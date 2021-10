SSK-forwarden fick chansen inför familjen: ”Synd vi inte kunde ge dem en vinst”

Sjukdomarna tycks sprida sig i Södertälje SK.

I början av veckan var det Jonatan Harju som blev sjuk och sedan inte har visat sig runt laget. På fredagsträningen var även Erik Ullman borta och matchdagen tvingades även lagkapten Emil Alba kasta in handduken.

In i förstakedjan: Gustav Willman Borvik.

– Jag försökte bara spela mitt spel, på samma sätt i tredjekedjan som i den så kallade första. Jag försökte vara stark på puck och gå rakt på mål, sa Borvik efteråt.

Det såg ändå ut som om du var mer aktiv nu och sköt mer?

– Jag håller med. Förra matchen var ett steg upp för mig, jag kunde jobba mer på mina styrkor. Det tog jag med mig till matchen i dag. Jag försöker spela på instinkt och ta det jag får. Det gick ganska bra i dag och jag försöker fortsätta med det.

Är det något särskilt du känner har saknats i ditt spel hos SSK i början?

– Jag har inte varit nöjd första månaden. Just det här med instinkt är en av mina bästa grejer. Det har jag inte riktigt kunnat i början. Det är mycket som spelar in, ny klubb, ny stad, allt tar tid att komma in i. Nu när säsongen har börjat och det börjar gälla poäng blir det bättre. Jag är tävlingsmänniska och gillar att tävla, förklarar Borvik.

Det var annars inte offensiven som var bekymren i början utan defensiven. Fredrik Bergvik lär ha varit rejält svettig under matchens första halva.

– Han var superbra för oss hela matchen. Riktigt bra räddningar från första till fjärde perioden.

SSK fick lite andrum först i och med ett powerplay i mitten av andra perioden. Det blev biljetten in i matchen och Gustav Willman Borvik var delaktig – assistpoäng blev det till Alexander Anderbergs kvittering.

– Jag försökte bara ta plats framför mål, Hjelm såg att jag stod ganska fri, jag sköt på benskydd och sedan kom Anderberg fram. Lite krigarmål, men de räknas precis lika mycket som de andra.

Trots att SSK dessutom tog ledningen kunde hemmalaget Mora kvittera och sedan efter mållös förlängning stå som vinnare för första gången denna säsong, efter straffar.

– Surt faktiskt. Jag tycker vi skulle haft med oss minst två poäng. När vi gjorde det vi skulle var vi det bättre laget.

Gustav Willman Borvik var inte bara sporrad av chansen med firma Smith-Lindberg utan även av att drygt dussinet släktingar var på plats för att kolla på den forne Morajunioren, bördig från Lillehammer.

– Jag har släkt dels i Dalarna på mammas sida och dels i Lillehammer. De tog tillfället i akt att åka hit och titta nu, där jag hade ett par fina år som junior. Synd att vi inte kunde ge dem en vinst.

Kringeljakten (matchens tre bästa spelare)

🥨🥨🥨Fredrik Bergvik

SSK-försvaret såg i ärlighetens namn ihåligt ut många stunder och då var det Bergvik som stod för en hel del viktiga räddningar när Mora fick klara lägen.

🥨🥨Simon Norberg

Ingen som glänser men sliter hårt i egen zon och där var ju SSK rätt mycket under matchen.

🥨 Gustav Willman Borvik

Skottvillig och företagsam, fick chansen sent i förstakedjan, norrmannens bästa insats i SSK hittills.

►Matchfakta/Hockeyallsvenskan

Mora IK–Södertälje SK

4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (6.06) Paul Bittner (Bobby MacIntyre), 1–1 (8.03) Jacob Dahlström (Emil Aronsson), 2–1 (15.40) Johan Persson (Lukas Wernblom).

Andra perioden: 2–2 (13.00) Alexander Anderberg (Gustav Willman Borvik, Andreas Hjelm) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2–3 (6.20) Felix Olsson (Brett Pollock), 3–3 (17.15) Kalle Miketinac (Lukas Wernblom).

Avgörande straff: Lukas Wernblom.

Skott: 40–25 (11–6, 13–10, 12–7, 3–2, 1–0).

Utvisningar, MIK: 6x2 minuter. SSK: 8x2.

Domare: Johan Wedin, Filip Sandstedt.

Publik: 2987.