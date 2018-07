TV: Första publika pianot invigt – "Blocköverskridande politik när det är som bäst"

Anmäl text- och faktafel

Kaffetermosar och smörgåsar står uppställda bredvid paviljongen vid Torekällbergets entré. Mellan de öppna dörrarna sitter ett blågult band fastknutet, och där inne gömmer sig ett piano. Södertäljes första offentliga.

– Det här är en del i att göra kultur tillgängligt för allmänheten, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) innan hon och liberalernas ledamot Mats Siljebrand klipper av bandet.

Det var han som kom på idén, under en födelsedagsresa i Luxemburg.

– Det var Urban Festival när vi var där. De hade ställt ut pianon på stationen, i museer och parker. Jag såg där att pianona skapade möten, skratt och spontan dans. Det hände också när jag spelade. Jag hoppas de kommer skapa möten mellan människorna här i Södertälje, och kanske ett och annat skratt, säger Mats Siljebrand.

När han skickade in förslaget i december 2017 mötte han inget motstånd, och beslutsprocessen gick enligt både honom och Boel rekordsnabbt. Den 14 juni enades kultur- och fritidsnämnden om beslutet, redan dagen efter fattade kommunstyrelsen samma beslut och fem dagar senare även kommunfullmäktige. Och en månad senare står alltså det första av två offentliga pianon på plats.

Ända sedan Mats Siljebrand lämnade pianomotionen har han lovat att spela ett Beatles-medley på invigningen. Efter att bandet klippts av finns ingen återvändo, och han kliver in i paviljongen och sätter genast fingrarna på tangenterna. Melodierna klingar klart ut genom de öppna dörrarna till de runt tjugo personerna i publiken.

Se Mats Siljebrand spela Beatles-medleyt här:

Snart gör Boel Godner honom sällskap och tillsammans framför de "Let it be". Han kvar på pianot och hon på sång. I refrängen hörs publikens röster lika högt som Boels.

– Det kan inte kännas bättre. Det här är ett exempel på när blocköverskridande politik är som bäst, säger Mats Siljebrand när han lämnat pianostolen för en kopp kaffe.

Se och hör Boel Godner och Mats Siljebrand framföra "Let it be" här:

Snart tar södertäljebon Doris Granberg Jovér mod till sig och spelar en gammal vals vid pianot.

– Det är jätteroligt faktiskt! Det är kul att det blir olika musikstilar. Och man kan träffa människor man inte känner ens en gång, säger hon.

Bakom publikens stolar står Ana Tristant och Walter Sena i varsin stråhatt och lyssnar på musiken. Ingen av dem spelar piano, men de lockades ändå till invigningen. De tror att pianona kan göra en skillnad i samhället.

– Det blir mer trivsamt att bor här, och det är ett sätt att mötas, säger de.

Södertäljes offentliga pianon är öppna att spelas på dagtid. Det andra pianot kommer att stå i Stadsparken så snart polisen hunnit ge tillstånd, och kommer antagligen på plats i augusti. Beroende på vädret kommer pianona stå framme åtminstone till september. I sommar testkör kommunen pianoprojektet, och efter en utvärdering i höst hoppas han att de bestämmer sig för fler pianon nästa sommar.

– Södertälje är en oslipad diamant. Vi har en sommarstad med många aktiviteter som går i musikens tecken, som Blues på berget och Södertälje festival. Pianona kan också vara ett sätt att säga det på. Att sätta Södertälje på kartan, säger Mats Siljebrand.