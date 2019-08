Stora problem i tågtrafiken efter elfel

Orsaken är ett elfel mellan Stockholms Södra och Stockholm C. Det innebär att flera avgångar är inställda och andra kraftigt försenade. Vissa av tågen går en annan sträckning.

Tågproblemen drabbar tåg på sträckan Stockholm C - Norrköping/Malmö, Stockholm C - Hallsberg/Göteborg, Stockholm C - Eskilstuna/Arboga.

För mer information kontakta ditt tågbolag.

Enligt Trafikverket kommer störningarna hålla på under hela kvällen.

Mer info på Trafikverkets hemsida för trafikinformation.