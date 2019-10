SSK-tränaren om hårda kritiken – och bristerna i klubben: ”Inte lätt för fansen att veta hur det ser ut”

I en intervju med LT nyligen, riktade den sportsligt ansvarige styrelseledamoten Mikael Samuelsson hård kritik mot SSK:s A-lag, där han bland annat sade att kravbilden internt har varit för låg, och varit eftersatt de senaste åren, samt att han inte är förvånad över lagets svaga start i hockeyallsvenskan.

Ulf Lundberg är inne på sin tredje säsong som huvudtränare i klubben, och får därmed anses vara delvis adresserad i kritiken. Han har varken läst artikeln eller hört om kritiken.

– Det är klart det blir ett annorlunda perspektiv. ”Micke” är ju inte sportchef, utan sportsligt ansvarig i styrelsen, och har inte tiden att vara här dagligen runt laget. Och jag är ju mitt i det hela tiden. Men vi jobbar alltid med hur vi ställer krav på varann, hur högt vi är på ”feedback-trappan”, alltså hur mycket kritik man kan ge varann, och om man förkastar kritiken eller förverkligar den och tar till sig den. Man vill så högt upp som möjligt på den trappan. Det är något vi alltid jobbar med i ledarskapet, svarar Ulf Lundberg.

Det blir sällan tid att prata om det här, och jag vill inte stå och försvara mig

Han fick under förra säsongen jobba en hel del med att få upp kommunikationen mellan spelarna i laget, pusha spelarna att diskutera och ge varandra feedback under matcherna, och Lundberg tycker att man kommit en bit på vägen.

– Jag tycker att det är mer och mer utbyte mellan spelarna, alltså att man pratar med varandra. Om små detaljer. Det jobbar vi stenhårt med. Tittar man på toppspelarna i NHL, så är det ett jäkla snack i båset hela tiden. Man pratar hela tiden om vad man ska göra bättre.

Håller du med om att kravnivån är för låg?

– Den kan bli ännu bättre. Men jag ser kraftig förbättring, undan för undan.

Samtidigt belyser Ulf Lundberg alltså just det faktum att organisationen varit eftersatt i klubben. Mikael Samuelsson kommer in i en roll som inte funnits på flera år i SSK – i tomrummet som funnits när det saknats en sportchef. Ingen i klubben har, under Mats Pernhems tid som klubbdirektör, haft ansvar, inblick eller kunskaper för att kunna komma med den här typen av sportslig kritik. Tränaren, som varit Mats Waltin eller Ulf Lundberg under dessa fem år, har stått relativt ensam.

Ulf lundberg välkomnar att SSK tänkt om, tillsatt en sportsligt ansvarig styrelseledamot, och planerar att anställa en sportchef.

– Ja, som jag sa från början, i oktober 2017 - jag skrev på för att vara huvudtränare. Det går inte att vara både tränare och sportchef, säger han.

Har du pratat ofta om det här med Mats Pernhem?

– Oh ja, oh ja. Men sen kommer det ner till ekonomin, och det har jag inte haft samma insyn i.

Var du förberedd, när du skrev på för SSK, på att organisationen skulle vara så här?

– När jag tänker tillbaka, så var situationen i oktober 2017 (när Mats Waltin fick lämna jobbet som tränare) ganska stökig här. Det var bara rätt in i torktumlaren för mig, vilket jag var medveten om. Men hela tiden har jag tyckt att ambitionen att stärka organisationen har varit viktig, men alltid har det kommit ner till ekonomin. Säger man att det inte finns resurser, så finns det inte - och då har jag varit bra på att gilla läget.

Då kanske man kunde ha gjort om budgeten, och fördelat om pengarna?

– Tittar man på högpresterande system i SHL, så har de ju två sportchefer, och en klubbdirektör och en vice klubbdirektör. För det behövs folk, det är bara så.

Hur tycker du att det här påverkar SSK, och lagets resultat?

– Det är inte lätt för fansen att veta hur det ser ut, eftersom det inte kommunicerats ut så mycket. Som vårt ledarteam i A-laget. Det var bra att vi fick in ”Falken” (assisterande tränaren Nichlas Falk), men han har andra uppgifter också, han har företagshockey vid sidan om och andra uppdrag för SSK för att få ihop det totalt sett. Dennis (Bozic, assisterande tränare) är med på hockeygymnasiet, Matheus (Vieweg, videocoach) likaså. ”Bratten” (Calle Brattenberger, målvaktstränare) är här varannan vecka, tisdag till söndag, och jobbar då även med damerna, juniorerna och ungdomssidan. Benar man ut det, så har alla i ledarteamet många saker att göra samtidigt. Adam (Isik, sjukgymnast) har ju en egen klinik, det är bara hans SSK-hjärta som gör att han är här extra mycket. Det blir sällan tid att prata om det här, och jag vill inte stå och försvara mig, berättar Ulf Lundberg.

Hur många procents arbetstid ligger ni på?

– Haha, det går inte att räkna, tror jag, säger Ulf Lundberg.