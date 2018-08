TV: Här möter dansarna varandra i en intensiv duell – ”Det är bara att låta musiken bygga upp en känsla”

Anmäl text- och faktafel

Nervös och förväntansfull stämning fyllde Täljehallen under hela lördagen. På plats var dansglada barn och ungdomar för uppvisningar och dansbattles. Jam Summer Session startade under eftermiddagen och fortsatte under kvällen med uppvisningar från de dansläger som varit i veckan och dansbattles på både nybörjarnivå och avancerad nivå. Vissa av de som var där skulle tävla för första gången.

– Jag tyckte det kändes bra ändå, för att vara första gången, säger Elin Brolin med ett stort leende strax efter sin första dansbattle.

Se klipp från Elin Brolin, Oscar Ahlqvist och Klara Byströms solon från kvartsfinalen i Jam Summer Session 2018.

Hon är 19 år och hade med sig vännen Klara Byström till dagens tävling. Klara har varit med och tävlat fyra gånger innan dagens battle men berättar att pirret alldeles innan hon kliver på dansgolvet håller sig kvar.

– Det är fortfarande läskigt och efter första rundan kände jag att det inte riktigt var min dag idag. Jag kom inte in i musiken, säger Klara och berättar att hon hoppas att det går bättre under nästa runda.

Både hon och Elin fick strax därefter revansch i kvartsfinalen där de båda två fick alla i juryns röster efter sina respektive dansbattles. En battle går vanligtvis ut på att dansare möter varandra en mot en. De får därefter en minut på sig att framföra ett improviserat solo till den musik som DJ:n väljer. Efter att båda har fått dansa sina solon räknar publiken ner från 3 och juryn pekar ut vem de tycker borde vinna. Om det blir lika får dansarna köra varsitt solo till.

För att hitta till Jam Summer Session i Täljehallen var det bara att följa den tunga basgången och höga musiken som strömmade genom byggnaden. De yngsta barnen som var där hade deltagit i Sommarskoj och dansat två gånger i veckan under hela veckan. Mellan tävlingarna underhöll de publiken med uppvisningar i bland annat jazz och street.

Oscar Ahlqvist har dansat i två år och lägger mycket fokus på dansstilen popping, en dans som för tankarna till robotrörelser. Han tycker att alla som vill borde prova på att vara med på en battle.

– Jag tror att det är viktigt att tänka på att inte dömma sig själv för hårt och bara låta musiken bygga upp en känsla. Det är bra att jobba med rädslan och göra det som är läskigt ibland, säger Oscar.

Afra Hosseini var värd för eventet och berömde publiken för deras sportsliga anda när kramar och high-fives delades ut efter tävlingarna. Under eftermiddagen bjöd hon också in publiken under pauserna med ett öppet dansgolv och barn, unga och vuxna samlades i strålkastarljuset.