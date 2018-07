Anne-Marie Wigle knep andraplatsen i D45 – så gick det för de lokala orienterarna under O-Ringen

D21 Elit: 1) Simone Niggli, Ol Norska, 35.52, 2) Emma Bjessmo, IFK Lidingö SOK, 37.22, 3) Lisa Risby, OK Kåre, 37.24, 4) Anna Närhi, IFK Göteborg, 37.36, 5) Lilian Forsgren, OK Tisaren, 37.41, 25) Moa Leijon Lind, Södertälje-Nykvarn OF, 42.38, 56) Joana Wälti, Södertälje-Nykvarn OF, 49.41, 62) Jeanette Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 52.45

H21 Elit: 1) Olav Lundanes, Paimion Rasti, 29.29, 2) Ruslan Glebov, OK Ravinen, 30.32, 3) Magne Dæhli, Halden SK, 30.45, 4) Anton Johansson, OK Orion, 30.48, 5) Albin Ridefelt, OK Linné, 30.50, 22) Ivar Lundanes, Södertälje-Nykvarn OF, 34.27, 30) Kent Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 35.45, 56) Jakob Enmark, Södertälje-Nykvarn OF, 38.55

D20 Elit: 1) Anni Haanpää, Tampereen Pyrintö, 38.20, 2) Emma Hagrot, Täby OK, 38.28, 3) Anu Tuomisto, Vaasan Suunnistajat, 40.17, 4) Veera Klemettinen, Suunta Jyväskylä, 41.02, 5) Ida-Marie Cederberg, Pargas IF, 41.18, 19) Fiona Bunn, Södertälje-Nykvarn OF, 44.58

D18 Elit: 1) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 29.06, 2) Siiri Silvennoinen, Kalevan Rasti, 29.22, 3) Ingrid Gylterud Kvålsgard, Fossum IF, 29.52, 4) Venla Taulavuori, Alatornion Pirkat, 30.06, 5) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 30.16, 22) Amanda Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 33.14, 72) Sofie Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 41.24

H18 Elit: 1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 30.07, 2) Aslak Heimdal, Konnerud IL, 30.16, 3) Erik Hannrup, IF Thor, 30.20, 4) Lukas Olm, Kils OK, 30.24, 5) Simon Harden, FK Boken, 30.36, 74) Erik Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 39.56

D14 Kort: 1) Filippa Bernsten, Östersunds OK, 28.31, 23) Ella Liwell, Södertälje-Nykvarn OF, 42.44

D16: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 42.52, 10) Sofia Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 50.38, 111) Sara Hede, Södertälje-Nykvarn OF, 81.37

H18: 1) Pascal Schmid, OK Linné, 48.13, 78) Henrik Willamo, Södertälje-Nykvarn OF, 74.34

D10: 1) Helene Scheele, Nydalens SK, 16.57, 114) Katja Smitt, Södertälje-Nykvarn OF, 38.27, 157) Hanna Moldin, Södertälje-Nykvarn OF, 47.37

D11: 1) Minna Turesson, OK Renen, 23.20, 96) Tilde Westbom Lampinen, Södertälje-Nykvarn OF, 50.12

D12: 1) Filippa Braun, Växjö OK, 22.26, 21) Lovisa Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 27.16

D13: 1) Tova Rangert, IK Hakarpspojkarna, 29.50, 13) Stina Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 32.15, 84) Alexandra Stål, Södertälje-Nykvarn OF, 46.44

D14: 1) Hanna Öberg, Gamleby OK, 27.28, 22) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 32.38

D16 Kort: 1) Lena Ennemoser, Orienteering Innsbruck Imst, 31.10, 4) Lisa Heldt, Södertälje-Nykvarn OF, 36.58

D20: 1) Kerstin Wadman, Göteborg-Majorna OK, 52.41, 35) Kristin Willamo, Södertälje-Nykvarn OF, 78.38

D21 Lång: 1) Johanna Engström, OK Hällen, 73.36, 18) Anna Kindlundh, Södertälje-Nykvarn OF, 95.01

D35: 1) Camilla Engstrand, IFK Göteborg, 50.49, 15) Jo Stevenson, Södertälje-Nykvarn OF, 61.49

D40 Kort: 1) Helena Sandahl, IK Hakarpspojkarna, 31.23, 173) Annelie Moldin, Södertälje-Nykvarn OF, 69.45

D45: 1) Gunilla Svärd, IF Thor, 38.37, 59) Anne-Marie Wigle, Södertälje-Nykvarn OF, 59.16, 140) Susanne Stål, Södertälje-Nykvarn OF, 96.40

D45 Kort-1: 1) Mari Gullbrekken Schjølberg, Tynset IF, 34.31, 2) Annika Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 37.18, 50) Sofia Smitt, Södertälje-Nykvarn OF, 54.37, 92) Marlene Bigren, Södertälje-Nykvarn OF, 66.37

D50: 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 38.56, 2) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 39.28, 4) Sofia Heldt, Södertälje-Nykvarn OF, 40.32, 6) Maria Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF, 41.39, 44) Anna Ek, Södertälje-Nykvarn OF, 53.12, 100) Marie Häggstrand, Södertälje-Nykvarn OF, 63.49

D55: 1) Laila B.Höglund, FK Herkules, 41.51, 83) Annamari Sjöblom, Södertälje-Nykvarn OF, 91.30

D60 Kort: 1) Inger Wennberg, OK Renen, 42.33, 32) Margareta Lundh, Södertälje-Nykvarn OF, 57.27

D60 M: 1) Helena Diedrichs, OK Kåre, 46.45, 19) Monica Mild, Södertälje-Nykvarn OF, 63.18

D65 M: 1) Kerstin Carlsson, OK Letstigen, 40.07, 34) Barbro Holmberg, Södertälje-Nykvarn OF, 76.23

D70 Kort: 1) Marianne Wikblom, IF Minken, 35.50, 6) Evy Nord, Södertälje IF, 44.09

D75 Kort: 1) Wiwi-Anne Nilsson, Nyköpings OK, 40.10, 9) Berit Gustavsson, Södertälje IF, 65.11

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 18.37, 160) Oskar Liwell, Södertälje-Nykvarn OF, 43.51

H12: 1) Max Österberg, Gustavsbergs OK, 17.36, 136) Vidar Moldin, Södertälje-Nykvarn OF, 34.55, 159) Frode Smitt, Södertälje-Nykvarn OF, 39.55

H13: 1) Simon Corneliusson, OK Löftan, 26.52, 20) Erik Månsson, Södertälje-Nykvarn OF, 32.12

H14: 1) Olle Karlsson, IK Hakarpspojkarna, 23.38, 53) Alexander Ahlsén, Södertälje-Nykvarn OF, 33.07

H15: 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 38.47, 92) Viktor Löfgren, Södertälje-Nykvarn OF, 64.18

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 40.28, 3) David Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 41.09, 42) Martin Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 51.10

H17-20 Kort: 1) Victor Thörnkvist, Sol Tranås, 45.23, 7) Christoffer Ahlsén, Södertälje-Nykvarn OF, 56.46, 28) Jonathan Ahlsén, Södertälje-Nykvarn OF, 81.37

H21-1: 1) Jonne Lakanen, Lappeen Riento, 66.06, 60) Sven-Anders Melin, Södertälje-Nykvarn OF, 92.48

H21 Kort-1: 1) Andreas Höye, Fredrikstad SK, 45.45, 45) Jonas Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 69.00

H21 Kort-2: 1) Olle Boström, Järla Orientering, 40.20, 4) Erik Liljequist, Södertälje-Nykvarn OF, 46.45

H21 Lång-1: 1) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, 80.05, 46) Martin Jansson, Södertälje-Nykvarn OF, 99.48

H35 Kort: 1) Magnus Palm, KFUM Örebro OK, 44.19, 2) Jens Molin, Södertälje-Nykvarn OF, 45.01, 8) Lars Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 50.43, 21) Tomas Fagerstedt, Södertälje-Nykvarn OF, 54.36, 29) Mats Liwell, Södertälje-Nykvarn OF, 56.38, 32) Martin Lampinen, Södertälje-Nykvarn OF, 57.52, 59) Stefan Lundh, Södertälje-Nykvarn OF, 64.17, 63) Lovisa Westbom, Södertälje-Nykvarn OF, 65.46

H40 M; 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 48.38, 17) Martin Hede, Södertälje-Nykvarn OF, 67.30

H45-1: 1) Mats Röjgård, OK Kolmården, 42.20, 7) Olof Smitt, Södertälje-Nykvarn OF, 48.04, 113) Martin Stål, Södertälje-Nykvarn OF, 145.27

H45 Kort-1: 1) Henric Brohede, OK Tyr, 34.10, 72) Martin Moldin, Södertälje-Nykvarn OF, 53.08

H50 Kort-1: 1) Jonas Lång, Stora Tuna OK, 37.43, 33) Urban Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 49.08, 131) Bert Koskinen, Södertälje-Nykvarn OF, 87.54

H55: 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 38.21, 3) Michael Wehlin, Södertälje-Nykvarn OF, 40.58, 92) Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 67.44

H55 Kort: 1) Per Grywenz, OK Linné, 36.41, 5) Lennart Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 38.40, 14) Gunnar Eriksson, Södertälje-Nykvarn OF, 42.07

H60 Kort: 1) Lars Bengtsson, Årsunda IF, 40.08, 18) Stefan Persson, Södertälje-Nykvarn OF, 47.45, 38) Per Molin, Södertälje-Nykvarn OF, 54.04

H60 M: 1) Ulf Nordzell, OK Djerf, 46.34, 2) Leif Bergman, Södertälje-Nykvarn OF, 46.53

H70: 1) Jan Ragnar Fogelberg, Västvärmlands OK, 40.59, 47) Staffan Holmberg, Södertälje-Nykvarn OF, 63.32

H70 Kort: 1) Alfred Lindberg, Köping-Kolsva OK, 31.31, 112) Sten Möller, Södertälje-Nykvarn OF, 80.10

H75 Kort: 1) Björn Linnersjö, OK Orion, 32.30, 19) Lars Nord, Södertälje IF, 47.09, 28) Stig Gustavsson, Södertälje IF, 52.55

H85: 1) Peo Bengtsson, OK PAN-Kristianstad, 34.24, 2) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 37.46