö som pågår 4–8 februari. Studenterna jobbar i par och Mika har tillsammans med sin klasskamrat Alice Hägglund tagit fram barstolen Eddy.

Rasmus, känd i Södertälje sedan tidigare som graffitikonstnär, har jobbat med Sinar Alexis med en samlingsmöbel som de kallar Evy. Möblerna har tagits fram i nära samarbete med näringslivet. Mika har jobbat med Mitab och Rasmus med Kinnarps, båda stora möbelproducenter i Sverige.

På så vis ökar deras möjligheter att ta sig in i branschen och skapa sig en framtid som formgivare. Starten till allt var möjligheterna som gavs i Södertälje.

– Man kände att man var en del av kommunen, man kunde droppa in på Nova när man ville och det var inte svårt att få kontakt med människor inom kommunen om man ville dra ihop något. Man kunde söka kulturbidrag, kanske bara 2000 kronor för att göra något kulturellt för ungdomar. Jag sökte flera gånger för att bjuda in artister och för att köpa in speglar till Novas dansstudio, säger Mika.

För Mika hade Nova stor betydelse eftersom hon kunde sitta där och sy sina arbetsprover när hon sökte in till olika skolor. Mika har tidigare studerat Textil form och design på Vackstanäsgymnasiet och Rasmus har ett förflutet på Wendela Hebbegymnasiet.

– Den uppmuntran jag fått från mina gamla lärare på Wendela Hebbe, färghandeln som sponsrat mig med färg och kommunen som varit taggade på graffiti, inte bara min utan även Daniel Zalewskis till exempel, har skapat ett självförtroende hos många av oss och en känsla av att vara sedda, säger Rasmus och fortsätter:

– Stockholm hade nolltolerans mot graffiti medan Södertälje bjöd in konstnärer för att dekorera staden.

Spår av dessa dekorationsuppdrag kan man ännu se i Södertälje. 2011 fick unga konstnärer dekorera elskåpen i centrala stan – ett projekt som genomfördes i samarbete med Nova och kommunen.

Nu står Mika och Rasmus på tröskeln till en begynnande karriär. På Beckmans har de fått chansen att fortsätta utveckla sina konstnärliga färdigheter, det som en gång tog sin början i Södertälje. Om allt går väl kan deras alster till möbelmässan komma i produktion.

– Konst är livsviktigt för en stad som Södertälje. Om man tar bort Wendel Hebbegymnasiet skulle man förlora så många ungdomar som är på väg någonstans, som jag till exempel. Om en ung människa som målar graffiti bara får slag nedåt blir hen inte någon bra människa. Men, blir man lyft av Wendela Hebbe eller Nova, känner man sig sedd och man får möjlighet att uttrycka sig, umgås med likasinnade och framför får man vägledning av lärare med ovärderlig kompetens, säger Rasmus.