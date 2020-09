SSK agerar efter målvaktens skada – lånar ersättare från NHL-klubb

Det har spekulerats i om SSK ska ersätta skadade Fredrik Bergvik med en annan målvakt. På lördagskvällen blev det klart att det blir så. NHL-klubben Ottawa Senators gick då ut via sitt Twitterkonto och meddelade att Filip Gustavsson lånas ut till SSK.

22-årige Gustavsson har varit i Nordamerika i lite mer än två säsonger och tillhör Ottawa Senators, men har hittills inte fått chansen i någon match i NHL utan enbart spelat med farmarlaget.

Han är från Skellefteå och fostrad i Kågedalens AIF, men fick sitt genombrott i Luleå, där han debuterade i SHL 2015–16. Han var uttagen till Tre Kronors trupp som tog guld på ishockey-VM 2018, dock utan att få spela, och har spelat U18-VM och junior-VM under junioråren.

Nu kommer han till SSK för att täcka upp för Fredrik Bergvik, som är skadad och borta ett antal veckor. Sedan tidigare är det känt att Bergvik kommer att missa seriepremiären den 2 oktober, samtidigt som lagets andre målvakt Alexander Sahlin inte har övertygat i träningsmatcherna.

Förra säsongen spelade Gustavsson 24 matcher för Ottawas farmarlag i AHL och hade en räddningsprocent på 88,9 och släppte in 3,23 mål per match i ett lag som var ett av farmarligans bästa. En statistik som Gustavsson säkert siktar på att förbättra till nästa säsong, och vägen dit går alltså via en utlåning till SSK i hockeyallsvenskan.