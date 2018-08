Följ med ut på Måsnaren – LT testar sommarens hetaste sport: ”SUP är extremt vanebildande”

För två år sedan kom träningsformen SUP, stand up paddling, till Södertälje. Det var då Södertäljeprofilen och träningsgurun Rickard Goclon köpte sin första bräda och började inkludera sporten i sin träning. SUP innebär att du står upp på en stor surfbräda och paddlar med en enbladig paddel. Varje drag aktiverar dina muskler och när du paddlar fram längs vattnet får du uppleva naturen – och bäst av allt – blir du för varm är det bara att hoppa i vattnet.

– SUP är extremt vanebindande och under sommaren har jag paddlat flera gånger om dagen. Jag gör det för hälsan, det gör mig både avslappnad och får mig att känna mig stark och vältränad, säger Rickard Goclon.

Ute på sjön åker redan Caroline Persson och Tomas Wahlgren på varsin bräda. De glider tyst över sjön och fram till vattenbrynet. En av dem ser torrare ut än den andra.

– Jag ramlade precis av brädan, men det gör ingenting för det är så varmt och skönt i vattnet, förklarar Caroline Persson och skrattar.

Det här är andra gången hon står på en SUP-bräda. Ändå ser det väldigt smidigt och enkelt ut.

– Att hålla balansen är inte så svårt när du väl kommer upp och står. Det svåraste är att svänga, det måste jag fortfarande bli bättre på.

På den andra lite smalare brädan står Tomas Wahlgren. Han är en före detta vindsurfare som nyligen opererat höften efter en skada. Men att åka SUP är inga svårigheter.

– Det här är väldigt skonsamt för kroppen och kan vara avslappnande samtidigt som det är hård träning, det är det jag gillar med SUP, säger Tomas Wahlgren.

– All typ av motion ska ju vara bra har jag hört, säger han och paddlar vidare.

Han har förutom vindsurfingen hållit på med andra äventyrliga sporter, men det är inget måste för att prova på SUP. Det vill Goclon och gänget bevisa genom att låta LT:s reporter Olivia Eklund testa.

Flytvästen åker på och sedan är det dags för steg ett – att ta sig upp på brädan. Snabbt är hon uppe och sitter på knäna med paddeln i båda händerna.

Rickard Goclon instruerar.

– Paddla nu lugnt på båda sidorna och sitt kvar på knäna tills du känner dig trygg nog att resa dig upp.

Efter några turer fram och tillbaka sätter hon i händerna framför sig och vips så står hon på brädan. Nu är nästa steg att arbeta med stora muskelgrupper som mage och rumpa i varje paddeldrag. Hela bladet ska ner i vattnet för att skapa så kraftfulla drag som möjligt.

– Innan jag kom upp på brädan trodde jag att den skulle vara väldigt instabil, men den kändes bara vinglig precis när jag reste mig. När jag började paddla kändes det tryggt och det gick lätt att komma in i. Det var otroligt svårt att byta håll eller svänga bara, säger LT:s reporter efter sin testrunda.

"Den här tjejen har talang!" Se när LT:s reporter testar SUP:

När alla åkt klart tömmer Rickard Goclon ut luften ur brädorna som nyss var stenhårda. Därefter packar han ner dem i varsin väska stor som en golfbag och slänger upp den på ryggen.

– Fördelen med SUP är att du kan träna överallt där du har vatten och alla kan göra det oavsett ålder eller tidigare skador. Med rätt utrustning och flytväst är skaderisken inte heller stor, speciellt inte på sommaren. Om du trillar så landar du ju bara i det stilla vattnet. Träning är ett artificiellt beteende och när man har ett syfte med sin träning, som här när man kommer ut i naturen och gör det med lust, då blir träningen också av.

Fakta: SUP – Stående paddling

Enligt svenska kanotförbundet har SUP de senaste åren seglat upp som en av de snabbast växande vattensporterna i världen. Det finns olika grenar inom sporten och du kan välja mellan att motionspaddla ute i skärgården, paddla på öppna fjärdar eller i floder och kanaler till att surfa vågor med din bräda.

Brädan

En nybörjare vill vanligtvis ha en längre och bredare bräda, medan en erfaren paddlare som vill ta sig fram snabbt i vattnet väljer en smalare bräda. Brädorna finns i uppblåsbar modell och hård modell. En allround SUP är ofta strax över tre meter lång och ungefär 75 centimeter bred.

Paddeln

Paddelns längd ska vara så hög att du bara klarar av att lägga handen runt handtaget när du står med paddelbladet i marken. Det finns både ställbara paddlar, som hela familjen kan använda, och de paddlar som du kapar och anpassar till din egen kroppslängd.

Fångrem

Ett säkerhetslina som du har runt ankeln är en enkelt och viktigt livförsäkring. Den fästs på brädan och runt ankeln innan man paddlar, och förhindrar att brädan försvinner från dig om du skulle falla i vattnet.

Tävling

I år arrangerades SM i Karlskrona den 3-4 augusti. SM i sporten arrangerades första gången 2012.

Källa: Svenska kanotförbundet