NATTENS NYHETER: Bil vid Brunnängs centrum fattade eld • Odlingskooperativ odlar grönsaker till förskolebarn

Nattens nyheter

Brand i bil på parkeringsplats vid Brunnsängs centrum. Räddningstjänsten larmades ut för att släcka en brand i en bil under natten mot fredag. Bilen ska enligt uppgifter från räddningstjänsten inte ha övertänts, utan det handlade om en mindre brand.

Morgonens toppnyhet

Morotens korta väg från jord till bord i Järna: ”Jag blir lycklig när Under tallarna kommer med sina lådor.” Tisdag, förmiddag: Morötter och majrovor skördas på odlingskooperativet Under tallarna. Onsdag, lunchtid: Samma morötter och majrovor äts av hungriga förskolebarn en dryg kilometer bort. "Jag blir så lycklig när Under tallarna kommer med sina lådor, säger kocken Mariam Larsson."

Sport

Binta Drammehs tv-kupp – tog över SVT:s livesändning: "Hur kändes det i dag?" Stora jubelscener utspelade sig när slutsignalen gick i Riga. Sverige hade precis besegrat Montenegro i EM-premiären – då passade Binta Drammeh på att ta över SVT:s sändning.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med LTS) eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

►LT.se ►E-tidningen

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Twitter ►Instagram

Ha en trevlig dag!