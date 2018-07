Elitsprinten i O-Ringen avklarad – här är den totala ställningen i elitklasserna

D21 Elit: 1) Anna Närhi, IFK Göteborg, 133.03 (1) 14.32, 2) Simone Niggli, Ol Norska, 134.30 (2) 14.53, 3) Kirsi Nurmi, IFK Göteborg, 135.05 (6) 15.24, 4) Kristin Löfgren Johansen, IFK Mora OK, 135.39 (23) 16.07, 5) Anna Haataja, SK Pohjantähti, 139.17 (7) 15.26, 21) Moa Leijon Lind, Södertälje-Nykvarn OF, 152.14 (66) 18.32, 52) Joana Wälti, Södertälje-Nykvarn OF, 172.25 (45) 17.10, 64) Jeanette Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 191.13 (59) 17.53

H21 Elit: 1) Magne Dæhli, Halden SK, 121.51 (20) 15.52, 2) Leonid Novikov, Hiidenkiertäjät, 123.32 (6) 15.22, 3) Albin Ridefelt, OK Linné, 124.12 (11) 15.36, 4) Ruslan Glebov, OK Ravinen, 125.05 (3) 14.55, 5) Vetle Ruud Bråten, IFK Göteborg, 129.30 (8) 15.27, 19) Ivar Lundanes, Södertälje-Nykvarn OF, 137.05 (52) 16.51, 48) Jakob Enmark, Södertälje-Nykvarn OF, 149.18 (15) 15.43, 61) Kent Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 154.58 (65) 17.27

D20 Elit: 1) Anu Tuomisto, Vaasan Suunnistajat, 119.08 (7) 14.25, 2) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 120.45 (4) 14.12, 3) Veera Klemettinen, Suunta Jyväskylä, 120.50 (7) 14.25, 4) Synne Strand, Asker SK, 124.27 (33) 15.14, 5) Jennie Börjesson-Eriksson, Storviks IF, 126.15 (2) 14.06, 21) Fiona Bunn, Södertälje-Nykvarn OF, 134.44 (21) 14.56

D18 Elit: 1) Siiri Silvennoinen, Kalevan Rasti, 96.11 (8) 14.10, 2) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 103.17 (19) 14.31, 3) Venla Turakainen, Helsingin Suunnistajat, 104.34 (16) 14.25, 4) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 105.22 (17) 14.26, 5) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 107.47 (3) 13.30, 29) Amanda Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 120.29 (25) 14.47, 54) Sofie Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 133.16 (72) 16.31

H18 Elit: 1) Erik Hannrup, IF Thor, 97.10 (3) 14.08, 2) Elias Tidevall, Skogsluffarnas OK, 98.35 (1) 13.54, 3) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 98.46 (2) 14.00, 4) Gustav Runefors, Växjö OK, 99.42 (3) 14.08, 5) Sander Arntzen, Asker SK, 100.14 (29) 15.39, 76) Erik Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 129.09 (90) 17.42