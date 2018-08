Hårdrocksgitarristen Adam gör karriär i Hollywood – spelar på legendariska rockklubbar: "Att åka till Los Angeles har alltid varit en dröm"

Anmäl text- och faktafel

– Det är kanon. Jag sitter i replokalen och lirar lite.

Vad annat kan förväntas av en musiker på frågan "hur är läget". Klockan har slagit midnatt och mörkret har lagt sig över Los Angeles, Kalifornien. I Sverige står sommarsolen högt på förmiddagen och på andra sidan telefonen är det svårt att föreställa sig myllret och nattlivet, men populärkulturen har lärt oss att Hollywood och Änglarnas Stad är där allting händer.

Replokalen där Adam sitter ligger i Musicians Institutes lokaler i Hollywood - en privatskola med utbildningar i musik. Det är till den skolan som Adams resa över Atlanten en höstdag i september för två år sedan skulle ta honom.

Alla resor börjar hemma

Adam Skeppar växte upp i Pershagen i Södertälje. Vid 11 års-ålder plockade han upp sin pappas Stratocaster-gitarr för att spela med i Deep Purple-låtar och till musikvideor med Europe. Efter att ha tagit de första stegen i musikkarriären tillsammans med barndomsvännerna studerade Adam på Wendela Hebbe-gymnasiet, för att sedan gå vidare till Rock och pop-linjen på Nyköpings folkhögskola och Åsa folkhögskola. Men någonting större hägrade hela tiden.

– Att åka till Los Angeles har alltid varit en dröm, och jag tänkte "ska man ta chansen"? säger Adam.

Och chansen tog han. Adam sökte till Musicians Institute genom att skicka videor där han spelar och blev antagen. Efter flera resor till ambassaden för att skaffa visum fick han grönt ljus. Hollywood, i all sin glans, väntade på den då 21-åriga gitarristen.

– Man ska boka flyg, boka de här ambassadbesöken... man ska fylla i alla formulär för visumansökan och skolan. Men det var en väldigt cool känsla. Just när man fick beskedet. Då var det klart. Nu kör vi! berättar Adam och fortsätter:

– Jag var jävligt taggad. Jag hade målet i sikte.

Stödet hemifrån och från familjen har alltid varit starkt, och i september 2016 flög Adam för första gången till det som skulle bli hans nya hem i på Hollywood boulevard i Los Angeles. Taxiresan från flygplatsen kommer han aldrig glömma.

– Vi åkte över Hollywood Hills och sen ser man hela staden som bara lyser upp. Det var en oförklarlig känsla.

I hörlurarna hade han låten "Just Like Paradise" med David Lee Roth - med refrängen som lyder "this must be just like living in paradise".

En "rising star from Sweden"

Adam läste ett och ett halvt år på Musicians Institute i Hollywood, och tog examen från skolan i mars i år, med stipendium och lovord. Mellan läxläsning och reptimmar har han också hunnit göra sig ett namn på Los Angeles rockscen.

Beväpnad med sin trogna elgitarr har han spelat på några av de mest legendariska rockklubbarna i världen: Viper Room, Rainbow Bar & Grill och Whisky A Go-Go. Klubbar som varit en grogrund för de mest skandalomsusade, hyllade och mest högljudda banden genom tiderna, och som huserat några av de mest legendariska profilerna i rockhistorien.

Adams första spelning på klubben Whisky A Go-Go är ett minne som har etsat sig fast.

– Man fick de där VIP-armbanden och gled upp på övervåningen och in backstage. Då fick jag verkligen den där schyssta känslan. "Här har en hel del band hängt", tänkte jag. Och just att få ställa sig på den scenen. Det var jävligt häftigt, berättar Adam.

Adam blev introducerad den kvällen som "the new rising star from Sweden", och han har inte slutat stiga sedan dess. Just nu spelar han tillsammans med vinnaren av den amerikanska upplagan av Talang, sångerskan Bianca Ryan, och spelar regelbundet på stammishaken i Hollywood. Han har även tagit sig an andra stilar som jazz, funk, soul och country.

Sex, droger och rock'n'roll – och ABBA

Det är ju omöjligt att prata om Hollywood, rockmusik och klubbliv i den ordningen utan att återvända till det gamla mantrat som länge omgärdat musiken och de musiker som gitarrsolat sig in i historieböckerna:

Är Hollywood fortfarande "sex, drugs and rock'n'roll?

– Om man ska vara en frilansande, seriös musiker och gitarrist då har man inte riktigt tid eller råd med allt det där, skrattar Adam och fortsätter:

– Gör man sådant där så är man ganska körd. Då har man inte koll på scenen och är inte lika alert. Men det finns och jag har sett det.

För även om rockmusiken och det pulserande klubblivet har varit en upplevelse sträcker sig Adams drömmar längre bort än Hollywoods gator. Nästa projekt som stundar är en turné med lite annorlunda musik. Lite mer Sverige-nära musik, som kan ta honom runt om i hela USA.

Tillsammans med andra musiker ska Adam ge sig ut och spela med Abbarama - ett band som spelar ABBA-låtar i lite ny tappning. Flera svenskar är involverade i projektet och debutspelningen sker på klubben House of Blues i Chicago.

– De ville ha en modern reinkarnation av ABBA, och jag fick komma in och spela och sjunga några låtar. Det gick bra och de tyckte om min sång och mitt gitarrspel, säger Adam.

Slutmålet för Adam är att ta sig upp och ut i världen - att turnera på världsarenor, att skriva låtar med stora artister och att samarbeta med andra gitarrister. Och han tänker inte släppa siktet.

– Det är klart att det är tungt och busy i bland, och det är en viss grej att lära känna branschen och människorna i den. Man lär sig hur det fungerar och vad man är värd. Det kan ta tid och man kan råka hamna med skumma människor där det kan bli svårt att ta sig ur, säger Adam och fortsätter:

– När det tar emot så tänker jag att det här är min dröm och jag har tagit mig långt. Att jag är här och bara kör, liksom.