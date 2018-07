Annika Bygdén klätttrar efter tredje etappen i O-Ringen – här är den totala ställningen

D14 Kort: 1) Fanni Määttälä, Espoon Suunta, 80.58 (1) 22.04, 29) Ella Liwell, Södertälje-Nykvarn OF, 131.22 (24) 38.44

D16: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 106.52 (5) 28.39, 12) Sofia Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 130.21 (8) 30.06, 106) Sara Hede, Södertälje-Nykvarn OF, 196.34 (66) 41.18

H18: 1) Pascal Schmid, OK Linné, 130.21 (4) 27.08, 62) Henrik Willamo, Södertälje-Nykvarn OF, 184.45 (80) 39.58

D10: 1) Alice Hellberg, Sundbybergs IK, 49.23 (3) 14.29, 92) Katja Smitt, Södertälje-Nykvarn OF, 93.51 (67) 23.17, 160) Hanna Moldin, Södertälje-Nykvarn OF, 138.55 (108) 28.31

D11: 1) Coralie Waldner, OLG Pfäffikon, 68.04 (1) 22.25, 87) Tilde Westbom Lampinen, Södertälje-Nykvarn OF, 155.09 (82) 51.05

D12: 1) Henriette Radzikowski, O-Motion, 67.37 (2) 22.08, 8) Lovisa Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 76.10 (8) 24.03

D13: 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 89.54 (1) 25.31, 16) Stina Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 104.51 (36) 34.03, 84) Alexandra Stål, Södertälje-Nykvarn OF, 149.45 (86) 43.29

D14: 1) Elin Ladänges, Alfta-Ösa OK, 91.10 (9) 28.41, 10) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 98.01 (18) 30.45

D16 Kort: 1) Lena Ennemoser, Orienteering Innsbruck Imst, 100.00 (2) 31.40, 2) Lisa Heldt, Södertälje-Nykvarn OF, 111.01 (1) 30.16

D20: 1) Kerstin Wadman, Göteborg-Majorna OK, 136.11 (6) 34.06, 25) Kristin Willamo, Södertälje-Nykvarn OF, 184.21 (7) 34.10

D21 Lång: 1) Maria Magnusson, Sävedalens AIK, 188.25 (7) 39.16, 10) Anna Kindlundh, Södertälje-Nykvarn OF, 225.11 (10) 42.31

D35: 1) Camilla Engstrand, IFK Göteborg, 140.30 (4) 34.54, 12) Jo Stevenson, Södertälje-Nykvarn OF, 165.51 (23) 43.48

D40 Kort: 1) Heidi Stokseth, Halden SK, 92.55 (1) 27.46, 153) Annelie Moldin, Södertälje-Nykvarn OF, 189.28 (133) 57.06

D45: 1) Hanne Sandstad, Freidig, 104.47 (1) 28.49, 92) Anne-Marie Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 176.32 (131) 64.03, 125) Susanne Stål, Södertälje-Nykvarn OF, 225.05 (121) 58.04

D45 Kort-1: 1) Annika Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 108.59 (6) 34.00, 76) Sofia Smitt, Södertälje-Nykvarn OF, 181.40 (109) 78.50

D50: 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 100.20 (3) 27.28, 3) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 104.21 (5) 27.56, 6) Maria Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 107.25 (7) 28.13, 7) Sofia Heldt, Södertälje-Nykvarn OF, 107.26 (2) 26.55, 86) Marie Häggstrand, Södertälje-Nykvarn OF, 159.54 (89) 42.30

D55: 1) Laila B.Höglund, FK Herkules, 101.55 (1) 27.11, 73) Annamari Sjöblom, Södertälje-Nykvarn OF, 196.59 (53) 46.30

D60 Kort: 1) Britt-Marie Hellgren, OK Älvsjö-Örby, 118.39 (7) 41.15, 23) Margareta Lundh, Södertälje-Nykvarn OF, 150.16 (15) 42.39

D60 M: 1) Eva Bohm, OK Vildhussen, 150.34 (10) 54.35, 23) Monica Mild, Södertälje-Nykvarn OF, 224.15 (32) 76.49

D65 M: 1) Marita Johansson, OK Stigen, 124.00 (3) 41.36, 29) Barbro Holmberg, Södertälje-Nykvarn OF, 227.13 (27) 67.16

D70 Kort: 1) Gunvor Sandberg, Bromma-Vällingby SOK, 96.38 (3) 33.43, 3) Evy Nord, Södertälje IF, 110.37 (1) 31.03

D75 Kort: 1) Wiwi-Anne Nilsson, Nyköpings OK, 126.16 (4) 44.37, 4) Berit Gustavsson, Södertälje IF, 162.12 (6) 46.13

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 48.42 (7) 15.00, 121) Oskar Liwell, Södertälje-Nykvarn OF, 97.48 (122) 25.29

H12: 1) Florian Fritzén, Lynx, 58.01 (3) 18.49, 102) Vidar Moldin, Södertälje-Nykvarn OF, 105.07 (111) 38.17, 120) Frode Smitt, Södertälje-Nykvarn OF, 116.47 (67) 31.58

H13: 1) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 83.05 (3) 22.44, 29) Erik Månsson, Södertälje-Nykvarn OF, 104.15 (51) 33.31

H14: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 76.02 (3) 23.17, 112) Alexander Ahlsén, Södertälje-Nykvarn OF, 134.22 (126) 45.05

H15: 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 112.10 (9) 27.38, 108) Viktor Löfgren, Södertälje-Nykvarn OF, 178.42 (89) 38.14

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 103.17 (7) 25.11, 4) David Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 106.34 (12) 26.02, 61) Martin Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 144.43 (92) 36.24

H17-20 Kort: 1) Mikko Eerola, Tampereen Pyrintö, 109.08 (1) 21.19, 6) Christoffer Ahlsén, Södertälje-Nykvarn OF, 138.02 (5) 31.11, 11) Jonathan Ahlsén, Södertälje-Nykvarn OF, 165.09 (3) 28.17

H21-1: 1) Jonne Lakanen, Lappeen Riento, 160.40 (4) 31.44, 86) Sven-Anders Melin, Södertälje-Nykvarn OF, 249.47 (119) 55.58

H21 Kort-2: 1) Olle Boström, Järla Orientering, 105.31 (1) 23.25, 10) Erik Liljequist, Södertälje-Nykvarn OF, 128.32 (10) 28.36

H21 Lång-1: 1) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, 188.44 (4) 33.16, 45) Martin Jansson, Södertälje-Nykvarn OF, 231.50 (57) 39.31

H35 Kort: 1) Magnus Palm, KFUM Örebro OK, 117.07 (6) 28.12, 2) Jens Molin, Södertälje-Nykvarn OF, 118.26 (8) 28.42, 10) Lars Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 132.02 (4) 27.56, 18) Mats Liwell, Södertälje-Nykvarn OF, 141.31 (16) 30.40, 26) Martin Lampinen, Södertälje-Nykvarn OF, 147.40 (18) 31.35, 33) Tomas Fagerstedt, Södertälje-Nykvarn OF, 150.51 (81) 42.56, 79) Lovisa Westbom, Södertälje-Nykvarn OF, 186.31 (134) 56.53

H40 M: 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 128.58 (1) 35.12

H45-1: 1) Mats Röjgård, OK Kolmården, 117.39 (2) 29.27, 15) Olof Smitt, Södertälje-Nykvarn OF, 145.57 (50) 45.00, 109) Martin Stål, Södertälje-Nykvarn OF, 387.40 (116) 104.28

H45 Kort-1: 1) Henric Brohede, OK Tyr, 94.21 (7) 28.02, 66) Martin Moldin, Södertälje-Nykvarn OF, 138.30 (67) 39.37

H50 Kort-1: 1) Tomas Norman, Leksands OK, 101.54 (3) 28.21, 25) Urban Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 126.51 (16) 31.22, 122) Bert Koskinen, Södertälje-Nykvarn OF, 240.46 (125) 73.30

H55: 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 105.30 (1) 28.17, 2) Michael Wehlin, Södertälje-Nykvarn OF, 109.01 (10) 30.15, 97) Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 177.04 (54) 37.47

H55 Kort: 1) Ove Lernå, Kalmar OK, 103.51 (10) 31.38, 2) Lennart Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 104.14 (2) 29.59, 8) Gunnar Eriksson, Södertälje-Nykvarn OF, 111.45 (3) 30.06

H60 Kort: 1) Anders Johansson, Hestra IF, 108.38 (3) 29.15, 16) Stefan Persson, Södertälje-Nykvarn OF, 126.26 (20) 34.30, 45) Per Molin, Södertälje-Nykvarn OF, 148.26 (56) 44.12

H60 M: 1) Ulf Nordzell, OK Djerf, 145.33 (2) 44.14, 2) Leif Bergman, Södertälje-Nykvarn OF, 153.09 (1) 43.46

H70: 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 116.18 (3) 34.15, 54) Staffan Holmberg, Södertälje-Nykvarn OF, 173.14 (78) 58.04

H70 Kort: 1) Alfred Lindberg, Köping-Kolsva OK, 89.31 (1) 26.57, 104) Sten Möller, Södertälje-Nykvarn OF, 227.15 (105) 84.19

H75 Kort: 1) Bengt Jönsson, Åkers IF, 92.34 (2) 27.39, 13) Lars Nord, Södertälje IF, 124.56 (6) 32.32, 26) Stig Gustavsson, Södertälje IF, 155.02 (24) 44.30

H85: 1) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 99.53 (1) 33.20