Här är nya miljardtågen som ska trafikera Svealandsbanan: "Fortsätter vara navet för tågtrafiken i Sverige"

Golvvärme, extra takhöjd och förstaklassäten till samtliga passagerare. Svealandsbanans och mälardalens nya regionaltåg Mälartåg blir en resa med komforten i fokus.– Det inte ska kännas som en tandläkarmottagning, säger Mårten Levin, vd på Mälab som tillhandahåller de dubbeldäckade tågen.

Allt blänker och lukten påminner om skoavdelningen inuti en sportbutik. Mårten Levin leder rundvandringen på miljardsatsningen Mälartåg som ska underlätta resandet för tusentals resenärer kring regionen Mälardalen, bland annat de som åker Svealandsbanan från Södertälje.

– Utmaningen på dubbeldäckare är platsen för bagaget i och med att takhöjden bli lägre. Men de vägghängda stolarna gör att man får in väskor under stolarna på ett sätt som det inte går på andra tåg, säger Mårten Levin.

De Schweiztillverkade tågen med plats för 330 resenärer trafikerar redan en rad Europeiska länder. Men den svenska varianten har fått en rad specialanpassningar anpassade efter både klimat och komfort.

– Det här är byggt för oss efter våra förhållanden. Vi vill ha plats för cyklar, en viss komfort på stolarna, två eluttag för varje säte och robustare hatthyllor för bagaget, säger Mårten Levin och tar steget upp på övervåningen.

– Mycket jobb har även lagts på belysningen. Det har varit uttalat i projektet att det inte ska kännas som en tandläkarmottagning. Ljuset ska vara indirekt och inte bländade.

Ett tågsätt består av två ändvagnar och två mellanvagnar, med 333 fasta sittplatser och 22 fällstolar. Det innebär 355 sittande – men bara tre toaletter vilket gör 118 resande per toalett. Dagens grå dubbeldäckare har 80 resande per toalett, en klassisk lokdragen andraklassvagn mellan 40 och 80 resande per toalett beroende på modell.

– Vi har gjort en avvägning mellan antalet sittplatser och antalet toaletter, säger Mårten Levin.

Från och med nästa år är det tänkt att det första av totalt 33 nya regionaltåg ska sättas i rullning. Satsningen har kostat 3,5 miljarder kronor och ses som ett första steg i en fortsatt utveckling av infrastrukturen i regionen.

– Mälartåget gör att Mälardalen fortsätter vara navet för tågtrafiken i Sverige. Men vi behöver fortsätta satsa på infrastrukturen med fler och bättre spår. Ska det vara fler fordon på spåren och måste vi fortsätta bygga ut det också, säger Tommy Levinsson (S), som är ordförande för Kollektivtrafiknämnden i region Västmanland.

Tågen kommer sättas i trafik successivt och förhoppningen är att samtliga ska vara i trafik till 2021. Målartåget kommer trafikera de fyra linjerna Svealandsbanan Örebro-Eskilstuna-Södertälje-Stockholm, Sörmlandspilen Hallsberg-Katrineholm-Stockholm, Nyköpingsbanan Stockholm-Nyköping-Norrköping och UVEN, alltså Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping.

– De resenärer och pendlare som finns i regionen kommer ha det mycket lättare i fortsättningen. Det kommer vara enklare att både bo, jobba och ha familj i Mälardalen, säger Tommy Levinsson.