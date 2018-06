Mikael Ishaks kärlekshyllning till familjen i Södertälje – och beskedet om framtiden: "Hade varit väldigt dumt"

Nästa säsong spelar Mikael Ishak återigen i en av världens bästa ligor - Bundesliga.

Som 18-åring gjorde han debut i ligan med Köln, dit han gått från moderklubben Assyriska. Sen följde nedflyttning till andraligan, kortare sejourer i Schweiz och Italien innan forwarden kom till sin rätt i Danska Randers.

Där öste han in mål under två och en halv säsong innan han återvände till Tyskland i januari 2017. Då till Nürnberg i andraligan.

Den här säsongen var Mikael Ishak en starkt bidragande faktor till att Nürnberg ta klivet upp i Bundesliga. Bortsett från en skada som höll honom borta i februari och mars har forwarden varit given i laget och stått för tolv mål och sju assist.

– Det har varit en fantastisk säsong! I början vann vi utan att jag gjorde poäng. Sen får jag igång målskyttet och öser in mål och gör många assist. Det har gett mig väldigt stort självförtroende, säger han på telefon från lägenheten i Tyskland där han är tillbaka efter semester i Dubai och Grekland.

Den 2 juli drar försäsongen igång för Nürnberg. Och då kommer Ishak vara på plats, även om han medger att det finns gott om andra större klubbar som jagar hans signatur.

– Jag har gjort mig ett fint namn efter det här året. Samtidigt är jag väldigt sugen på att stanna, och kommer stanna. Vi kommer spela i förstaligan. Man har fått vara med och ta upp laget dit. Så det är klart att man vill hänga på. Att få till ett byte av klubb nu hade varit väldigt dumt, säger han.

Forwardens stora dröm sedan han lämnade Köln har hela tiden varit att komma tillbaka till tyska högstaligan. I slutet av augusti, när Bundesliga drar igång, går drömmen i uppfyllelse.

– Det är en väldigt fin liga att spela i. Tyskland är ett fotbollsland med mycket folk på läktarna och fantastiska förutsättningar. Första gången jag spelade i Bundesliga var det med 25-30 superettamatcher i benen. Nu kommer jag dit som en helt annan spelare. Det känns helt fantastiskt, säger Ishak.

– Sen kommer det bli tufft så klart och handla mycket om överlevnad. Håller vi oss kvar är det väldigt bra. Samtidigt går vi in i säsongen med väldigt bra självförtroende.

Hur ser du på att möta lag som Bayern München och Dortmund?

– Oj, oj. Du kan inte fatta. Det känns fortfarande lite overkligt. Vi pratade om det igår när de visade highlights mellan Bayern och Dortmund och man satt och tänkte på att man snart kommer få spela på de där arenorna. Jag kan inte vänta.

Många ville ha in Mikael Ishak i a-landslaget när han öste in mål under hösten. Och Janne Andersson var också på plats för att kolla in målskytten vid flera tillfällen.

Men när han skadade sig under våren gav 25-åringen upp drömmen om VM-spel. Drömmen om att bli ordinarie i blågult finns dock kvar.

Vad tror du krävs för att du ska komma med efter VM?

– Jag behöver få chansen. Gör man 20 poäng i en andraliga där vi tar oss upp, jag vet inte vad man mer kan göra? Det ända jag kan göra är att fortsätta och sen hänger det inte på mig, säger han och tillägger:

– Men till VM förstår jag att man inte chansar med någon som inte har testats innan.

Hur ser du på konkurrensen i anfallet?

– Vi har bra forwards i Sverige. Men man kanske inte har fått igång målskyttet riktigt. Men det är bra konkurrens, vilket det ska vara i landslaget. Anfallarna i Sverige har fått lite oförtjänt med kritik kan jag tycka. Men sen kanske några väljer att sluta efter VM.

För ett år och tre månader sedan förändrades Mikael Ishaks liv radikalt. Då blev han nämligen pappa till sonen Leon. Det Att bilda familj påverkade hans klubbval när han valde trygga Tyskland.

Hur är det att vara pappa?

– Det är fantastiskt så klart. Det bästa som kan hända en. Familjen är det enda jag har egentligen.

Har det förändrat dig som person?

– Nej, egentligen inte. Men det är perfekt nu när man är utomlands, då har man väldigt mycket tid för familjen. Det är skönt att ha dem vid sin sida. Speciellt när man gör en dålig match. När man kommer hem och ser sonens leende så förändras man. Innan kunde man grubbla på en dålig match i tre-fyra dagar, berättar han.

Mikael Ishak träffade sin tyska fru Nadine när han spelade i Köln.

Hur träffades ni?

– Jag fick kontakt med henne första gången via nätet. Vi skrev till varandra och sen gick vi ut en gång. Det kändes bra. Så vi fortsatte träffas.

Var det nån speciell dejtingsida för fotbollsspelare?

– (skratt) Nej, sociala medier. Först via bekanta, sen tog jag kontakt och så styrde vi upp en dejt.

Mikael Ishaks mamma och pappa och tre bröder bor kvar i Södertälje. Hela familjen har en väldigt nära relation och pratas vid dagligen.

– De betyder allt för mig. De har hjälpt mig väldigt mycket och de finns alltid där som stöd, säger han.

Uppväxten i Geneta beskriver han som hård.

– Jag hade det inte alltid lätt. Man fick klara sig mycket själv. Men vi kämpade oss igenom den svåra tiden. För mig var det väldigt mycket fotboll, jag satsade all in på det och det lyckades. Skönt nu när man kan ge lite tillbaka till familjen på alla möjliga sätt. Jag är väldigt lyckligt lottad.

Hur mycket har du familjen att tacka för framgångarna?

– Väldigt mycket. Speciellt när jag var ung. Farsan var med på varje träning och körde mig fram och tillbaka hela tiden. Till slut fick jag be honom sluta komma, skrattar han.

– Och morsan har alltid varit där. Lagat mat, fixat hemma och skött om oss fyra pojkar. Det har inte alltid varit lätt men hon har klarat det väldigt fint. De är en stor anledning till att jag är där jag är idag.

Även om Mikael Ishak lämnade Assyriska och Södertälje redan som 18-åring och nu bott sammanlagt över fyra år i Tyskland tvekar han aldrig över vad som är hemma.

– Klart att det är Södertälje. Jag älskar staden. Speciellt Geneta där jag började ganska sent med fotbollen. Jag var tio år. Innan dess spelade jag bara gatufotboll hela, hela tiden. Det är det som har gjort mig till den jag är idag.

Hur mycket följer du Assyriska?

– Ganska mycket. Speciellt nu när Stefan Batan har kommit tillbaka. Det är svårt att se matcherna när de är i division 1, men jag kollar resultaten.

Vad säger du om klubbens utveckling sedan du lämnade?

– Den har varit katastrofal om jag ska vara ärlig. Det har bara gått nedåt egentligen, men nu är det en ny tid där man hoppas att de kan få kontroll på klubben och hitta glädjen igen. För Södertälje och Assyriska förtjänar mycket bättre, avslutar Mikael Ishak.

EXTRA: Mikael Ishaks 3 största ögonblick i karriären

1. Avancemanget till Bundesliga

”Att ta sig upp till en av världens bästa ligor och där man själv varit en stor faktor till avancemanget”

2. EM-guldet med U21

”Fantastiskt. Speciellt första matchen där jag kommer in och ordnar straff. Att vi gick hela vägen är helt sjukt”

3. Debuten i Bundesliga

”Att som 18-åring springa in på Wolfsburg arena och göra debut i högstaligan var häftigt”

… och tyngsta ögonblicket:

”När jag kom till Nürnberg var jag skadad samtidigt som laget förlorade. Jag kände stor press från fansen att de ville att jag skulle spela. Men mitt knä var paj. Att inte kunna hjälpa till när laget behövde mig som mest var väldigt tufft mentalt”