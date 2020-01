Under natten till tisdagen inträffade spårfelet vid Södertälje hamn. Detta medför störningar och inställda tåg på linje 41 mellan Södertälje hamn och Södertälje C under tisdagen.

Tidigt på tisdagsmorgonen hade varken Trafikverket eller SL någon prognos för när felet kan vara åtgärdat.