Turingescouterna ökar och fyller 50 år – men har angenäma problem: "Försöka hitta ledare"

Det mest dramatiska som har hänt under de här 50 åren var att scoutstugan i Tallbacken blev vandaliserad 2008. Numera huserar man på Allévägen.

– Under en helg så var det ganska mycket jobb att köra bort hela scoutstugan, minns Göran Rockman, fastighetsskötare.

Annars så för scouterna en ganska anonym tillvaro i Nykvarn.

– Det här är en verksamhet som pågår hela tiden men i det ganska tysta. Det är väl någon gång om året man ser scouter uppe på samhället i samband med majblommeförsäljning.

Skulle ni vilja få mer uppmärksamhet?

– Svårt att säga. Positiv uppmärksamhet är alltid trevlig men det drar ju med sig att om man lockar folk hit så måste man också ha resurser att ta emot. Om det kommer massor med scouter som vill vara här så måste man också ha ledare. Det är ju ofta det svåra, säger Göran Rockman.

Gunilla Manfredsson är ordförande sedan 2014 och väl medveten om de angenäma problem som Turinge Scoutkår har att stå inför.

– Vi har en situation där vi har väldigt många barn, det har varit ett stort intresse, det är jätteroligt, vi har vuxit enormt de senaste åren och barnen har rekryterat sig själva. Men vi har ett dilemma med att försöka hitta ledare. Vi sätter barn på väntelista. När det gäller Spårarna, som är den näst yngsta grupperingen, så har jag tre barn på väntelista, säger hon.

Turingescouterna efterlyser helt enkelt fler vuxna i verksamheten. I den yngsta avdelningen, Bävrarna för barn mellan sex och sju år, försöker man locka över föräldrar att bli ledare. Kåren upplever att många barnfamiljer just nu flyttar till Nykvarn.

– Det är under leksamma former, man träffas en gång i månaden under en helg, man har föräldrar med sig och då försöker vi rekrytera föräldrar som är lite intresserade, berättar ledaren Per Manfredsson, gift med Gunilla Manfredsson.

Man får kompisar för livet.

Från att ha haft mellan 60 och 80 medlemmar under 80-och 90-talet, så har Turingescouterna i dag 133 medlemmar.

– När scoutingen började så blommade det upp väldigt snabbt för det fanns inte så mycket konkurrens och det fanns ett stort intresse. Sedan blev det en svacka på 80-talet, och många föreningar drabbades. Men det har vänt, scoutingen är på väg uppåt igen både i världen och i Sverige, säger Per Manfredsson.

Varför dras man till scouting?

– Många har fördomar om att det bara är frilutsliv, men om det bara var friluftsliv så finns Friluftsfrämjandet. Scouting är också friluftsliv förstås men scouting handlar väldigt mycket om att jobba i grupp, det vi kallar patruller, säger Per Manfredsson.

– Man får kompisar för livet, det är väldigt mycket kamratskapen, inskjuter Roland Röjehag, materialförvaltare.

– Samhörighetskänslan, att man får den här känslan att man får vara med. Det här att du inte har tävlingen, säger Gunilla Manfredsson.

Turinge Scoutkår bildades det stora politiska året 1968, med bland annat Pragvåren. Men scouterna är opolitiska.

– Samma sak med religion. Vi tar inte ställning för någon religion.

Töntstämpeln finns inte kvar längre

Däremot har scouterna tvingats dra med en "töntstämpel" på sig.

– Töntstämpeln är inte kvar längre, det var töntigt, man skulle leda tanter över gatan och bara knyta knopar, då under 80-talet, säger Göran Rockman.

Turinge Scoutkår hade, som många andra scoutföreningar i landet, sin tuffaste period under det årtiondet.

– Peter Fuchs var tongivande då. Han var min ledare när jag var scout. Han vurmade jättemycket för scouterna. Han var ordförande från tidigt 80-tal till tidigt 90-tal när det var tufft, säger Per Manfredsson.

– Jag vill lyfta fram Marianne Jonsson som var miniorscoutledare i 30 år. De är båda hedersmedlemmar, säger Gunilla Manfredsson.

De är säkert på plats på lördagen när Turinge Scoutkår har sin stora jubileumsdag med ett dagsprogram mellan 11 och 14 vid scoutstugan och på Alcrofältet.

Sedan har man ett kvällsprogram mellan 18 och 22 i jaktskyttebanans klubbhus vid Påldalen.

Fakta: Turinge Scoutkår genom åren:

Lokaler: 1968–1970: Bruksgatan. 1970–2008: Tallbacken. 2008–: Allévägen.

Ordföranden: Sture Waldekrantz, Eskil Fägerholt, Lasse Andersson, Rolf Berggren, Peter Fuchs, Börje Karlsson, Lennart "Yxa" Ygstedt, Nina Falkstrand, Serge Kup, Tommy Letzén, Gunilla Manfredsson.

Medlemsantal: I början av 80-talet: 68. I mitten av 80-talet: 64. I början av 90-talet: 83. I dag: 133. Totalt så har det hunnit passera över tusen barn och ungdomar under kårens första 50 år. Tjejer och killar har varit blandade sedan 1960-talet. Men i USA till exempel är de fortfarande uppdelade.

Avdelningar: Bäverscout 6–7 år, Spårarna 8–9 år, Upptäckarna 10–11 år, Äventyrarna 12–14 år, Utmanarna 15–18 år, Rover 19–25 år.

Det här gör du som scout, saxat från Turinge Scoutkårs hemsida:

"Hos oss får du uppleva äventyr i naturen och lära känna nya kompisar. Som scout gör man många olika saker, allt från att lära sig att vara en bra kompis till att göra upp eld. Ofta ute i naturen. Man har olika aktiviteter, att göra upp eld och hantera en kniv. I bland åker vi på hajk och sover i skogen och lever vildmarksliv, kanske i ett vindskydd som man byggt med sina kompisar."

Kostnad: 400 kronor per termin. Läger och övernattning tillkommer. Nu i sommar var Turingescouterna i Kalmar. Det kostade 1 950 kronor för en vecka. Då ingick mat och resa.

