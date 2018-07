Roland skyldig försäkringskassan 127 000 kronor – fick för hög sjukersättning: ”Kan inte sova om kvällarna”

Anmäl text- och faktafel

Det var under hösten 1995 som Roland Bergman, 55, från Nykvarn klämde sin högerhand i arbetet med truckar. Roland fick bestående nervskador i handen och känner av smärtan än i dag. I och med olyckan var han tvungen att byta arbete och han är numera chaufför på Scania där han har arbetat sedan dess.

– Jag känner ju av det då och då. Man har blivit så van vid smärtan nu, säger Roland.

I samband med olyckan fick Roland beslut om sjukersättning från försäkringskassan. Sedan oktober 1997 har Roland fått en fjärdedels sjukersättning utbetalt, men under våren 2009 beslutade Försäkringskassan om att göra en så kallad "steglös avräkning" - någonting som innebär att man får prova på att arbeta och samtidigt behålla sin sjukersättning. Inom reglerna för steglös avräkning måste Roland uppskatta hur många timmar han kommer att arbeta och hur stora inkomsterna kommer att vara inför varje nytt kalenderår.

För fyra månader sedan fick Roland besked från försäkringskassan att hans utbetalningar skulle utredas. I början av juni fick Roland ett återbetalningskrav på 126 519 kronor - ett återbetalningskrav han fick en månad på sig att betala.

– Man ligger sömnlös om kvällarna. Funderar på om man måste ta ett lån, eller sälja lägenheten, säger Roland Bergman.

I en skrivelse från början av juni bedömer försäkringskassan att Roland har kunnat arbeta fulltid sedan april 2013 och att han, efter december 2014, inte har redovisat hur mycket han har arbetat. De menar därför att utbetalningarna under åren 2015 till 2018 är felaktiga och ska betalas tillbaka.

– Jag har redovisat varje år hur mycket jag tjänar. Men har tyvärr inte skickat in till steglös avräkning, som man ska göra varje år. Hade jag bara fått påminnelse så hade jag självklart skickat in de med. Trodde att det räckte med att man skickar in hur mycket jag får i lön varje år. Vilket det inte gjorde, säger Roland och fortsätter:

– Man tror att man gör rätt för sig. Men ändå så blir det fel. Man tycker att det borde räcka att skicka alla uppgifter till Försäkringskassan, vilket jag har gjort.

Försäkringskassan medger dock i samma skrivelse att de själva har orsakat de felaktiga utbetalningarna för perioden januari 2017 till april 2018. Rolands arbetsgivare har skickat in uppgifter om att han arbetar heltid men försäkringskassan har ändå betalat ut sjukersättning. Det beloppet utgör alltså en del av den summan de nu kräver tillbaka.

På försäkringskassan har man uppmärksammat det här problemet och ska se över möjliga åtgärder.

– Bland annat kan det bli aktuellt att utreda möjligheten att använda sig av månadsuppgifter istället för årsuppgifter i handläggningen. Det kan också bli aktuellt att tillhandahålla någon form av räknestöd för personer som ansöker om steglös avräkning. Försäkringskassan avser även att förbättra och förtydliga informationen till personer med steglös avräkning, säger Ulrika Wahlberg, områdeschef för utveckling och stöd på Försäkringskassan, i ett mejl till LT.

För Roland väntar nu en tid av ovisshet, och han har tagit stöd av facket.

- Jag tar varje dag som den kommer. Det här har förstört min semester, säger Roland som nu inväntar vidare besked från försäkringskassan.

– Det är beklagligt att det är så många som drabbas. Det verkar vara fler som har gjort fel.

Förutom Roland har även tre andra Södertäljebor nyligen fått återbetalningskrav från försäkringskassan för att bland annat ha fått för hög sjukersättning. Beloppen varierar mellan 150 000 till 1,5 miljoner kronor.