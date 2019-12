SSK-backen Bobbo Petersson om sin prestationsångest: ”Hade spykänslor”

Föreställ dig att du börjar på ett nytt arbete. Redan andra dagen förväntas du sitta inför alla nya kollegor och berätta om dina innersta tankar och känslor.

Så var det för Bobbo Petersson i Djurgården.

2018 missade han en stor del av SHL-klubbens försäsong, då han skrev på kontraktet sent. Backen anslöt just när Djurgården skulle ha sitt försäsongsläger på Bosön, där en central del är en session med mentala coachen Hans Jöhnk. Under den andra dagen satte sig hela truppen i en ring – med en tom stol mellan Jöhnk och sportchefen Joakim Eriksson.

En efter en skulle spelarna sätta sig på den. Och prata inför hela laget.

– Det var sjukt jobbigt. Jag blev högröd i ansiktet, hade handsvett och nästan lite hjärtklappning. Man skulle sitta i en grupp med macho hockeyspelare och prata om sina känslor, liksom. Så det är klart att det var ett litet uppvaknande för mig. För jag hade aldrig gjort den typen av sittningar förut, säger Bobbo Petersson.

Hur var det efteråt?

– En befrielse, tycker jag. Verkligen. Att det inte var någon fara att prata om jobbiga saker. Det var flera som bröt ihop under samtalen när man kom in på lite jobbiga saker. När man kommer dit så tror jag att man växer som grupp jättemycket. Att man vågar luta sig emot varandra.

Under de senaste veckorna har också SSK, på rekommendation av just Joakim Eriksson, börjat arbeta med Hans Jöhnk. Något som Petersson tror blir ”mer än bra”. Den 27-årige backen borde veta. När han hade en tung säsong i Djurgården och ofta var utanför laget fanns Jöhnk som ett stöd.

– Det är skönt att prata med någon. Och någon som är involverad, men inte är den som sitter högst upp på stolen. Man vågar prata ut. Och han kan hjälpa genom att säga till en att våga ta upp det med coacher eller spelare. Det är klart att det är skönt. Det blir lite som en psykolog. Jag tror att alla som suttit på terapisamtal känner att det är ganska skönt efteråt. När man går därifrån. Att det är skönt att få lite hjälp, säger Petersson.

Inom lagidrotter har det funnits en tradition av att se på mental styrka som något man bara har. Som ett personlighetsdrag. Kan du känna igen det från när du växte upp som spelare?

– Definitivt. Och det tycker jag någonstans ligger kvar lite också. Jag har det – och det är kanske från uppväxten – att man ska bita ihop. Inte klaga. Inte känna efter så mycket. Jag hoppas att barn som växer upp nu får höra att det inte ska vara så macho. Du får ett bättre självförtroende om du vågar prata om saker och ting. Och du får en bättre självkänsla om du vågar släppa fram dig själv.

Kan du se att det funnits ett tabu kring detta inom hockeyn?

– Absolut. Det är likadant som med tränare som har den här maktgrejen, säger Bobbo Petersson.

(Om ni mot förmodan missat det – googla Mike Babcock.)

– Det är klart att det har funnits i Sverige också. Och finns säkert någon fortfarande. Det skapar någonstans att man inte vågar säga vad man egentligen tycker och tänker. Och hur man känner i kropp och själ. Man vågar inte riktigt, för då anses man svag. Och det är ingen som vill känna sig svag som människa eller hockeyspelare. Det är viktigt att man har både tränare och ett lag, en grupp, som kan förstå att man känner på ett visst sätt och inte ser på en på ett annat sätt om man vågar berätta om saker.

Hur stor del av prestationen skulle du säga är mental i elitidrott på den här nivån?

– Jag tror att det är den största delen. Många som har kommit hit har tränat otroligt hårt och otroligt mycket under hela sin uppväxt. De flesta har skickligheten, men få har den mentala styrkan och självförtroendet.

För Bobbo Petersson passerades vägskälet mellan lek och allvar när han klev in på hockeygymnasiet i Karlskrona. Efter det blir upplevelsen på isen en annan – och inte lika lustfylld.

– När jag har det som yrke så kan jag inte säga att det är askul hela tiden. Men det är ju inget jobb. Det finns mörka stunder när jag spelar hockey. Sedan kan jag fortfarande få den här känslan som när man var hemma, skulle ta på sig grillorna och åka till Björnligan för första gången. Men det är inte lika ofta. Det är det inte.

Njuter du mer av de där stunderna av glädje nu?

– Ja. För fan. Men det är såna situationer när det flyter på. När du inte tänker. Du är bara ute och leker hockey. Då går det ofta som bäst.

Hans Jöhnk formulerar det som att elitidrottare ”har gift sig med sin prestationsångest”. Att den blir en del av karriären – oavsett nivå.

Så också för Bobbo Petersson, vars spel i SSK även fått en hel del hård kritik på sociala medier under hösten.

– Jag har haft otroliga problem med min prestationsångest. Det är något jag jobbat mycket med och fortfarande jobbar på. Jag kan ha otrolig prestationsångest nu också. Men den kommer inte lika ofta och när den väl gör det kan jag hantera den på ett bättre sätt, säger han.

– Jag väljer att inte tänka på det så mycket, utan försöker vara så avslappnad jag kan i matchsituationer. Och jag har mina knep. Någonstans tänker jag på det som betyder mycket för mig i livet. Det är viktigare än att slå en felpassning eller en avgörande passning.

Men ibland hjälper inte ens det.

När Karlskrona skulle spela den sjunde och avgörande kvalmatchen för att hålla sig kvar i SHL skakade marken under Bobbo Peterssons fötter. Så mycket stod på spel. På kansliet skulle folk förlora jobben om laget åkte ur – och själv skulle han behöva bryta upp och återigen lämna livet i hemstaden, med närheten till sin familj.

– Det var skittufft för mig. Jag hade spykänslor. Illamående. Otrolig prestationsångest. Jag ville göra något bra hemma. Sedan får man spela ur sin moderklubb ur högsta serien. Man känner alla runtomkring som jobbar för klubben och har gjort det sedan jag var där senast. Så det är en svår situation. Vi spelar ju för våra jobb och för andras jobb, säger han.

– Vi har det otroligt bra som hockeyspelare. Vi är otroligt privilegierade. Men man känner att det står mycket på spel – även fast det är en lek. Jag tror att många utifrån kan se det som att vi bara spelar hockey, och ska vara hur glada som helst för att få ha sin dröm att spela hockey. Men det är inte bara all publik som blir besvikna när vi förlorar en match. Det är inte så många som förstår hur spelarna mår när vi förlorar en match. Det är minst lika tungt.

En gemensam nämnare för lag som gör svaga säsonger är, enligt Hans Jöhnk, att det krävs mod för att prata om rädslorna, kraven och oron som omger spelarna.

Efter bara ett par sessioner med den mentala tränaren låter Petersson överraskad över hur mottaglig SSK-truppen varit.

– Det har varit förvånansvärt bra att folk vågar ta upp prestationsångest. Det är som grupp väldigt skönt. Ofta när man får prestationsångest har man känslan av att alla andra hanterar sin ångest bättre. Eller att alla hanterar sin ängslan bättre än jag.

Och då känner sig ensam med sin ångest?

– Ja, det gör du. Där gör ju ”Hasse” ett jättebra jobb med att få alla att veta att alla känner ungefär samma sak. Sedan kan man hantera det på olika sätt. För jag tror inte att alla kan hantera det på samma sätt. Man måste hitta sin egen väg. Men psykisk ohälsa inom professionell idrott är ett mörkertal som är otroligt stort, tror jag. Det gäller att hantera den mentala pressen. Vi spelar hockey. Det finns ju jobb som är mycket värre. Men det är så svårt att tänka så när man är mitt inne i det. Då finns bara hockeyn.