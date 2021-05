SSK:s silly season synad – lagdel för lagdel: forwards

I den första delen analyserade LT-sporten SSK:s målvaktsuppsättning. Missade ni den? Då går den att läsa här. Den andra analysen handlade om backsidan – och luckorna på blålinjen.

Att det hänt en del på SSK:s forwardssida är en underdrift. Nästan alla offensivt bärande spelare har lämnat klubben.

Ja, eller stryk ”nästan”.

Emil Alba, med 18 poäng på 32 matcher, är den vassaste poängproducenten av spelarna som stannar.

I Måns Lindbäck, Nick Olesen, Ludwig Blomstrand, Hugo Gustafsson, Lucas Carlsson och Christopher Bengtsson tappar SSK 92 mål från förra säsongen. Och med övriga forwards som lämnat är det gott och väl tresiffrigt antal mål i ”ut”-kolumnen.

Mikael Samuelsson måste bygga en helt ny topp sex-hierarki till nästa säsong. På gott och ont. Förra säsongens kärna kan ha slagit i taket, sett till potentialen. Sett till ålder och karriärkurva talar en del för att Blomstrand, Bengtsson och Carlsson är så bra som de kommer att bli.

Och kommer Lindbäck göra 20 nya mål för HV71? Tveksamt. Succéforwarden satte 19 procent av skotten på mål, klart över karriärsnittet på 12,8 procent i hockeyallsvenskan. 12,8 är fortfarande en effektivitet klart över medel, fast det är inte osannolikt att Lindbäck får svårt att fortsätta göra mål på vart femte skott på mål.

Men: det är en hel del kvalitet som ska ersättas.

Felix Olsson och Jonatan Harju är intressanta värvningar från Tingsryd. Duon producerade nästan 40 poäng var förra säsongen och kommer till Södertälje med en bakgrund som påminner om vart Bengtsson, Blomstrand, Olesen, Nicolai Meyer och Sebastian Dyk befann sig när de värvades till SSK från mindre klubbar.

Gustav Willman Borvik är en stor norsk forward som sköt 16 mål för Kristianstad, trots spel i botten av kedjepyramiden. Men värvningen av Anton Heikkinen från just Kristianstad visade att det kan vara svårt att överföra målformen när en spelare går från botten- till topplag. Och bara sex assister på 51 matcher väcker en del frågor om passningsspelet.

Så här skulle SSK:s kedjor kunna se ut med nuvarande nio forwards som har kontrakt.

Ny forward – Ny toppcenter – Ny forward

Jonatan Harju – Felix Olsson – Emil Alba

Anton Heikkinen – Emil Aronsson – Albert Sjöberg

Gustav Willman Borvik – Simon Andersson – Jacob Dahlström

En uppställning som väcker en del frågor, förutom den uppenbara ”hur blir den nya förstakedjan?".

Harju och Olsson lär få bygga vidare på sitt samspel. Varför inte med Emil Alba? Alba startade 26 av sina 32 matcher i en topp sex-roll och får nog ses som det nästa säsong. Forwarden har tyngd, målsinne och är lagets kanske bästa spelare på att möta och länka ihop uppspel med skarvar till rättvända lagkamrater i mittzonen.

Samtidigt skulle en högerfattad spelare passa bra med Olsson och Harju. Varför inte Villiam Haag, som enligt supportersajten uppdragsport.se är nära SSK? Det skulle förmodligen flytta Alba till toppkedjan.

Tom Wandell skulle, om motivationen finns, vara ett spännande namn för förstakedjan. 34-åringen är i grunden en kreativ framspelare och behöver en målskytt bredvid sig. De spelare som ska in i toppen av hierarkin måste hålla hög, hög klass om SSK ska stå med ett bättre lag till hösten. Det var just där som Samuelsson försökte få in Linus Videll.

Eller så måste exempelvis Heikkinen ta enorma kliv under försäsongen. Han är tekniskt skicklig och har lagets kanske bästa avslut. När han väl får chanser. Men forwarden behöver mogna i spelet för att skapa lägen oftare och bli en bärande poängspelare.

Junioren Albert Sjöberg är en joker. Där kan det lika gärna bli spel i juniorlaget som stor succé i en toppkedja. Det senare vore en jackpott för SSK, såklart.

Jacob Dahlström är den enda vars roll känns given, som högerforward i fjärdekedjan. Han och Sjöberg är för övrigt truppens enda (!) högerfattade forwards. Kanske får Dahlström fortsätta med Emil Aronsson, även om han just nu ser ut som tredjecenter.

Men frågan är om Simon Andersson är redo för att spela fjärdecenter i hockeyallsvenskan? Spelet under säsongen som gick tydde inte på det och han behöver visa att utlåningen utvecklade honom som spelare, annars är det nog läge för ett nytt lån.

Om Rasmus Kahilainen och SSK förlänger – var ska han in?

Och ska SSK ha tolv forwards från start? På klubbens hemsida och i veckans livesändning på Facebook är det signalerna.

Något som kan bli ett misstag. I analyserna efter säsongen som gick pekade Samuelsson själv på konkurrens i truppen som en viktig framgångsfaktor. Tolv forwards skapar inte konkurrens – endast sårbarhet vid skador.

Vill SSK ha kontinuitet, få förändringar under säsongen och konkurrens om istiden är 14 forwards, varav fem kapabla centrar ett minimum.

Därför ser Södertälje just nu ut att sakna två eller tre centrar – beroende på om Andersson blir kvar i truppen eller lånas ut – och tre forwards. Chanserna är förmodligen rätt goda att Kahilainen blir en av de spelarna, vilket ger Samuelsson utrymme för fyra till fem nyförvärv.

Simon Norberg, Tingsryd, ska enligt uppgift vara på väg till SSK. Helt klart en värvning som då skulle konkurrera om istid i tredje- eller fjärdekedjan. Ytterligare en defensiv tvåvägscenter finns det plats för om Andersson lånas ut.

Övriga nyförvärv måste vara ledande toppspelare.