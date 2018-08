Bara timmar kvar tills pendeltågen återerövrar spåren in till Södertälje Centrum – men inga fler tåg eller tätare turer i höst

Trafikverkets följetong från 2011 går därmed mot sitt slut. Ett växelbygge ska kunna ta in fler tåg till de fyra spåren och ge tätare turer på sikt. Perrongerna är breddade. Och om det regnar kan resenärerna huka sig in under moderna större tak som skydd för nederbörden.

Så värst mycket fortare kommer det inte att gå. Jo bussresan till Östertälje slipper pendlarna – en tidsinbesparing på tio minuter enkel väg. Men tågens turtäthet är oförändrad.

– Det blir en senare fråga. Nu återgår vi till den tidtabell som gällde i våras. Frågan om fler och tätare turer kan aktualiseras först senare i höst, säger Christian Hoffmann, presskommunikatör på SL.

Fredag eftermiddag var det full aktivitet på spårområdet och avspärrningarna utgjorde kvittot på att området fortsatt var att betrakta som en byggarbetsplats.

– Vi gör de sista handpåläggningarna. Sätter upp skyltar, kopplar in el och ser till att allt fungerar, berättade Christian Herter vid Malmöföretaget MAE.

Han är en nutidens järnvägsrallare, som åker land och rike runt. Inte för att lägga ny räls – här handlar det om förfinad elektronik och databaserad information som i slutänden når stressade pendlare morgon och kväll.

Hinner Ni klart då?

– Absolut, på måndag ska vi vara i Alvesta så det måste bara bli färdigt, sa Christian Hertner.

Trafikverkets restaurering av spåren och perrongerna in mot Södertälje Centrum är annars ett trauma som Södertäljeborna tvingats leva med i omgångar. 2011-2012 skulle allt göras klart, men förutom att det då rådde kaos med ersättningsbussar och vid Östertälje station, så gjordes allting inte ens färdigt.

Pendlarna tvingades därför en andra gång dra åt sig andan och börja åka ersättningsbussar i april i år. Bygget har pågått så länge.

För Ellinor Norenheim har det ändå varit bra. Hon är trafikinformatör på plats vid Södertälje Central. Ett prima sommarjobb för en gymnasist.

– Resenärerna visar stort tålamod. Många frågar, men det var mer förekommande när jag började i juli. Ingen är arg eller så, konstaterar hon.

Men på måndag morgon är Ellinors sommarjobb över. Hon börjar skolan, tågperrongerna intas åter av pendlarna och tågen rullar precis som vanligt igen. Hoppas vi, är bäst att tillägga...