Genom sommaren på två hjul – Anders Odell tar oss med på sin bästa cykelrunda

Vår cykeltur börjar i Södertälje. Vi lämnar centrum bakom oss och styr mot Linavägen förbi Snäckviken. Solen skiner och det är perfekt temperatur för en cykelrunda. Det är lite svalt i luften, men vi blir snart varma när vi fått fart på pedalerna. Till höger om oss breder den glittrande kanalen ut sig och man kan se Sällskapsholmen och de nästan sammanväxta öarna Limpan och Fläsket nedanför Bergvik. Snart passerar vi Lina gård.

– Det fina med Södertälje är att man så snabbt kommer ut på landsbygden. Och på de små vägarna är det bra underlag och inte så mycket trafik, säger Anders Odell som ofta är ute och träningscyklar i bygden runt Södertälje och Nykvarn. Dagens tur tillhör hans favoriter.

Vi fortsätter utmed Linavägen och kommer strax fram till Enhörnaleden. Där tar vi höger. Enhörnaleden är något mer trafikerad, men i höjd med avtagsvägen till Malmsjön finns det en cykelbana som löper parallellt med vägen.

Turen är cirka 55 kilometer. Det kan tyckas långt men med trivselfart klarar man sträckan på tre, fyra timmar inklusive fikapaus. Det finns en del saker man bör tänka på innan man ger sig ut på en längre tur.

– Förbered cykeln. Åk inte iväg med dåliga däck. Det är inte roligt att få punktering när man är några mil hemifrån. Ta för säkerhets skull med en reservslang, däckavtagare och en liten pump – bra att ha om olyckan skulle vara framme, säger Anders Odell.

Klä dig rätt. Det gör din cykeltur betydligt mer trivsam.

– Kläder efter väder brukar vi säga. Man får inte bli kall, men inte heller för varm. En underställströja som tar upp fukten, ett mellanlager och något som skyddar mot vinden är bra. Sedan kan man reglera temperaturen genom att öppna dragkedjan. Och så kan man förstås reglera farten så det blir behagligt, förklarar Anders.

Måste man ha hjälm?

– Alltid hjälm.

Vi fortsätter på Enhörnaleden fram till trevägskorset vid väg 523 där vi svänger vänster. Småningom kommer vi fram till Sundsvik där vi betraktar husen som ligger vid stranden till Sundsörsviken, där Sundsvik Trävaru AB tidigare låg. De som flyttat in där måste tycka om utsikten.

Och visst är det vackert utanför stan. Vi passerar ängar, åkrar och hagar med betande hästar. Sjöar skymtar genom träden och sommarens dofter är hela tiden med oss. Med cykel färdas man i lagom fart för att hinna uppfatta detaljerna, de små skiftningarna i naturen, blomstren i dikeskanten, ryttlande falkar och rådjur som betar på åkern. Vi hör både syrsorna i dikeskanten och lärkan som drillar över sädesfältet. Sådant skulle passerat obemärkt förbi om vi suttit i en bil.

Måste man ha cykelskor och tajta byxor?

– På cykelskor är sulan hårdare. Då slipper man trycket från pedalen precis under trampdynan. Och eftersom cykelskor sitter fast i pedalerna (med rätt sorts pedaler) kan man hjälpa till genom att också dra uppåt. Men det är förstås inget måste. Cykelbyxor är försedda med stoppning i grenen vilket är skönt. Vill man inte visa sig i tajts så kan man ha ett par shorts utanpå. Sedan kan man köpa en bra sadel. De finns i olika bredder och det går att hitta en som passar just dina sittben, säger Anders Odell.

Efter Sundsvik tar vi oss ner till Gamla Strängnäsvägen. Vi tar höger och vänder framhjulet västerut i sex kilometer. Här ligger Taxinge slott inom räckhåll, med sitt digra utbud av godsaker för den fikasugne. Men vi svänger vänster in på Karlslundsvägen som går förbi Svartbro. Det här är en av de finare sträckorna på vår tur. Vägunderlaget är perfekt och Karlslundsvägen slingrar sig behagligt fram med förlåtande uppförs- och nedförsbackar.

Karlslundsvägen fortsätter fram genom landskapet ända fram till Nykvarn och Hökmossbadet. Vi tar vänster in på Fredriksbergsvägen genom villaområdet och tar oss till väg 509 via Mejselvägen och Rudkällavägen. Efter 170 meter söderut på 509:an viker vi in vänster på väg 516, söder om Almnäs, som tar oss tillbaka till Tvetavägen och Södertälje.

Vill man åka en längre tur kan man fortsätta på väg 509 ända fram till Järna och kanske äta lunch på Bommersvik med en eftermiddagsfika i Järna. Sedan tar man Tvetavägen till Södertälje. Har man trampat tillräckligt finns också möjligheten att ta pendeltåget till Södertälje från Järna. Läs mer om cykel på tåg på SL:s hemsida.

Det här var Anders Odells förslag på en trevlig dagstur. Givetvis finns det ett oändligt antal oupptäckta turer där ute, i ett lika oändligt antal kombinationer. Södertälje och Nykvarns kommuner är generösa när det gäller vacker landsbygd och fina vägar. För att hitta cykelvänliga stråk är Google maps ett bra instrument. Där kan du skriva in start- och målpunkt och få ett förslag på en rutt. Klicka i att din sökning gäller cykel. Trevlig cykelsommar!

Förslag på färdmål:

• Gnesta: Via Molstaberg, Mölnbo eller Sjunda. Med lite tur får du syn på varg i Sjunda. Ta pendeltåget hem.

• Överenhörna: Hembygdsmuséet och kyrkan är värda ett besök.

• Oaxen: Turen inkluderar en färja. Besök kalkbrottet och ta en kopp kaffe hos Oaxens rosteri.

• Tullgarn: Gå på en visning i slottet.

• Acksjöarna: Här finns iordningsställda grillplatser och har du fiskekort kan du dra upp en regnbåge om du har tur.

• Lurberget: I Överenhörna hittar du Lurberget med sin magnifika utsikt över Mälaren.

• Stora Alsjön: I Stora Alsjöns naturreservat mellan Molstaberg och Bommersvik finns stora orörda skogar med hundraåriga tallar.