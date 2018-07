Lastfartyg på väg mot Södertälje gick på grund – kapten misstänks för sjöfylleri

Anmäl text- och faktafel

Fartyget som gått på grund väger över 7 000 ton, är 140 meter långt och 23 meter brett, vilket Aftonbladet är först att rapportera om.

– Det är ett lastfartyg på väg mot Södertälje. Det innehåller bilar bland annat, säger Lars Nilsson till Aftonbladet.

Varför fartyget har gått på grund är fortfarande oklart och enligt Kustbevakningen läcker fartyget olja.

– Just nu håller kustbevakningen på och undersöker hur mycket vatten fartyget tar in. De avgör hur man ska dra loss fartyget. Ingen person har kommit till skada och vi orienterar just nu personer från transportstyrelsen och kustbevakningen till platsen, säger Lars Nilsson, assisterande sjöräddningsledare, till SVT Nyheter Småland.

Ett skepp från kustbevakningen är på väg till platsen.

– Just nu ser vi ett visst oljeläckage från fören som vi ska undersöka närmare och vi har även länsningsutrustning på gång ut för att förhindra att oljan sprider sig, säger Per-Åke Eriksson till SVT.

Fartyget ska ha hållit en stadig hastighet på 14 knop och inte ändrat kurs utan kört rakt på grundet.

Innan fartyget kan bärgas kommer en dialog att ske mellan försäkringsbolag och Transportstyrelsen.