Med hjälp av magiskt stoft vaknade historien till liv – 11 000 besökare på plats under 1800-talsveckan

Under förra veckan kunde alla som ville besöka Torekällberget för att lära sig allt möjligt om olika platser och människor från 1800-talet. 1800-talsveckan firade fem år och återigen blev det besöksrekord. 11 000 människor kom till Torekällberget under veckan, en ökning med 3 000 personer från förra året.

– Det bara fortsätter att komma fler varje år, det är fantastiskt, tycker Susanna Lovén, projektledare.

Olika musikuppträdanden, teater och tidstypiska kläder bjöd besökarna på en historisk resa tillbaka till vardagslivet på 1800-talet och vädret höll sig på bra humör under hela helgen.

– Det känns lite som ett sånt där magiskt stoft i sagor, att någon släpper ner det under helgen på den här platsen och allt väcks till liv.

Trots att historia står i fokus under veckan är inte lärandet något som Susanna vill att man lägger allt för stor vikt vid. Hon menar att det mest ska vara en rolig upplevelse, ett sammanhang som man kan dras in i utan några måsten. Känslan på plats under helgen, beskriver hon som magisk.

– Det är helt fantastiskt att bara gå omkring bland alla som kommer, träffa människor, se hur de upptäcker allt som finns på området. Jag får också tips på saker att ha med nästa år, det är jättefint.

Under projektets gång arbetar de på 1800-talsveckan mycket med att skapa en balans i programmet så att allas kompetenser kommer till användning. Många i personalen återkommer ofta och hon märker att känslorna inför veckan blir större för varje år.

– Det byggs upp mycket förväntningar men alla tyckte verkligen att det var jätteroligt, säger Susanna Lovén.