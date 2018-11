Södertälje sjukhus först i Sverige att erbjuda hälsokoll i hemmet: ”Multisjuka ska få rätt vård, vid rätt tidpunkt”

Anmäl text- och faktafel

Södertälje sjukhus blir först i Sverige med att erbjuda vård genom att patienten själv kan mäta olika värden i hemmet. Patienten kommer att förses med olika mätverktyg, som våg och syrenivåmätare, det kan till exempel handla om att mäta vikt, för att hålla koll på hur mycket vätska som kroppen binder, temperatur, EKG, puls, syrenivå och blodtryck. Resultatet skickas sedan digitalt till sjukhuset det larmas till läkare om nivåerna inte är bra.

– Kanske kan vi också mäta andningsfrekvens, vi vet inte riktigt i dag var gränserna kan gå. Vi har identifierat 251 patienter som läggs in på sjukhus fler än fyra gånger per år och det är den patientgruppen vi vill nå genom projektet. Det är patienter med kroniska sjukdomar som ofta försämras och behöver läkarvård. Vi vill fånga upp dem innan de blir så dåliga att de behöver läggas in, säger Roland Söderholm, medicinöverläkare och ansvarig för diagnostiskt centrum.

Det är två entusiastiska överläkare som LT träffar på den nya akutgeriatriska avdelningen där byggnadsarbete fortfarande pågår. Projektet är unikt och Södertälje sjukhus är först i Sverige med att implementera den här typen av distansdiagnostik. Den finansieras av landstinget som ger sjukhuset extra medel om 2,5 miljoner kronor för att genomföra projektet.

– Det här är vård som går i linje med vad forskningen visar, att individualiserad vård ökar livslängden. Det är för stora gap mellan vårdnivåerna, här hoppas vi att vi lyckas med att nå ett mellanläge inom vården som ofta saknas i dag. Det blir dessutom tryggare för patienten som vet att någon reagerar om värdena inte stämmer och när patienten är trygg som mår hen bättre. Resultatet blir att det konsumeras mindre sjukvård, säger Peter Johnson, överläkare.

Just trygghet är något som Peter Johnson och Roland Söderholm återkommer ofta till. Att patienten vet att någon reagerar om värdena inte är bra ger inte trygghet bara för patienten utan också för anhöriga som ofta också bär på oro. Projektet och avdelningen ska ha ett nära samarbete med hemsjukvården, det kan förekomma att vårdpersonal åker hem till patienter där det bedöms behövas. Orden nästan flyger ur Roland Söderholm, som skrattar vid frågan om de är peppade inför projektet.

– Det är bara förnamnet, vi har ju patienterna och någon ska göra jobbet, vi ser fram emot att hjälpa dem, säger han.

Möjligheten att bli inlagd direkt kommer att vara möjlig för den berörda patientgruppen. Patienterna kommer inte att behöva söka vård genom akuten utan läggs in direkt när läkare upptäcker till exempel hjärtsvikt.

– Det som är unikt här är att vi i och med storleken på sjukhuset har möjlighet att jobba tillsammans med alla inblandade avdelningar. Vi finns under samma tak, den akutgeriatriska avdelningen, IT och ledningen. Alla är med och IT är engagerade för att arbeta med de här lösningarna och vi brinner för möjligheterna som det småskaliga sjukhuset innebär. Det är fantastiskt roligt att få arbeta med det här och vara med i projektet, säger Peter Johnson.

Han har märkt att det finns ett intresse hos medarbetare att söka sig till den nya avdelningen och det nya arbetssättet; det kommer att anställas vårdpersonal till den nya avdelningen som ska heta avdelning 29. Rekryteringen pågår och totalt ska 30 tjänster tillsättas.

– Vi räknar med att minska vårddygnen för patientgruppen med 20 procent, patienterna kommer samtidigt må bättre. Målet är en mer informerad och aktivt patient som tar ansvar för sin sjukdom.

Den nya geriatriska avdelningen på sjukhuset har 10 geriatriska platser och 4 medicinplatser.

Vad finns det för utmaningar med projektet?

– För en del patienter kan det var känsligt att lämna ut till exempel sin vikt, det kan upplevas som integritetskränkande och osäkert att uppgifterna skickas digitalt, även om vi så klart menar att det är lika säkert som att använda sitt bank-id, säger Peter Johnson.