Bytte festandet mot friidrott och gjorde raketkarriär – nu väntar EM: "Krökade i två år"

Dennis Leal hade förmodligen skrattat om någon, för fyra år sedan, berättat att han skulle vara med på friidrotts-EM i Berlin år 2018.

På den tiden hade de sportsliga drömmarna gått i kras. En knäskada stoppade honom från att fortsätta med amerikansk fotboll och i stället började han att festa.

– Efter skadan kände jag att sport inte var något för mig. Jag hade ingen kärlek till någon annan sport, förutom basket och fotboll. Men börjar man i så sen ålder så har man ingen chans att ta sig vidare och bli riktigt bra. Så jag började festa och krökade i två år, säger Dennis Leal till LT-Sporten.

Hur mådde du under den perioden?

– Jag skulle inte säga att den var dålig, rättare sagt så var den ganska välbehövlig. Innan jag fyllde arton år hade jag inte druckit någonting och var en riktigt duktig kille.

På vilket sätt menar du att den var välbehövlig?

– För nu har jag testat på det och känner jag inget behov av det. Det var kul ett tag, men sedan kände att jag behövde ta tag i livet, för jag kom ingenstans med livet mellan fyllorna.

Efter de två spritfyllda åren tog Dennis Leal beslutet: han skulle tillbaka in i sportens värld och begav sig till Södertälje IP.

Men att det just blev friidrott har sin förklaring.

– När jag fortfarande höll på med amerikansk fotboll så var jag med på ett landslagsläger och då skulle vi göra ett springtest. Det visade sig att jag var väldigt snabb och slog nationsrekordet på 30 yards (reds. anm. drygt 27.5 meter).

– Eftersom jag var ganska snabb på den tiden, så tänkte jag att det inte kunde ha försvunnit. Jag gick ner till Södertälje IP, men eftersom de bara har ungdomsverksamhet så rekommenderade de mig att gå vidare till Spårvägen. När jag började träna på riktigt så fastnade jag verkligen för friidrotten.

Nu, efter två säsonger med Spårvägens FK, går det inte att beskriva Leals resa som något annat än en raketkarriär – trots att den inneburit mycket rehabilitering.

– När jag började med friidrotten så handlade det till en början om att förstärka musklerna och se till att kroppen fungerade på rätt sätt.

– Egentligen lossnade det först förra året när jag jag fick Roland Bergman som coach i Spårvägen. Då hade vi fixat alla småskador och helt plötsligt började jag springa.

Resultaten kom därefter. Personrekord efter personrekord krossades och när säsongen summerades kunde tiden 10:37, på hundra meter, skrivas in i protokollet.

– Att jag skulle hamna på 10:37 under min första riktiga säsong var ingenting jag hade förväntat mig. All cred till Roland som har fått mig att springa så fort under en så kort tid. Och till min familj och vänner som har varit mitt bästa stöd och motivation för att fortsätta kriga, säger 23-åringen.

Och som ni förstår har det fortsatt att gå åt rätt håll för Leal. Men under sommaren kom bakslaget: sprintern misslyckades med att kvala in till EM och togs enbart ut som reserv till 4x100 meter – men historien skulle få en plötslig vändning.

– Jag hade tappat allt hopp. Kvaltiden för 100 meter var 10:35 och jag hade gjort 10:37. Men när jag stod hemma i mitt kök och lagade piroger, ringde telefonen. Förbundet berättade att de hade goda nyheter – jag hade fått ett wildcard och skulle få springa 100 meter i Berlin.

– Det låter kanske klyschigt – men jag bara skrek och var så glad. Jag har alltid haft höga förväntningar på mig själv. Mitt mål var att ta mig till EM och nu hade jag nått mitt mål trots allt. Jag är så extremt tacksam över att få den här chansen.

På måndag är det skarpt läge för Södetäljebördige 23-åringen. 100 meter ska avgöras och förväntningarna är stora.

– Jag är verkligen astaggad. För tre år sedan stod jag på Södertälje IP och nu ska jag få åka på mitt största stora mästerskap – det har gått så fort.

Reflekterar du någonsin över din raketkarriär?

– Jag tar det för vad det är och tar det dag för dag. Man ska inte tänka eller överanalysera det. Men jag blev lite bortskämd när det gick så bra direkt. Jag gick in i många tävlingar och trodde att jag skulle slå personbästa – men det är inte så enkelt. Allt måste fungera, så jag har fått börja sköta kosten bättre, tänka på sömnen och träna smartare.

Hur känns formen nu inför EM?

– Jag känner mig väldigt stark. Det är en stor tävling och jag är hur taggad som helst. Känslan är att det kommer att gå bra och att det kommer släppa. Jag har aldrig varit så taggad tidigare och jag känner mig trygg i mig själv.

Och vad har du satt upp för mål under EM?

– Målet för mig är att göra en bra prestation, försöka ta mig till semifinal och slå mitt personbästa, samt försöka bli bästa svensk. De som är i toppen är väldigt snabba, men det är vad jag drömmer om. Men sedan vill jag också samla på mig erfarenheter, säger Dennis Leal.