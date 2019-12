SSK-stjärnans hyllning till 19-årige sensationen: ”En riktig chefsback”

Adam Wilsby radar upp poäng i hockeyallsvenskan i en takt som bara de tre bästa forwardsstjärnorna – Jonathan Dahlén, Albin Lundin och Jonathan Johnson – kan matcha.

I 3–0-segern mot Västervik gjorde SSK:s 19-årige back det avgörande målet och spelade fram till Sebastian Bengtssons powerplaymål. Nu har han 20 poäng på 17 matcher – och är trea i backarnas poängliga efter BIK Karlskogas Wilhelm Westlund, 25 poäng, och Västerås Jerome Gauthier Leduc, 23 poäng.

Trots elva respektive nio färre spelade matcher.

Först skrattar Christopher Bengtsson bara till när Wilsbys sensationella form kommer på tal.

– Nej, men det är kul att se honom spela just nu. Det känns som om han är överallt på isen. Han är en riktig chefsback just nu. Han tar upp puckar och transporterar mycket puck med fart och pondus, säger SSK:s forwardsstjärna, som smällde in femte powerplaymålet på de tre senaste matcherna.

Men Wilsby har en mäktigare poängsvit, med poäng i fem raka matcher. Något som ingen annan SSK-spelare lyckats med den här säsongen.

19-åringens hockeyallsvenska genombrott efter lånet från Skellefteå har överraskat Bengtsson, som skickar en passning till Juniorkronornas kapten Tomas Montén efter JVM-uttagningen förra veckan.

– Jag hade ingen koll alls på honom. Jag är jätteimponerad. För mig är det väldigt förvånande att han inte är med i JVM-truppen. Men det är inte mitt val. Han har en ljus framtid. Vi vill ha honom här. Så det är ju absolut bra för oss, men jag tror att han själv gärna är med.

SSK:s powerplay har fått ett uppsving med Adam Wilsby på offensiv blålinje. Mot Västervik gjorde han sin tionde assist i numerärt överläge.

Och Christopher Bengtsson ser ut att trivas med sin nya spelfördelare. SSK:s interna poängkung har gjort hela tio av elva mål i just powerplay. Och fyra av dem på de tre matcherna på bortais som SSK just spelat. Det såg ut att bli ett femte mot Västervik, men det korrigerades senare till en styrning av lillebror Sebastian.

Men skottet låg bakom målet. En anledning till att han siktar rätt just nu: tiden som Wilsby skapar för Bengtssons patenterade dragskott.

– Han är rörlig och har en bra skridskoåkning där på blålinjen och drar med sig sina gubbar. Om de står kvar på mig kan han ju gå in och skjuta. Så de måste göra ett val. Det hjälper mig mycket att ha en rörlig back. Och nu trillar puckarna in. Då har man lite mer kyla i de offensiva lägena. Man kan hålla i en extra sekund och se luckorna. I dag kändes det som om de hade scoutat och stod där på mig. men jag fick en chans och då satt den, säger Christopher Bengtsson.

Vad krävs för att du ska få fart på målskyttet i fem mot fem-spelet också?

– Nej, jag vet inte. Vi har mycket lägen men puckarna har inte trillat in som vi vill i vår kedja. Det är bara tidsfråga som jag ser det.

I och med 3–0-segern mot Västervik kommer SSK hem med fem av nio möjliga poäng på den intensiva turné med tre bortamatcher på fyra dagar.

Och ”pole position” bland de fem lag som jagar Tingsryd på den sista playoffplatsen.

– Vi har gjort två bra matcher nu mot två bra lag som är bra hemma. Det var surt i Karlskrona. Vi kunde lika gärna haft en vinst till där. Men det här är starkt av oss. Många matcher på få dagar. Starkt att vi kan göra en stabil insats här (i Västervik).

Kan ni börja blicka uppåt nu?

– Ja, men det gör vi. Vi kollar inte bak. Nu vill vi bara upp. Vi har något bra på gång och det känns i gruppen, säger Christopher Bengtsson.