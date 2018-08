Lisa Ajax: "Målet är att bli en superstjärna!"

Lisa Ajax var endast 15 år gammal när hon tog klivet in på en "Idol"-audition den där vårdagen 2014. Hon rev av en kraftfull version av Jessie J:s "Mama knows best" och fullkomligt golvade juryn med sin röst. Där och då utropade Laila Bagge henne till säsongens vinnare och hon fick medhåll av den andra domaren Anders Bagge. Och mycket riktigt, Lisa Ajax tog sig, via slutauditions och veckofinaler, målmedvetet ända fram till finalen och en förstaplats i den populära tv-tävlingen. Därefter följde en omfattande signeringsturné runt om i landet.

– Där utanför "Idol"-bubblan väntade en helt annan värld. Flera dagar i veckan var jag och tvåan och trean ute och uppträdde och skrev autografer, jag kommer knappt ihåg något av det för det liksom bara hände mig och det var helt omtumlande. Under några veckor så var "Idol"-finalen det stora som hade hänt i Sverige och på varje stopp vi gjorde i ett köpcentrum så väntade sjukt mycket folk på oss! Vi kunde sitta och signera i fyra timmar ibland, minns Lisa Ajax.

Tio år tidigare hade hon som sexåring börjat ta sånglektioner. Det var samma år som "Idol" började visas i Sverige och Lisa Ajax målsättning var redan då att själv delta så snart hon hade åldern inne. Hon värmde upp med andra sångtävlingar, både i Sverige och utomlands, så när det väl var dags för "Idol" hade hon god rutin av att stå på scen och tävla. Ändå var hon oförberedd på vad ett genombrott i så pass ung ålder innebar.

– Det gäller ju att vara trygg i sig själv när något sådant här händer och för mig gick den biten upp och ner. Jag mådde ganska dåligt ett tag både under och efter "Idol". Jag var inte van vid att så många människor helt plötsligt skulle tycka till om mig, kommentera mitt utseende och mina kläder. Det var väldigt ovant och jag började må riktigt dåligt.

Med åldern har den biten blivit enklare och med sin tjugoårsdag den 13 augusti i år kunde hon äntligen lämna tonåren bakom sig. I dag har hon hunnit med mycket men är på inget sätt framme vid något slutmål.

– Nej, jag har inte nått dit jag vill än, absolut inte. Men att vara artist är fortfarande så himla roligt och för var sak jag gör kommer jag närmare mitt mål: Att slå igenom mycket mer än där jag är i dag. Målet är ju att bli en superstjärna, helt enkelt, skrattar Lisa Ajax och tillägger:

– Jag vill nå högt upp. Om jag tänker nu att jag ska bli lika stor som Beyoncé eller Rihanna så kanske jag kommer en bit på vägen i alla fall. Om jag drömmer stort kommer jag nog nå längre än om jag bara tänker "Tja, det är ju ok bara jag får en hit". Nej, jag vill nå längre än så, säger hon.

Uppträder på Stora torget

Vem: Lisa Ajax.

Var: Stora scenen, Södertäljefestivalen.

När: Lördag 25 augusti.

Om: Sångerskan Lisa Ajax vann "Idol" 2014 och har sedan dess släppt flera singlar, turnerat och deltagit i "Melodifestivalen" 2016 och 2017 där hon tog sig till final båda gånger. Hon har även en egen youtubekanal och hon 281 000 följare på Instagram.