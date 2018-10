Södertälje inte längre värst i landet på att använda antibiotika

Anmäl text- och faktafel

Jämfört med övriga regioner och landsting sticker Stockholms läns landsting ut som det område där flest antibiotikarecept per invånare skrevs ut 2017. Det visar en öppen jämförelse som SKL har gjort mellan landsting och regioner i Sverige.

Det har skett en förbättring jämfört med 2016 i större delen av Sverige. I Södertälje kommun, där antibiotikaanvändningen tidigare har varit som störst och haft en ökande trend genomfördes riktade insatser via Strama Stockholm, en specialiserad resurs som verkar för minskad antibiotikaanvändning. Strama Stockholm engagerade verksamhetschefer, erbjöd fortbildning och besökte flertalet husläkarmottagningar för en dialog kring antibiotika och infektioner.

Satsningen ledde till en minskning av Södertäljebornas antibiotikaanvändning med 6 procent överlag, och till en kraftigt minskad förskrivning på vissa mottagningar.

I riksgenomsnitt har antalet recept per 1 000 invånare minskat med två procent sedan år 2016 och med 22 procent sedan år 2009. Målet är att maximalt 250 recept ska skrivas ut per 1 000 invånare, eftersom överdriven användning kan leda till resistens hos bakterier. I Södertälje kommun var förskrivningen 347 recept per 1 000 invånare, enligt SKL:s statistik.