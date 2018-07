Unika bilder från vargreviret – Andris och alfahannen möttes bara meter ifrån varandra

Andris Fågelviskare bor stor del av året utomhus, han lever i och av naturen. På ett hänsynsfullt sätt. När LT träffar honom håller han som bäst på att plocka ätliga växter till frukost. Han plockar ett eller två blad av växten, inte alla. Han säger att han tar lite av växtens överskott och att han därmed kan komma tillbaka till växten senare och plocka mer av den.

Andris har mött många vilda djur under sina dygn i naturen. Varg har han mött flera gånger i skogarna, mellan Järna, Nykvarn och Mölnbo. Nu senast fick han riktig närkontakt med vargarna.

Andris berättar att han har börjat lära sig vargarnas vandringsvägar. Så när han senast fick närkontakt med dem så befann han sig på platser där han hoppades kunna fungera avskräckande så att vargarna inte skulle ta sig till fårgården Molstaberg. Den här gången kom de väldigt nära honom och han såg dem flera gånger på två dygn.

– Redan första natten hörde jag dem tassa runt och gny precis utanför mitt läger invid en sjö. Strax därpå hörde jag hur något sprang längs sjökanten och därefter ett plumsande. Då kunde jag se hur två vargar simmade över sjön. Ett av de andra mötena var en ungvarg som stod 100 meter bort i ett alkärr och glodde på mig. Det var en stor upplevelse och vi tittade på varandra i kanske en halv minut.

Nästa möte skedde dagen därpå. Andris vaknade vid halv fem på morgonen av att en varg ylade. Det lät som att ljudet kom från Molstaberg så Andris sprang genom skogen i riktning mot ljudet i hopp om att kunna störa ett eventuellt angrepp mot fåren. Men det var lugnt på platsen när han kom fram. På vägen därifrån mötte han dock en av vargarna.

– Det var alfahannen, stor, kraftig, muskulös. Han är bara 20 meter ifrån mig och börjar gå rakt emot mig. Han vädrar lite, ger mig en blick och så passerar han mig på fem meters håll.

Först trodde Andris att vargen inte såg honom, men sedan förstod han att vargen hade sett honom men att den inte var särskilt bekymrad över hans närvaro. Att vargen var så närgången tolkar Andris dock inte som ett oskyggt beteende.

– Djuren känner av människors sinnesstämning. Tänk på hundar som känner av vad du är på väg att göra och vilken sorts energi du utstrålar. Vargen kände att jag varken var rädd eller aggressiv och han själv var inte heller hotfull. Han gav mig en kort blick och sedan fortsatte han att nosa i gräset tills jag fipplade för mycket med kameran. Då reagerade han och försvann.

– Det kändes som en dröm, det var stort. Vargen accepterade mig, han kände att jag inte var en farlig människa. Och jag upplevde inte vargen som farlig eller aggressiv. Jag har sett dem nervösa, men aldrig aggressiva.

Andris Fågeviskare talar med värme om vargarna och sina möten med dem. Men han säger samtidigt att han inte är någon vargkramare, som han uttrycker det, utan är medveten om de problem och konflikter som kan uppstå när varg och människa möts.

– Det är komplicerat och ingen lätt fråga. Sen är det lätt för mig att tycka, men jag har inga får. Däremot har jag haft höns och även förlorat en och annan höna till duvhöken och till räven. Men i min värld måste jag måste kompromissa med naturen och respektera den. Om jag förlorar något så får jag helt enkelt acceptera det.

Andris förklarar hur han tänker kring predatorer och bytesdjur, vilka han båda ser som självklara inslag i ett ekosystem.

– Skillnaden mellan vilda djur och tamdjur är att tamdjur är mycket lättare för exempelvis en varg att ta. Tamdjuren har vi separerat från naturen och skyddat i några tusen år, det gör skillnad. Domesticeringsprocessen har gjort att de nu varken är förmögna att försvara sig eller fly. De är onaturligt lätta bytesdjur. De vilda djuren däremot har utvecklats tillsammans med predatorerna och håller mer jämna steg med dem.

Att vargen sedan dödar och skadar fler tamdjur än den orkar äta upp, det är lite av bekymret för vargen, menar Andris Fågelviskare.

– Det slår slint hos vargen när det plötsligt finns mat överallt runt omkring. Det händer aldrig i naturen, för där flyr resten av flocken när ett bytesdjur är taget. Men det här med vargen och fåren är inget unikt, samma sak händer när en räv eller en mink kommer in i en hönsgård, den gör likadant.

Andris anser att vargfrågan har fått lite för stort fokus och att människor känner att de måste ha en åsikt i frågan.

– Jag upplever att det finns ett starkt hat mot vargen och att det finns människor som bara går och väntar på att vargen ska göra något som rättfärdigar dem att döda den. Det känns som en ogrundad inställning, att det är så man förväntas resonera, för sakens skull. Men det tycker jag känns som ett föråldrat synsätt, som något som har levt kvar. Jag tycker i stället att vi ska tänka på vargens roll i ekosystemet, att den finns där för att skapa balans. Men så länge människor inte accepterar vargen som en del i ekosystemet kommer det att uppstå problem, säger han.

Andris Fågelviskare tycker att många i dag lever som om de vore separerade från naturen, att de står över den på något sätt. Och det är då människor hamnar i konflikt med den menar han.

– Det handlar inte heller om just vargen, den blir mer en symbol. Det handlar om hela vår relation till naturen. Vi vill att den ska se ut på ett visst sätt och vi vill kunna kontrollera den. Det här synsättet går igen också på vårt sätt att bruka skogen och hur vi brukar jorden. Men det är enklare, där kan vi tvinga naturen. Vargen däremot är svårare att kontrollera och jag tror att just det triggar vissa människor. Jag vill visa att det finns ett annat sätt att se på vargen. Vargen är en symbol för det vilda, det som inte går att tämja, precis som jag inte heller vill tämjas eller passa in.

Att skjuta de vargar som kommer i kontakt med människor och tamdjur är ingen lösning för Andris Fågelviskare.

– Vi kan inte bara ta bort allt som vi tycker är obekvämt. Vi har så lite kvar av den vilda naturen, eftersom vi tar all plats. Var ska vargen vara, den kan ju inte leva någonstans utan att få kontakt med människor. Vi måste kunna samexistera och ha en respektfull syn på allt det som lever runtomkring oss. Om vi skjuter bort allt som känns obekvämt, eller skövlar som vi gör, då har vi ingen genuin kärlek till det som lever runtomkring oss.

Hur skulle du uppfatta en natur helt fri från vargar?

– Då är naturen stympad, ungefär som en kropp som saknar en lem. Utan vargen skulle naturen vara, säger Andris och väger det han tänker säga.

– Annorlunda. Ekosystemet är redan ordentligt rubbat. Vargen behövs mer än för sin egen skull, den behövs för att ekosystemet ska fungera på rätt sätt. Helst skulle jag vilja att arter som försvunnit återinförs, som vildhästar och visenter. Ekosystemet behöver alla delar, inte bara just dem som passar oss människor. Men det kräver att vi kan tänka oss att leva som en del av ekosystemet och att vi inte väljer en livsstil som är bortkopplad från jorden.

Andris säger att han tänker mycket på de här frågorna och han känner att andra också gör det - i allt större omfattning.

– Vi är en växande skara människor som vill återknyta till naturen. Jag tror att det är en förutsättning för vår egen möjlighet till överlevnad på sikt. Jo, vi som lever nu kan leva bra, men hur blir det för kommande generationer.

Och hur kommer vi dit?

– Jag tror inte vi gör det genom att klaga på andra människor. I stället tror jag vi måste visa på alternativ. Och så måste vi respektera att alla inte har nått till den här punkten ännu.

Andris tänker mycket på de här frågorna och ibland behöver han ladda sina batterier och få distans till allt. Då brukar han ge sig ut ensam i naturen, med bara sin renfäll och sin sovsäck. Han sover under bar himmel och tittar på stjärnorna. Och lyssnar på vargarna.