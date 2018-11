Då fick man parkera på Saltsjöplan: ”Den gamla goda tiden”

Anmäl text- och faktafel

Under den tiden fanns korvkiosken vid Slussgatan där den svängde av mot sydväst och Slussbron. Vi kan upptäcka korvkiosken bakom lastbilen som står nära den gamla kajkanten som var betänkligt rutten i vissa delar.

Kajkanten ersattes av en nyare i mera hållbart material som fortfarande fungerar. I det Sorbonska huset fanns en pianoaffär och en tvättinrättning. På norra sidan av Slussgatan fanns en rad med lövträd som tillät parkering mellan stammarna.

Längre in på tomten, utanför bildytan, låg Marenpalatset med sina garage i bottenvåningen, utrymmen som tidigare varit stall under hästarnas tid. De började försvinna under 1920-talet och ersättas av lastbilar som var effektivare och snabbare.

Vi kan se att bilmärket Volkswagen var populärt. Vid kajen låg ett större lastfartyg som troligen sökt vinterhamn i Inre Maren. Med tanke på att träden fortfarande var lövade så båten ha varit där av andra skäl.

Utanför bildytan till vänster fanns en utsiktsterrass med offentliga toaletter och närmare kajkanten stod en telefonkiosk och även en lyftanordning med vars hjälp man kunde lyft upp fritidsbåtar på hösten och sjösatta dem på våren. Krananordningen gick även att använda till andra typer av lyft.