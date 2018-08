Dystra siffror i juli – 35 personer omkomna i drunkningsolyckor: ”Fler som helt enkelt inte tänker sig för”

Anmäl text- och faktafel

Sedan 2014 har antalet omkomna i drunkningsolyckor sjunkit stadigt. Förra året omkom 92 personer - den lägsta siffran på åtta år. Men nu har statistiken vänt och under juli månad i år har 35 människor drunknat i svenska vatten. Hittills under året har 97 människor drunknat, vilket alltså är mer än under hela 2017.

Mikael Olausson på Svenska Livräddningssällskapet menar att värmen lockar fler till stränderna som kanske inte badar lika ofta.

– Det hänger ihop jättemycket med värmen. Juli månad är en toppmånad historiskt sett. Det är fler som söker sig till badstränderna. Det är också fler sällan-badare som ger sig ut och som helt enkelt inte tänker sig för, säger Mikael Olausson, områdesansvarig inom vattensäkerhet hos Svenska Livräddningssällskapet.

Det är männen som är överrepresenterade i drunkningsstatistiken och de flesta olyckor sker i samband med bad.

– Det följer ett historiskt mönster. Vi är där och tar de extra riskerna, och varför det är så är ju 10 000 kronors-frågan. Vi kanske är mer riskbenägna och tror att vi klarar mer, säger Mikael Olausson.

Spelar alkohol en roll vid drunkningsolyckor?

– Vi kan misstänka att vissa av dödsolyckorna kan kopplas till alkoholintag, men vi kan inte koppla det till de här olycksfallen. Vi avråder ju från bad och vattenaktiviteter om man har druckit alkohol.

Svenska Livräddningssällskapet sammanställer varje år en preliminär drunkningsstatistik för hela landet. I deras rapport finns det dock en ljusglimt att läsa. Andelen dödsolyckor med fritidsbåtar har minskat jämfört med tidigare år. Hittills i år har fyra personer omkommit i samband med båtolyckor - vilket är att jämföra med 15 personer vid samma tidpunkt förra året, och 16 personer vid samma tidpunkt 2016.

– Det är ingen i det här läget som kan peka ut en enskild faktor. Men det är ju positivt och ett jättefall framåt, säger Mikael Olausson.

I Södertälje drunknade en äldre kvinna i våras. Hon hittades i kanalen i början av maj och hade då legat i vattnet en längre tid. I början av juni avled en 17-årig pojke från Södertälje i en badolycka i Huddinge och i mitten av juli kom larm om ett drunkningstillbud vid Farstanäs camping. Personen fördes till sjukhus med ambulanshelikopter och var då vid medvetande.

