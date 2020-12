SSK-backen om nya chansen – och petningen: ”Har inte gjort det bra nog”

Bobbo Petersson konstaterar att det kommer bli annorlunda med nya formationer och backpar i onsdagens match mot Kristianstad. Vilket för oss in på hans egen roll.

Från att förra säsongen varit en av spelarna med mest istid – med 20.17 i snitt endast överträffad av August Berg och Andreas Hjelm – har han tappat i förtroende den här säsongen. Efter att ha varit petad två gånger i början av november har Petersson spelat sparsamt i sex av de sju senaste matcherna.

– Klart det är förjävligt att sitta på läktaren eller vara sjundeback och inte komma in och vara delaktig. Det har varit en jobbig period för mig, men jag har varit i den situationen tidigare så egentligen är det bara att gnugga vidare. Jag vet att jag kan spela bra, men jag har inte gjort det bra nog i början av säsongen och då är det bara att rätta sig efter att coach tar ut laget, säger 28-åringen.

Själv har han tidigare säsonger sett att han kommit in i spelet allteftersom, särskilt när det gäller självförtroendet i spelet med puck. Något som varit svårare i årets konkurrens.

– Det ska vara konkurrens. Om det är bättre konkurrens än i fjol har jag svårt att svara på, men det är klart att Bouchard var otroligt duktig med puck och hjälpte oss att vinna matcher. Men jag måste spela bättre och spelar jag som jag kan har jag en plats i backuppsättningen.

Nu har Petersson på träningarna matchats med Alexander Falk.

– Det funkar jättebra. Vi spelade ihop i början när jag kom hit, innan Falk blev skadad, och sedan efter också. Vi kan komplettera varandra på ett bra sätt och förhoppningsvis bli ett stabilt backpar.

Med nuvarande läge i samhället bör man ju ta det dag för dag snarare än ”en match i taget”, men med tanke på att du ändå varit petad under säsongen och ditt kontrakt går ut – hur kommer du tänka till nästa säsong?

– Det är konstiga tider och många hockeyspelare kommer att bli arbetslösa till våren. Jag kan egentligen inte spekulera något just nu när man inte vet vad som händer och sker. Coronan kommer sätta sin prägel på nästa säsong också, vad klubbarna kan ta in. Just nu vill jag bara njuta så länge jag kan vara hockeyspelare. För att få ett nytt kontrakt måste jag spela bra hockey först.

Efter att som många andra i laget ha varit sjuk ”börjar det ordna upp sig”, för att använda Bobbo Peterssons ord.

Hur illa var det med dig?

– Det satt i rätt länge. Tre dagar mådde jag riktigt dåligt med feber och ont i kroppen och alla möjliga symtom, sedan satt hostan och snuvan i under en lång period.

Hur mår man då av att träna igen?

– Det var lite tufft de första träningarna efter det ofrivilliga uppehållet, särskilt att komma i gång med lungorna och flåset. Oavsett om man är sjuk två veckor eller bara borta från träning ändå så är det lika jobbigt. Sedan tar lungorna mer stryk av coronan, men efter två-tre dagars träning är man hyfsat inne i det.

Han passar här på att hylla tränarnas upplägg och noggranna koll så inte spelarna går på för hårt för tidigt.

Vi kan konstatera att i framtiden kommer de flesta ta det lugnare under eller efter en förkylning?

– Helt klart. Tidigare i min karriär har jag varit dumdristig och spelat med feber, man har hört att det inte ska vara några problem. Nu kommer man mer se till människors hälsa, det kommer vara en positiv inverkan på idrotten.

Hur är känslan inför omstarten?

– Det ska bli kul med matchspel, sedan kommer det nog vara lite sisådär med tajmingen i första perioden kanske. Kristianstad har också haft uppehåll någon period så vi börjar kanske någonstans på samma nivå, så vi får se. Det gäller nog att spela enklare och ligga rätt i positionerna.

Att möta Kristianstad (SSK-vinster med 6–0 och 9–1 tidigare i höst) måste ge er bra vibbar ändå?

– Ja, vi ska inte sticka under stol med att vi spelat bra hockey mot dem och att vi vill fortsätta på den vägen. Vi får se om de ändrar sitt spel något, men egentligen ska vi bara gå till våra grunder och gör vi det bra har vi god chans att vinna. Bara hoppas att ork och intensitet sitter där också.