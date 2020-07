Straffavgift för halvfärdiga villan i Ytterjärna – här är ägarens egna ord: ”Inte så mycket jobb kvar”

Den som läser senaste protokollet från Järna kommundelsnämnd tror vid en första anblick att ett av ärendena handlar om en fastighetsägare som helt enkelt har byggt en villa utan bygglov. Järnapolitikernas beslut blev att ägaren tvingas betala 150 887 kronor, en så kallad byggsanktionsavgift.

Men historien är betydligt mer intrikat än så.

– Det har varit en lång process. Det är tråkigt när det blir så, men nu känns det bra att vi kommer vidare, säger kommundelsnämndens ordförande Hanna Klingborg (MP) och konstaterar att det halvfärdiga hus allt handlar om ligger mycket väl synligt från landsvägen genom Ytterjärna.

Bakgrunden är denna.

På våren 2012 ansöker fastighetsägaren om bygglov för villa och garage. I augusti samma år säger Södertälje kommun ja. Huset är visserligen inte traditionellt lantligt, men anpassat till terrängen i form och färg. Stadsantikvarien anser att det är viktigt att byggnaden ”inte ska utmärka sig i landskapsbilden”.

Husbygget kommer i gång. Men så stannar det av. Villan blir stående halvfärdig.

Ett bygglov upphör att gälla om huset inte är färdigt inom fem år. Detta inträffar hösten 2017.

– Då bodde jag på Mörkö. Jag åkte förbi huset varenda dag och undrade varför inget hände. Jag åker fortfarande förbi ibland – och undrar, säger Lars-Erik Sarvell.

Lars-Erik Sarvell är en erfaren bygglovshandläggare och byggnadsinspektör. 2017 jobbade han på Södertälje kommun. Han undersökte saken och mejlade därefter fastighetsägaren om att bygglovet inte längre gällde och att denne måste ansöka igen.

– Jag gjorde ett försök att få i gång bygget, men så blev det inte, säger Lars-Erik Sarvell.

Vad säger du om att huset fortfarande står halvfärdigt?

– Jag tycker att det är pinsamt att se. Så får det inte gå till. Någon måste agera.

I april 2018 startar kommunen ett tillsynsärende, i juni genomförs en besiktning på plats i Ytterjärna och fastighetsägaren avkrävs en förklaring. Byggnaderna på fastigheten är olovliga, skriver kommunen. I vardagligt tal – svartbyggen.

Några månader senare kommer en ny ansökan in, men den avvisas eftersom den är ofullständig. Kommunen ger fastighetsägaren en ny chans – att senast den 6 maj 2019 ansöka om bygglov i efterhand.

Sent på kvällen just den dagen kommer ansökan och ritningar per mejl från en arkitekt.

Ett år senare finns fortfarande inte något beslut.

– Nej, men det är på gång. Nu har sökanden kommit in med i stort sett alla handlingar som vi har begärt, säger Kajsa de Vall, bygglovschef på Södertälje kommun.

Sannolikt beviljas bygglovet, men det betyder inte att fastighetsägaren slipper byggsanktionsavgiften på drygt 150 000. De två ärendena hänger inte ihop, enligt Kajsa de Vall.

Vad händer om fastighetsägaren inte bygger klart den här gången heller?

– Bra fråga. Då blir det samma sak igen. Det hoppas vi inte. Vi vill förstås att huset byggs och att det blir snyggt och prydligt, säger Kajsa de Vall.

Kunde kommunen ha gjort mer i detta ärende?

– Det är svårt att säga. Det är ändå byggherren som har ansvaret. Vi önskar att han hade kontaktat oss.

Om bygglovet löper ut ännu en gång skulle kommunen, enligt Kajsa de Vall, kunna ställa krav på att marken återställs, alltså att det ofärdiga huset rivs.

Per-Anders Fritshammar (C), ledamot av Järna kommundelsnämnd, säger att folk i trakten undrar varför så lite händer med bygget. Han kallar ärendet ”egendomligt” och tycker att fastighetsägaren borde agera.

– Antingen får han bygga färdigt eller så får han riva. Något måste hända. Som huset ser ut nu är det ingen prydnad för bygden.

Fastighetsägaren är en medelålders man bosatt i en annan kommun i de södra delarna av Stockholmsområdet. När LT når honom per telefon förklarar han att bygget avstannade någon gång 2014–2015.

– Jag fick bygglov och började bygga, men sedan hade jag ekonomiska svårigheter som gjorde att jag inte kunde fortsätta. Bygglovet gick ut och jag ansökte om fortsättning, säger mannen.

Att han ännu inte har fått svar på den ansökan som lämnades in 2019 beror, enligt fastighetsägaren, på att kommunens handläggare gjorde något fel. Själv är han redo att fortsätta bygget.

När blir huset klart?

– Det är inte så mycket jobb kvar – inom ett år, bara jag får bygglovet.

Ska du flytta dit?

– Det var tänkt så från början, nu vet jag inte.

Men huset blir klart?

– Jag gjorde stommen, vi murade, gjorde taket. Varför skulle jag inte göra det klart?

Byggsanktionsavgiften har fastighetsägaren motsatt sig. Han tycker inte att han har gjort något fel.

