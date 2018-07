NATTENS NYHETER: Inbrottsförsök i personbil i Södertälje

Lokalt:

Man misstänks för brott efter att ha rossat en bilruta och somnat vid bilen.

För Plus-kunder:

► Fler söker till Södertäljes gymnasieskolor – natur och teknik allt mer populärt

► Han lämnade Telges koncernstyrelse i protest – men sitter fortfarande kvar: ”Har inte förstått att det var så akut”

► Sommarskolan i S:t Jacobs kyrka vill ge unga en bra grund: ”Här får de utveckla det sociala”

Väder:

Skurar under natten som håller sig kvar under förmiddagen. 17-20 grader förväntas. Molnighet under morgonen men det blir sedan allmänt soligt under kvällen.

Karta: Så är läget på vägarna

Dagens pollenrapport

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med LTS) eller mejla [email protected].

Följ oss på sociala medier:

Facebook: LT

Twitter: @LT_Sodertalje

Instagram: @lt_sodertalje