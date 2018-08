Andreas Haddad klar för ny klubb – i division 5: "Södertälje behöver fler lag högre upp i seriesystemet"

Läs också: Rättegången mot Syrianska-spelarna inledd - nekar till anklagelser om matchfixning: ”Han förstör och kränker spelare”

Nästa klubbadress blir division 5-laget Södertälje FF. Det skriver klubben på sin Facebook.

36-årige Haddad lade av med spelarkarriären 2017. Inför säsongen 2018 tog han över division två-laget Södertälje FK, som tränare. Samma lag lämnade han under turbulenta former tidigare under året.

Nu ska han alltså förstärka Södertälje FF, på planen istället.

– Det ska bli skitkul att spela fotboll igen och försöka hjälpa Södertälje FF, säger Haddad till klubbens Facebook.