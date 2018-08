Bildextra: All American Day i Nykvarn lockade bilägare i flera generationer

Ångor från avgaser blandades med rökmoln från grusvägen när bilarna anlände till fältet utanför lådbilslandet i Nykvarn. Flera bilägare var redan på plats för att putsa till sina bilar efter smutsen från grusvägen eller ta en lugn promenad i området och prata med andra som också var på plats. Familjer samlades i ringar av hopfällbara stolar för att fika i det varma vädret och kön för anmälan till Krantz Challenge 2018 fylldes snabbt på med folk som ville vara med.

– Jag tycker det är så coolt, få träffa en massa goa människor som har samma intressen. Det är härligt, säger Sven-Arne Gustavsson.

Han berättar att han kallas för Bamse och han har kört rally och rallycross i många år. På hans arm ligger chihuahuan Otto, han trivs bra lika bra som husse i bilen och bland andra bilägare på olika event.

– Alla hjälper varandra och det är alltid bra stämning. Otto brukar alltid hänga med också. I morse lade han sig utanför bildörren nästan direkt. Han var rädd att han inte skulle få följa med, säger Sven-Arne och skrattar till.

Lite längre bort sitter Kent Gustavsson vid sin Dodge Phoenix. När LT:s reporter kommer fram håller han precis på att räcka över putsdukar och vatten till en bilägare mitt emot. Han kommer själv från Nykvarn och är väl förberedd på de grusiga vägarna och precis som de flesta bilarna på fältet glänser hans till ibland i solen.

– Den brukar vara ännu finare egentligen, men eftersom det är grusväg en bit var det onödigt att hålla på för mycket med den, säger Kent.

Han har varit med och tävlat med andra bilar förut men bilen som han har med sig idag har redan vunnit Krantz Challenge en gång, men då var det hans sambo som körde den.

– Det var kul, vi fick åka till Rättvik och tävla vidare där. Tyvärr åkte vi ut på en gång sen, säger Kent.

Under dagen är det fler än Sven-Arne som tar upp den speciella gemenskapen som kommer fram under All American Day och liknande events.

– Vi åker runt på så många vi bara kan hitta i landet. Det är fantastiskt kul, säger Jenny Dock samtidigt som hon fortsätter putsa sin bil.

– Det är min ögonsten det här, fortsätter hon och lägger en lätt hand på bilens motorhuv.