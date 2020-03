Stadsscenen Estrad håller öppet tillsvidare – kan komma att ändras när som helst

För tillfället planerar Södertälje stadsscen inte att ställa in några föreställningar. Lokalen rymmer 498 personer just under gränsen för förbudet på större samlingar än 500 som regeringen meddelade på onsdagskvällen.

På torsdag kväll ska föreställningen Värmländsk voodoo att genomföras som planerat. 160 biljetter har sålts.

På lördag 14 mars är det dags för Pettson och Findus med 480 sålda biljetter. I det fallet är det ett externt produktionsbolag som hyr in sig på Estrad.

– De har valt att fortsätta och uppfyller alla juridiska krav, säger Eduardo Morris, chef för stadsscenen, samtidigt som han påpekar att kommunen generellt tittar på den etiska aspekten i att fortsätta.

Han vill i nuläget fortsätta ha öppet för att visa på normalitet och mana till lugn.

– Det är här gränsen dragits då får man respektera det och inte komma med egna tolkningar, säger han.

På samma gång säger han att det pågår diskussioner i stadshuset om hur kommunen ska agera generellt med tanke på regeringens förbud mot samlingar på ner än 500 personer. Planen är att komma ut med mer information under dagen.

Hur det ser ut längre fram vill han inte säga något om då situationen ändras hela tiden. Fredag 20 mars är Özz Nüjen och Måns Möller inbokade med sin föreställning Världens historia. Den är också nära utsåld.

Någon risk för att fler evenemang kommer att sälja ut ser han dock inte. Biljettförsäljningen har dalat snabbt.

– Den dog för en vecka sedan, säger Eduardo Morris.