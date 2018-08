Trafikaos när himlen öppnade sig och vattenmassor forsade in i centrum: "Jag hade ingen chans, motorn la bara av"

– Vattnet nådde ända hit, förklarade och visade Andreas där han stod med sin bil mitt i vattnet och med massor av fordon bakom sig. Medtrafikanterna blev också offer i det kraftiga åskväder som tog Södertälje med storm strax efter lunch på torsdagen.

Åskan mullrade, blixtarna for mellan husen, skyfallet kom som från ingenstans och på bara någon minut sjönk temperaturen från plus 30 till under 20 grader för första gången på veckor.

Med åskan kom regnet – efterlängtat av alla – men kanske inte i de proportioner som det nu handlade om när blixten och åskmullret gjorde sig påmint i princip samtidigt, tecknet på att åskans centrum låg mitt över centrala Södertälje.

Nu regnade det mångdubbelt på en dryg timme mot vad det gjort under hela juli. Vattnet formligen forsade från Torekällberget via Badparken och ner mot en av Södertäljes mer frekventerade trafikleder, ett stenkast från stads- och kommunhuset.

– Jag hade ingen chans. Motorn la bara av, förklarade Andreas Törnqvist där han stod mitt i kaoset med sin bil och många med honom, vilka inte tog sig undan vattenmassorna längs Nyköpingsvägen-Oxbacksleden.

– Jag skulle hämta min flickvän nere vid stationen. Hon kom, vi for iväg men sen blev det tvärstopp, fortsatte Andreas, glad ändå – han tog motgången med ro.

Bakom stod en bärgningsbil oförmögen att ta sig vidare. Ytterligare ett snäpp längre bak hamnade en lastbil från Post Nord, en liten personbil såg nästan ut att drunkna i den tillfälliga sjön plus att en buss också blev stående med ödelagt tidsschema.

Vädrets makter rår ingen på. Än en gång blev vi varse denna sanning. Södertälje gick från hetta och högtryck till värsta åskväder och skyfall på bara en liten stund. Någon timme senare var allt som vanligt igen. Varmt, kvavt och som innan ovädret.

I juli regnade det ynkliga 12 millimeter i centrala stan på 31 dygn. Det började lika torrt i augusti, men så öppnade sig himlen och vi blev alla på det klara med att extrem väderlek fortsätter råda – åt alla håll verkar det som.