Historia om bilkapning i Södertälje blev viral – men avfärdas av polis och räddningstjänst: "Finns inget som tyder på det"

På lördagsförmiddagen skrev en kvinna ett Facebook-inlägg om en brutal bilkapning som skulle ha drabbat hennes syster. En man med utländskt urspring skulle ha försökt råna henne på bilen och sedan skulle de ha färdats tillsammans för att sedan krascha vid Scaniasjön.

Kvinnan skulle ha ådragit sig svåra skador medan mannen skulle ha flytt med lindriga skador.

Inlägget delades över 3 000 gånger på Facebook.

Men historien verkar inte stämma.

– Det låter osannolikt. På de uppgifterna vi har från händelserapporten så finns det ingenting som tyder på att en bilkapning skulle ha skett. Däremot finns det uppgifter om en trafikolycka med misstänkt rattonykterhet, Richard Tegnér, stationsbefäl polisen Södertälje Syd, till LT.

LT får bekräftat att det har inträffat en trafikolycka vid tiden som inläggsförfattaren angav i en stor tråd som följde inlägget.

– Det handlar om en singelolycka i korsningen Genetaleden/Nyköpingsvägen och det som jag kan läsa är att räddningscentralen Stockholms län har fått in ärendet via polis så det har inte gått via 112, säger Daniel Kjäll, på pressjouren på SOS Alarm, till LT.

Polisen har kontaktat räddningstjänsten, alltså?

– Det stämmer.

Kom ambulans till platsen?

– Så som jag kan se det så har det inte skickats några vårdenheter. Som jag kan läsa här så var det ingen skadad på platsen, det var bara ett läckage på bilen.

När inträffade den här olyckan enligt den rapporten som du ser framför dig?

– Ärendet är skapat 00.08 den 23 juni.

Kan det vara så att polisen i bland själva tar personer till sjukhus?

– Det får polisen själva svara på.

LT har sökt kvinnan som skrev inlägget som senare togs bort.