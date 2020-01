Stor intervju: Hanna Klingborg om utmaningarna med ett Järna som växer – ”Det är inte hållbart”

Järnabon Hanna Klingborg blev en av de klarast lysande stjärnorna i Södertäljes kommunpolitiska värld efter valet 2018. Då tog hon klivet in i den absoluta makten som ett av fyra kommunalråd samtidigt som hon blev ett av språkrören i Miljöpartiet i Södertälje tillsammans med Lars Greger.

– Väldigt mycket har hänt sedan dess för då var jag inte kommunalråd, det är jag nu. Jag hade vikarierat som det 2016 och hade varit vice gruppledare men efter valet så blev jag kommunalråd och det är någonting nytt plus att vi införde det delade ledarskapet som vi pratade om innan. Vi är två språkrör i Södertälje, vilket vi inte hade förut, berättar Hanna Klingborg.

39-åringen är också ordförande i Hållbarhetsutskottet och ordförande i Järna kommundelsnämnd.

– Mitt tyngsta uppdrag nu är som kommunalråd i Södertälje. Men mitt första uppdrag var som ersättare i Järna kommundelsnämnd 2009. Jag brinner för att utveckla Järna som plats och att göra det gott för alla som bor här. Samtidigt finns det mycket i Järna som är intressant också för andra, det finns flera föregångare exempelvis på det ekologiska området, och det ska vi främja och vara stolta över. Som kommunalråd och ordförande i Hållbarhetsutskottet vill jag utveckla hållbarhetsarbetet i hela kommunen, det är mycket viktigt och spännande.

Hon har ett ben i Södertälje och ett ben i Järna, men det är ingen tvekan om var Hanna Klingborg står mest stabilt.

– Definitivt i Järna. Jag flyttade hit från Stockholm 2006, sedan dess har jag bott här och verkat här. Och sedan har jag lärt känna Södertälje egentligen väldigt mycket genom mitt jobb. Genom politiken. Jag tycker väldigt mycket om Södertälje, hela Södertälje, som kommun. Men jag har kommit till Södertälje via Järna. Det är här jag känner mig hemma, jag känner Järna mer och bättre. Södertälje är en så himla spännande kommun. Bland annat för att det finns en sådan här plats som Järna.

Du bestämmer över Järna.

– Ja, tillsammans med hela Järna kommundelsnämnd. Det är klart, politiken påverkar ju inte allt som händer i utvecklingen här men det påverkar en hel del och det är jättespännande och roligt och utmanande att få ha den rollen. Jag gillar verkligen att få jobba med Järna och samverka med många andra aktörer här. Företag och föreningar, privatpersoner och eldsjälar som engagerar sig på olika sätt. Att få vara med i det tycker jag är jätteroligt.

Men hur känns det att vara ditt Järnas mäktigaste person?

– Det brukar jag inte kalla mig för. Det känns väldigt bra, det hade jag inte direkt trott när jag kom hit 16 år gammal och rodde över Ulvsundet.

Du rodde båt till skolan?

– Ja, första året rodde jag roddbåt till gymnasiet, då var jag 16, jag hade två vänner som också bodde precis på andra sidan Ulvsundet. För mig var det jätteexotiskt att ro till skolan. Det var ju inte något som jag hade gjort innan. Jag är uppvuxen först på Södermalm sedan i Hökarängen. Det var väldigt magiskt att flytta ut där och bo vid vattnet där.

Hanna Klingborg tog upp det där roddbåten som 16-åring i ett litet tal nyligen när Järna firade 10 000 invånare. Det har hängt med hos henne.

– Jag skulle vilja prata mer med de som är 16 år i dag, hur de upplever Järna. För jag tänker att det Järna som jag kom till var på ett sätt fantastiskt och exotiskt men jag minns också när man åkte in till Järna centrum på eftermiddagen efter skolan och satt och drack en kopp te på Domherren som det hette då, det fanns inte så mycket att göra då.

Så vad har hänt sedan dess?

– Det som har hänt mycket de senaste åren är det här med evenemang, kultur, varje vecka så händer det saker. Både för att det finns så mycket kultur här och många spännande aktörer, det bor ju liksom artister och musiker här och folk som gör saker. Vi i kommundelsnämnden har verkligen jobbat med att få till evenemangssamarbete med kulturaktörer, det handlar om Futurum, Gula villan och de här evenemangen som vi har utomhus med Kulturfesten och Bondens marknad. Det här märker jag av, jag får otroligt mycket respons.

Handen på hjärtat, vill du verkligen att Järna ska växa mer, söker sig inte många hit just för att det är en liten ort där alla känner alla? Hur hittar man en balans med det genuina, det som kanske är Järnas själ?

– Det är inte ett egetvärde att växa. Att Järna växer är snarare ett resultat av många söker sig hit. Man märker det, det är verkligen brist på bostäder. Inte minst centralt. Det är äldre personer som vill flytta ur sina hus och inte kan göra det och måste lämna Järna för att hitta den typen av boende. Det är inte bra. Då behöver vi bostäder centralt och då växer vi. Folk söker sig också hit från andra delar av Stockholm, barnfamiljer och så, säger Hanna Klingborg och fortsätter:

– Järna växer, det är ett faktum. Det finns en önskan om att flytta hit, det finns en vilja att bo kvar för de som flyttar hemifrån eller byter boende. Det är viktigt att försöka hitta bra sätt att möta det behovet. Men det du kanske fiskar efter och som jag håller med om är att det är en utmaning att göra det på ett bra sätt så att man ändå bevarar det som är själen i Järna.

Det ska vara hållbart.

– Ja, och vad är det i vårt fall? Det är en av frågorna som vi jobbar väldigt mycket med i nämnden.

Vad gör ni då?

– Vi försöker möjliggöra att det byggs bostäder på olika sätt. Nu har det vuxit väldigt mycket i Kallforsområdet av olika skäl. Där har den största expansionen varit under de senaste tio åren. Där har det varit möjligt att bygga ganska mycket för det har inte varit något annat som har påverkats. På andra sidan Järna, mot Järnaslätten, och här i Ytterjärna så finns det betydligt mer känsliga jordbruksmiljöer som inte tål den typen av exploatering.

Men den största utmaningen finns i centrum, menar Hanna Klingborg.

– Vi måste försöka bygga mer i centrum för att få de här tillgängliga centrala lägenheterna som vi har brist på. Det kräver mycket mer fingertoppskänsla. Det är inte så enkelt. Det är dels själva bostadsbyggandet och dels är det hur kan man möta upp med service och med andra kvaliteter i centrum, stadsutveckling. Sedan kan vi inte påverka allting själva heller. Kollektivtrafiken till exempel tycker vi inte alls är tillräcklig. Det är inte hållbart, många är bilberoende i Järna för att det inte finns kollektivtrafik som möter upp att Järna växer.

Hur skulle du vilja ha det?

- Jag skulle vilja att det gick tåg minst varje halvtimme. Då skulle folk kunna fundera på att ställa bilen.

Kan inte du göra något åt det då?

– Vi försöker, vi har en dialog hela tiden med SL och region Stockholm. Men vi är i periferin i Stockholmsregionen, det märker man. Det är en utmaning, säger Hanna Klingborg och kommer med en till:

– Att bevara den biologiska mångfalden när man samtidigt bygger. Men den sociala mångfalden är också jätteviktig, att få olika människor att mötas.

Och en till:

– Det finns också ett jättestort tryck på företagsmark, det kikar vi på, Södertunaområdet, ute vid Ostlänken, ut vid motorvägen.

– Visst är det en del utmaningar, men att många vill bo här är ju fantastiskt roligt. Det var det vi firade. Det är ett gott betyg åt Järna, sedan är utmaningen att göra det på ett hållbart sätt. Jag hoppas även att det kan innebära att en del saker blir bättre, och jobbar förstås för det, fortsätter Hanna Klingborg.

Vi tittar tillbaka lite. Hur har det här året varit om du kikar med ditt Järnaöga?

– Just det här året har varit väldigt intressant. Inte minst med tanke på den här evenemangsutvecklingen och de här dialogerna som vi har haft, det har varit ett stort engagemang. Två av de stora frågorna som vi har jobbat med under längre tid som också kommer att hänga i under längre tid framåt, det är ju Ljungbackens IP och Kulturnavet. Det är ganska stora satsningar och investeringar som vi kommer att jobba mycket med. Det finns avsatt pengar i budgeten för att nu gå vidare och göra de här satsningarna.

Vi går över till Södertälje lite, det har gått över ett år sedan Hanna Klingborgs MP tog över makten tillsammans med Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna.

Ni hamnade i en majoritet med C och KD. Hade du tänkt innan valet att en sådan koalition skulle bli verklighet?

– Nej, det hade jag inte. Jag förstod nog att det skulle bli en annan konstellation men just den här konstellationen är ganska ovanlig.

På ett riksplan står MP och KD väldigt långt från varandra. Varför fungerar det helt plötsligt att regera tillsammans i en kommun?

– Lokalt så kommer vi bra överens. Det har ju både att göra med att det finns en personkemi och att det är andra typer av frågor som kommer upp. Vi och KD lokalt har lite olika intresseområden och vi respekterar varandra.

När det gäller den egna karriären så ser det inte just nu ut som att Hanna Klingborg vill vidare på riksnivå även om hon inte stänger några dörrar.

– Jag trivs väldigt bra med det jag gör. Sedan tänker jag inte att jag ska göra det resten av livet. Dessutom vet man aldrig, man vet bara över den här mandatperioden. Sedan vet man ingenting i politiken. Att jag har den rollen jag har i dag var inget som jag planerade för flera år sedan. Det har gett sig längs vägen och jag har varit öppen för nya utmaningar. Sedan har jag fått ett förtroende som jag har varit väldigt glad för.

Jag har fått frågor, skulle du vilja det här? Jag har inte drivits av någon karriärvilja mer att mina förmågor kan komma till användning. Jag stod på riksdagslistan i förra valet och det gjorde jag för att jag skulle kunna tänka mig att någon gång sitta i riksdagen. Men jag vet inte vad jag gör om tio år, fortsätter den 39-åriga Järnabon.

Frågan är var Miljöpartiet är om tio år. Trots att klimatfrågan är en stor fråga på agenda så harvar Miljöpartiet i Sverige farligt nära riksdagsspärren på runt fyra procent i de flesta opinionsmätningarna. De backade i förra valet både på ett riksplan och i Södertälje.

Varför lyckas ni inte attrahera fler väljare?

– När vi kom in i regeringen för första gången vilket vi gjorde efter förra valet har vi suttit i regeringen som ett litet parti med ett stort samarbetsparti, erfarenheten visar ju då, dels generellt i Sverige att småpartier tar stryk i regering och dels om man tittar på de gröna partierna i Europa, när de har kommit in i regeringen så har de åkt ut sedan. I vårt fall så har vi ändå hållit oss kvar, men det är klart att det kostar på därför att man behöver vara med och ta ansvar för saker som man inte önskar och som inte våra väljare önskar och tror på. Det har varit en tuff period. Jag tror att det handlar jättemycket om det.

I Tyskland bland väljare under 30 år blev miljöpartiet De gröna största parti.

– Ja, sedan tror jag också att vi behöver vara bättre på att både utveckla och kommunicera vad vi står för förutom miljön. Andra partier har också börjat prata mer om miljö och klimat.

Kan man inte som väljare känna att Miljöpartiets åtgärder bara är symbolpolitik när det verkliga problemet i många fall ligger på andra sidan jordklotet?

– Det är en utmaning i det här. Vi måste göra allt vad vi kan. Sedan kan man kritisera oss, och det är det jag kan tycka är lite tråkigt på ett sätt. Det blir liksom en kritik att det spelar ingen roll vad vi gör samtidigt så kan man kritisera de åtgärder vi gör, att de inte är tillräckligt effektiva.

Du är utbildad lärare. Har du haft nytta av den bakgrunden i politiken?

– Ja, jag brukar tänka att det finns rätt mycket likheter, faktiskt. Många av mina gamla studiekamrater är lärare nu, jag tänker att det är lite likt. Man får stå inför många människor, träffa många olika människor. Och man kanske behöver vara lite pedagogisk. Sedan finns det andra likheter som har att göra med att man på ett sätt aldrig är ledig och att man också får räkna med att bli ifrågasatt av människor som har synpunkter på ens arbete.

Men det har Hanna Klingborg inget emot. Hon berättar att hon försöker vara så tillgänglig som hon kan utan att bli för privat. Och hon gillar att bo nära politiken.

– Det är stor livskvalitet att ha så nära jobbet, att jobba lokalt är så himla spännande och konkret. Det är jätteroligt.

