SSK:s sportchef övertygad – bra att låna av NHL-klubbar: ”Ser många fördelar”

SSK har redan tagit in två spelare med NHL-kontrakt, och enligt Sportbladet har intresse visats för ytterligare en spelare som spelade i NHL den senaste säsongen – centern Lukas Vejdemo, senast i Montreal Canadiens.

Det bekräftas av SSK:s sportchef Mikael Samuelsson.

– Jag har hört mig för, och hans agent har hört sig för. Det är det jag kan säga just nu. Det är långt ifrån något som är klart. I övrigt med enskilda namn är det svårt att säga särskilt mycket, säger Samuelsson.

Den 24-årige centern gjorde sju matcher och ett mål för Montreal, men spelade mest i farmarlaget. Den förre Djurgårdsspelaren har ett utgående kontrakt med NHL-klubben, men hoppas på en ny chans i NHL samtidigt som han söker ett lag att spela med.

I SSK skulle han fylla en lucka, eftersom SSK just nu saknar två centrar i Lucas Carlsson och Matt Bailey, även om båda de spelarna lär vara tillgängliga inom kort.

– Han (Vejdemo) är center och finns i Stockholm. Så visst, det finns en logik i det, säger Samuelsson, som dock är tydlig med att det inte alls är säkert att Vejdemo kommer att ansluta till laget.

Samuelsson får många erbjudanden om spelare som också vill ha en plats i ett hockeyallsvenskt lag innan träningslägren hos NHL-klubbarna börjar i november.

– Ja, det är många. Ungefär fem stycken om dagen. Det är spelare som egentligen ska spela på en högre nivå än allsvenskan, och det börjar bli utländska spelare också, som inte har någon koppling till Sverige, säger Samuelsson.

Blir du lockad av att ta in fler, när det är så pass starka namn?

– Både och. Men det går inte att bygga en trupp på det sättet. Vi har en befintlig trupp att ta hänsyn till, med spelare som är här för att spela. Då kan man inte bara fylla på med nya spelare. Det är ju den frågan som klubbarna jobbar emot nu.

Mikael Samuelsson är positiv till NHL-spelares närvaro i hockeyallsvenskan, men det gäller inte alla. Timrås sportchef Kent "Nubben" Norberg sade i en Hockeypuls-artikel nyligen att han ser det som ett märkligt upplägg, eftersom hockeyallsvenskan sedan tidigare har en begränsning för antal spelare på lån från SHL.

– Jag är inte för det (att låna in NHL-spelare under kort tid). Om vi har begränsningar för spelare från SHL så fattar jag inte varför vi inte har begränsningar för spelare från AHL heller. Alla vet om att det är korttidskontrakt. Det här är yngre spelare som vill komma igång och spela matcher. De vill ha träningsmatcher för att slå sig in i NHL, sade Nubben.

Mikael Samuelsson känner till vad Nubben sagt.

– Ja, och jag är av motsatt åsikt. Jag ser många fördelar, säger Samuelsson.

– Alla klubbar borde få bestämma själva hur de vill göra. Alla har sina skäl till att ta ett eget beslut.

Samuelsson likställer situationen med en NHL-lockout.

– Ja, det håller på att bli som en lockout. Man kan kalla det vad man vill, pandemisäsong eller vad som helst, men det vore märkligt att inte dra nytta av det om man kan.

SSK:s sportchef räknar snabbt upp fyra faktorer som han tycker är fördelar med att ta in NHL-spelare även om det är under en kort tid.

– Det höjer träningsmoralen och nivån på träningen på daglig basis. Det utvecklar spelare i våra lag.

– Ekonomiskt är det bra. Det är inte så att spelarna kommer hit och kräver en marknadsmässig lön. Det är inga ”mastodonta” summor det kostar klubbarna, och spelarna vill spela, för de vill till NHL. Det motiverar dem att vara här.

– Många kommer vilja se matcherna. och visst det kanske inte är publik på matcherna men desto fler som ser matcherna på tv. Det är en jättechans för hockeyallsvenskan att få uppmärksamhet kring de här spelarna, även om det är kortsiktigt. Hockeyallsvenskan blir attraktiv för väldigt bra spelare, klart att folk vill se dem.

– Det skapar minnen. Jag upplever att folk fortfarande pratar om lockouten 04/05 och 12/13, och om spelarna som var här. Det skapar något och för mig är det fel att säga nej till den möjligheten. Det här är inget som sker varje år.

Men som "Nubben" är inne på – de här spelarna är ju i sin försäsong och hockeyallsvenskan är i tävlingssäsong. Är det en risk att de inte går för fullt?

– Självklart finns det en risk. Där gäller det att man som klubb gör sin hemläxa kring vad man tar in, och lyssnar med spelaren varför den vill komma till laget och hur spelaren är.

Om det blir fler spelare i SSK på lån från NHL återstår att se. Men det kan bli för många, tycker Samuelsson. Var gränsen går vill han dock inte säga.

Han erkänner också att han och SSK har vunnit tid vad gäller att hitta förstärkning till laget. I stället för att ta in spelare för en hel säsong och betala dem hela löner, så lånas två substitut in tillfälligt och för en mindre peng.

– Definitivt är det så. Samtidigt som vi skapar en bra träningsmiljö. Det är logiskt för mig att göra så här, säger han.