Stillastående maskiner kostar miljoner – Telge nät-projekt spräcker budgeten för tredje gången

– Vi tittar nu själva på om något kunde ha gjorts annorlunda, på hur vi hade kunnat se det här tidigare.

Det säger Håkan Karlsson, vd för Telge nät. Han pratar om projektet som ska rädda Södertälje från framtida vattenbrist och bevattningsförbud.

I april 2017 beslutade politikerna i Telge näts styrelse att investera 29,4 miljoner kronor i en ny ledning som ska löpa mellan Mälaren och Malmsjöåsen. Ett år senare, i maj 2018, utökades budgeten till 43,1 miljoner kronor, för att entreprenaden blivit dyrare än beräknat och vissa arbeten tillkommit. I april 2019, höjdes budgeten rejält igen, till 66,6 miljoner kronor.

När Telge näts styrelse träffas idag torsdag 23 januari, ska de besluta om att än en gång höja projektets budget rejält: den nya totalkostnaden är på 80,2 miljoner kronor.

LT skrev i april 2019 om att projektet blivit mycket dyrare än beräknat. Vad har hänt sedan dess?

– Det har blivit ytterligare förändringar, och fortsatta följder av tidigare förändringar. Vi har under hösten bland annat beslutat att förbättra den provisoriska vägen till pumpstationen, vilket bidragit till fördyringen. Grundproblemet är att det var berg där vi trodde det var sandås. Vi har behövt vänta in schakttillstånd, och fått stilleståndskostnader i samband med det. Vi har också fått köpa in massor att fylla med efter utfört arbete, säger Håkan Karlsson.

Ni gjorde en genomlysning och höjde budgeten till 66,6 miljoner i våras. Det räckte ändå inte till. Varför?

– Vi trodde att det skulle räcka. Men det vi räknat på blev betydligt dyrare än vi tänkt. När man väl kommer till verkligheten kan det vara så. Vi tittar nu själva på om något kunde ha gjorts annorlunda, på hur vi hade kunnat se det här tidigare. För vi vill ju att beräkningarna ska vara så bra som möjligt.

Har ni hittat några svar på de frågorna?

– Vi ser att det är en kombination av flera olika saker. En del saker har varit svåra att beräkna, och andra har vi inte räknat med över huvud taget. Vägen är en sån sak som vi inte tänkte på från start men passade på att göra. Med en bättre projektering hade vi kunnat se vissa saker i ett tidigare skede.

”Estimerade kostnader för stillestånds- och hinderskostnader i föregående revision var för lågt uppskattade" skriver Telge nät i styrelsehandlingarna.

Att det blir höga kostnader för att projektet står stilla, kan det sticka i ögonen tror du?

– Det är klart att man inte vill ha stilleståndskostnader, och att man inte räknade med det när vi gjorde upphandlingen.

Hade man kunnat göra en annorlunda upphandling för att undvika det?

– Möjligen. Men när det är så här stora jobb vill man ha tillgång till entreprenören. När de etablerat sig och börjat jobba så kan det bli den här följden när det blir förseningar.

Kan det vara så att entreprenörer skott sig på något vis i projektet?

– Vi har inga sådana misstankar.

Finns det någon som kommer få bära hundhuvudet för fördyringen?

– Vi ska göra en genomlysning.

Vilket ansvar har du själv?

– Det kan man väl alltid titta på.

En konsekvens av att det här projektet spräckt sin budget gång på gång är att Telge nät nu förändrar sin struktur kring de större projekten.

– Telge nät har 200-300 projekt per år. I de fyra till sex projekt som är störst kommer vi styra på ett annorlunda sätt från och med februari. Företagsledningen, som har större möjligheter att prioritera och flytta resurser, kommer att vara styrgrupp i de större projekten. Det är mycket pengar och resurser det handlar om.

Hade det här projektet kunnat göras billigare?

– Inte som vi ser det. Det här är investeringar som behövs, det är alla överens om. Jag har beslutat att låta en extern part granska projektet.

Är arbetet nu klart?

– Ja, det var slutbesiktning före jul. Nu har vi kommit i mål med den här förstärkningen av kapaciteten.

Nu ska vattenförsörjningen vara tryggad till 2035, läser jag i handlingarna?

– Det här startade redan 2010, med ett beslut med ett beslut om ett antal investeringar för att trygga Södertäljes framtida vattenförsörjning. Då gjordes en uppskattning av vad den här kapacitetsförstärkningen skulle kosta. Det handlar om ett 20-tal olika delprojekt, bland annat utbyggnaden av vattenverket Djupdal som var klar 2016. Uppskattningen gjordes helt utan projektering, och för 10 år sedan. Då uppskattade man totalkostnaden till 140 miljoner kronor. Nu ser det ut att hamna på 230 miljoner kronor.

Fakta: Här är Telge näts förklaring till ökade kostnader

I februari 2019 såg Telge nät att budgeten för en ny tryckledning mellan Mälaren och Malmsjöåsen behövde höjas från 43,1 miljoner kronor till 66,6 miljoner kronor.

Nu, i januari 2020, ser bolaget att totalkostnaden blivit 80,2 miljoner kronor.

För den största kostnadsökningen anges att "sprängning och losshållning av berg varit en betydande orsak”. Men det handlar också om ”kostnader för hyror samt återställning av mark vid de två tält som använts i projektet”.

Även det delprojekt som handlar om att höja kapaciteten i pumpstationen i Bastmora har fått ökade kostnader, och styrelsen ska besluta om en investering på 16,4 miljoner kronor. ”Den största kostnadsökningen handlar om stillestånd för byggentreprenör, installation av ventilation samt extra kostnader för driftsättning” skriver Telge nät.