Stort hemlighetsmakeri kring tv-inspelning i Södertälje – här är enda bilden som får spridas

Under torsdagen och fredagen stängdes Torekällberget av för besökare, för att en filminspelning pågick. Det är julkalendern i SVT som valt att komma till Södertälje för att spela in scener som utspelar sig år 1920.

– Vi blev jätteglada när vi hittade Torekällberget i Södertälje, som både bjuder på en gammal skola och ett fint torg med gamla byggnader, säger Lotta Westberg, producent för julkalendern, till LT via mejl.

I samma mejl får LT nej till att göra ett reportage från inspelningen. Samma svar har Torekällbergets personal fått när de velat ta bilder. Men ett undantag har gjorts av produktionsbolaget: bilden i den här artikeln fick det kommunala friluftsmuseet tillstånd att publicera på sin Facebooksida.

Torget kommer synas i julkalendern, både som en miljö på 1920-talet, och som en miljö i nutid. Men hur det ska gå till, är producent Lotta Westberg också hemlighetsfull kring.

– Vad vi gjort med det då får ni vänta till december att se, säger hon till LT.

Så här beskrivs julkalenderns handling, av SVT:

”Två flickor, Mira och Rakel, bor i samma rum, i samma herrgård - men hundra år ifrån varandra. Av misstag byter de plats med varandra. Mira i Rakels kropp försöker hantera livet som fin flicka 1920, och Rakel får en chock när hon ställs inför i vår moderna tid, där hennes stiliga hem har förfallit i hundra år och blivit ett HVB-hem.”

I rollerna finns bland andra Joel Adolphson (från I just want to be cool), Johan Glans och Babben Larsson.