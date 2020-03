STOR LISTA: Matgäster som kräks, råttor vid köket och varm rå fisk – här är Södertäljes 20 snuskigaste restauranger 2019

Varje år genomför Södertälje kommuns miljöinspektörer hundratals kontroller av restauranger och serveringsställen. LT har gått igenom resultatet av alla inspektioner 2019 – och hittar flera kända namn på listan.

Nedanför kommer en lista på de restauranger som prickats flest gånger av kommunens miljöinspektioner under fjolåret när det gäller brister i hygien och livsmedelshantering (se faktaruta längst ner i artikeln för en detaljerad redogörelse för hur vår granskning gått till).

De två första namnen på listan, Lukas Grillbar och Shawarma king, har inte fått flest förelägganden. Däremot sticker de ut som de enda två matställen i kommunen som miljökontoret utfärdad förbud mot under 2019.

Lukas Grillbar

Den 6 februari 2019 gjorde kommunen en oanmäld kontroll vid Lukas Grillbar på Polhemsgatan. Det konstaterades att företaget regelbundet kyler ner tillagat kebabkött utan att ha rätt utrustning för det. Det saknades också en korrekt termometer för att mäta temperaturen i kyl och frys. Dokumentationen kring just nedkylningen av kött var också förfalskad. Mallen med temperaturer var nämligen redan iförd i förväg. Personalen saknade också grundläggande kunskap om livsmedelshantering och hygien. Miljökontoret stängde ner Lukas Grillbar efter kontrollen.

Alla brister åtgärdades.

Shawarma King

Under januari och februari 2019 kommer klagomål in till Södertälje kommun från personer som påstår sig ha blivit matförgiftade på Shawarma King i Geneta. En kvinna uppger att hon var tvungen att uppsöka sjukhus efter att ha fått diarré och en man berättar att strax efter han åt där började han kräkas.

När kommunen kontrollerar företaget står det klart att det finns stora brister hur man kyler ner matvaror som ska användas senare, inte minst kött. Exempelvis kokade personalen kött i en gryta och lät den svalna i rumstemperatur. Inga temperaturkontroller genomförs. Mycket stora mängder livsmedel saknar också datummärkning. På grund av de allvarliga hälsobristerna beslutar kommunen att företaget inte får tillaga mat som de sedan skulle kyla ner. Allt mat måste tillagas samma dag.

Det konstateras också att lokalen är smutsig och att exempelvis en borrmaskin med blandare finns bland livsmedlen. Miljökontoret påpekade att verktyg inte får användas i matlagningen.

Alla brister åtgärdades.

Restaurang Liban

Restaurangen på Lovisinsgatan fick i februari 2019 föreläggande från kommunen att efter att inspektören konstaterat att det fanns ett "akut behov av grundlig rengöring av köksutrymmet".

Risken att mat förorenades bedömdes som stor. Personalen saknade även kunskap om hur livsmedel bör hanteras samt dokumentation kring nedkylning av mat.

Bristerna åtgärdades av företaget. Men några månader senare var kommunen tillbaka. Denna gång upptäcktes i stort sett samma brister som första gången, men också att det fanns problem med rutiner för kyl- och frys och att personalen inte bytte engångshandskar när de hanterade olika råa livsmedel.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Asien Roxy

Sommaren 2019 fick kommunen in samtal om att en person blivit matförgiftad på Asien Roxy i centrala Södertälje. Efter en kontroll prickades restaurangen för att personalen saknat kunskap om hygien, det saknades dokumentation kring nedkylning av mat och att personal inte bytte till rena arbetskläder. Det krävdes även akut rengöring i lokalen. Situationen var så illa att restaurangen en sommarkväll stängdes ner av miljökontoret.

På hösten var det dags igen. Två separata klagomål kom in till kommunen om matförgiftningen. Även denna gång fick restaurangen ett förelägganden då det visat sig att personalen inte tvättade händerna när de hanterat oförpackat livsmedel.

Företaget åtgärdade samtliga brister.

Mc Donald´s Moraberg

I januari fick kommunen in ett tips om att råttor synts både inomhus och utomhus vid McDonalds i Moraberg. Kommunen, som ändå skulle göra en kontroll, hade ett möte med företaget.

Att det fanns problem med råttor var känt av restaurangen och flera åtgärder planerades. McDonalds fick också order om att laga det trasiga golvet i köket, då smuts samlats där.

I maj besökte kommunen restaurangen igen. Då upptäckte inspektören bland annat att dörren till torrvarulagret, som finns på utsidan, inte gick att stänga ordentligt. Och med tanke på råttproblemen borde företaget ta tag i det direkt menade kommunen.

En ombyggnation av restaurangen påbörjades också. I samband med det kom flera klagomål in på att personalen rörde sig i byggdamm och att det var smutsigt i restaurangen. Företaget tvingades städa hela restaurangen och avskärma köket bättre.

Alla brister åtgärdade skriver kommunen.

Royal India

Restaurangen vid Nyköpingsvägen kontrollerades två gånger under 2019. Bland annat har det hittats skadedjur, exempelvis spindlar, och oförpackat livsmedel som förvarats med annan mat. Ett annat stort problem var just renhållningen. Enligt kommunen behövda samtliga utrymmen städas och göras rent vid båda inspektionerna. I rapporten går det att läsa: "Miljönämnden överväger att förelägga företaget med vite för att förmå företaget att åtgärda de återkommande bristerna...".

Bristerna åtgärdades av företaget vid den sista inspektionen.

Dalparkens kiosk och gatukök

Under en kontroll i maj upptäckte kommunen att vissa delar av anläggningen krävde underhållsåtgärder.

Dessutom var förvaringen inte bra. Exempelvis rå fisk hade en temperatur på nästan 14 grader. Varmhållningen av kebabkött var också bristfällig och det förekom golvförvaring av frysta kebabstockar i frysrummet i källaren. Kylförvaring och varmhållning var återkommande problem i verksamheten.

Vidare fick Dalparkens kiosk och gatukök också kritik för att personalen vistades och rökte utomhus i rena arbetskläder utan skydd.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Limerick bar och grill

Kommunen gjorde en kontroll i juni och fann att upptining av frysta animaliska råvaror gjordes i rumstemperatur. Upptining av livsmedel ska alltid ske i en kyl, skrev kommunen.

Dessutom var nedkylningen av sitt egentillverkade potatismos inte bra. Vid kontroll kunde företaget inte uppvisa relevant dokumentation angående kontroll av nedkylningsprocessen, skrev kommunen.

Vidare saknade företaget en rutin för när extern personal kommer på besök, till exempel hantverkare eller underhållspersonal, när det gäller personlig hygien och skyddskläder.

Vita plastpåsar som inte är godkända för att komma i kontakt med oförpackade livsmedel upptäcktes också i verksamheten.

En stor mängd råvaror som saknade relevant datummärkning var ytterligare en brist som kommunen hittade.

Ingrediensförteckning för rödspätta saknades.

Och så upptäckte man en omfattande golvförvaring av livsmedel i frysrum.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Cuoco Pazzo

Restaurangen i Järna fick två kontroller under 2019. Vid ett tillfälle anmärkte kommunen på att det förekom oxfilé på flera ställen på menyn. Men när de kollade kunde ingen visa att oxfilé fanns i lager eller att det hade beställts hem.

Även kebabkött som var uppskuret höll fel temperatur, det var inte tillräckligt tillagat. Restaurangen prickades även för att personalen hade bristande hygien i samband med hantering av livsmedel och att det var smutsigt i lokalen.

Bristerna åtgärdades enligt kommunen.

Freddys bar och restaurang

Vid en kontroll i januari noterade kommunen att samtliga kalla såser uppvisade en för hög kärntemperatur under förvaringen. Det påträffades också stora mängder olika frysta omförpackade animaliska livsmedel som saknade relevant märkning för livsmedel som förvaras i restaurangen. De bristerna åtgärdades men vid en extrakontroll i maj upptäcktes nya brister.

Man hade skrivit parmesanost på menyn men serverat Grana Padano som kan innehålla ägg vilket innebar en risk för äggallergiker. Äkta parmesanost ska vara märkt Parmigiano Reggiano, skrev kommunen.

En annan brist var att golvytan i hela livsmedelsanläggningen var i behov av en grundlig rengöring.

Kommunen påträffade golvförvaring av livsmedel i anläggningen.

Vid kontrollen påträffades upptining av känsliga frysta animaliska råvaror i rumstemperatur.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Storgatans gatukök

Vid en kontroll i mars konstaterade miljökontoret att en särskild specialtermometer för att kontrollera exempelvis återuppvärmning, nedkylning och kyl- och frysvaror saknades.

Livsmedel förvarades på golvet och personal som hanterade livsmedel hade inte tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien.

Det saknades även rutiner för nedkylning av livsmedel konstaterades vid besöket.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Geneta Pizzeria

Pizzerian i Geneta fick en kontroll under 2019. Varm sås, livsmedel som förvarades oförpackat och ingen kontroll av temperaturen när det gäller kyl- och frysvaror. Kommunen anmärkte också på att personalen saknade grundläggande kunskap om allergier och hygien. Till exempel visste de inte vad olika typer av mat innehöll.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Scandic hotell skogshöjd

Miljökontoret gjorde en kontroll i juni och kunde konstatera att det fanns ett akut behov av en grundlig rengöring av köksutrymmet med tillhörande utrustning. Det noterades en kraftigt eftersatt rengöring av golv, väggar, tak, ventilation, köksredskap och köksutrustning.

Det saknades också dokumentation enligt rutin för nedkylning.

Frysrummet höll minus sju grader och en kyl plus tio grader. Råvaror som skulle tillagas, som bacon höll plus 18 grader och kyckling plus 14 grader. Ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att kyl- och frysförvaring sker på ett säkert sätt saknades.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Södertälje bollhall

Vid en inspektion i augusti noterade miljökontoret att smörgåsar förvarats i flera timmar vid 23 grader, vilket innebär risk för tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Vidare noterades att skärbrädor var slitna, vilket gör de svåra att hålla rena. En skärbräda konstaterades vara smutsig.

System för kontroll och dokumentation av tillagning och nedkylning saknades.

Restaurangens bakdörr stod öppen under besöket, vilket innebar risk för att skadedjur tar sig in.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Halab Gourmet

I oktober gjordes en kontroll av verksamheten och då noterades att det saknades en särskild specialtermometer för att kontrollera tid- och temperaturprocesser som förekommer i verksamheten samt samt temperatur på inkommande kyl- och frysvaror.

Företaget, som kyler ned stora volymer av köttfärs och kyckling, saknade ändamålsenlig utrustning för detta. Man saknade också helt en rutin för nedkylning av livsmedel.

I kyl- och frysutrymmen hittades ompackade och egentillverkade livsmedel som saknade datummärkning.

Företaget skulle också införskaffa fler heltäckande arbetskläder till all personal som hanterar oförpackade livsmedel.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Old gravediggers

I januari gjorde miljökontoret ett besök på restaurangen. Då konstaterades att det fanns ett akut behov av en grundlig rengöring av köksutrymmet med tillhörande utrustning. Det noterades en kraftigt eftersatt rengöring av golv, väggar, tak, ventilation, köksredskap och köksutrustning.

I samtliga förvaringsutrymmen och kylrum fanns det allvarliga rengöringsbrister.

Frysrummet höll en temperatur av minus tio grader och det saknades rutiner för att säkerställa en säker frysförvaring.

Vidare noterades att förpackningsmaterial som användes i verksamheten var sliten och missfärgad.

Rutiner ska upprättas av verksamhetsutövaren för att säkerställa att all personal har grundläggande kunskaper inom livsmedelshantering.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Lina Pizzeria

I juli gjorde miljökontoret en kontroll av pizzerian och fann då att rengöringen under diskmaskinen var bristfällig, att frysta livsmedel hanterades utan föregående handtvätt och att en del frysta livsmedel förvarades oskyddat.

I en kylbänk höll varorna plus tolv grader. Hög temperatur där hade noterats även vid ett tidigare tillfälle. I en annan kyl var temperaturen tio och en halv grad, vilket innebär en risk för att produkterna blir otjänliga.

Det noterades också att temperatur vid tillagning inte hade dokumenterats den senaste tiden.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Pizzeria Mamma Rosa

Vid ett besök i september noterades att personal hanterade oförpackade livsmedel utan att först ha tvättat händerna.

Rengöringen under bland annat bänkar och stekbord var bristfällig och en del flugor noterades i lokalen.

Två kantiner med kyckling höll tio och 15 grader övers, vilket innebär en risk för bakterietillväxt. Längre ned i kantinerna var temperaturen dock acceptabel.

Iakttagelserna tyder på att personalen inte har den utbildning som är anpassad till sina arbetsuppgifter skriver miljökontoret

Bristerna åtgärdades av företaget.

Mira Mar

Vid kommunens besök i maj konstaterades att ventilationen i köket inte fungerade och att all rök inte sögs upp när grillen var i full gång.

Ventilationsöppningar skulle rengöras för att undvika kontaminering av livsmedel.

Förvaringsskåp för kläder fanns på personaltoaletten och där bytte personal om.

Golvförvaring av livsmedel konstaterades, vilket inte ska förekomma.

Temperaturen i ett rått kycklingspett uppmättes till 15,6 grader, vilket är för högt. 8 kg kycklingvingar fick slängas efter inspektionen.

En rutin för mikrobiologisk provtagning av egentillverkad drink-is ska upprättas.

Bristerna åtgärdades av företaget.

Urfa Pizzeria

Vid ett besök i maj noterades ett akut behov av grundlig rengöring av samtliga kylar.

Personalen bytte inte om till rena kläder när oförpackade livsmedel hanterades, vilket innebär en risk för att livsmedel förorenas.

Frysrummet höll minus tio grader och verksamheten saknade ändamålsenliga rutiner för att säkerställa en säker frysförvaring.

Rutiner ska upprättas av verksamhetsutövaren för att säkerställa att all personal har grundläggande kunskaper inom livsmedelshantering.

Bristerna åtgärdades av företaget.