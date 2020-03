Sorg på Praktiska Gymnasiet – så stöttar skolan eleverna efter dödsolyckan: ”Betyder väldigt mycket”

Paul Eichoue omkom i en bilolycka vid Listonhill på tisdagskvällen. På Praktiska Gymnasiet i Nykvarn, där Eichoue var elev, har sorgearbetet pågått sen dess. Emma Sennebäck, som är biträdande rektor på skolan, berättar att personalen har försökt stötta eleverna på flera olika sätt.

– Jag tror att vi hade kanske 15 elever som kom in i onsdags och fick tröstas av oss. De fick tända ett ljus för Paul och så använde vi oss av en sorglåda, som vi har förberett för sådana här tillfällen men hoppats aldrig behöva använda. Där fanns det en fotoram, en minnesbok där man kunde skriva hälsningar till Paul, näsdukar och så vidare. Och så gick vi och köpte blommor och ställde bredvid. Det var en fin men väldigt sorglig stund, säger Sennebäck.

– Sen ringde vi Nykvarns församling, där en präst och ytterligare en person från kyrkan kom och hjälpte till med sorgearbetet. De tyckte att vi skulle anordna så att eleverna fick komma och tända ljus för Paul i kyrkan, eftersom skolan ska vara stängd men kyrkan är öppen. Det anordnade vi under torsdagen. Även Pauls bror och syster var där då. Många kände nog att det var skönt att få komma dit och gråta av sig och tända ett ljus för Paul.

Framöver kommer skolan fortsatt att erbjuda sitt stöd till eleverna.

– Det finns möjlighet för eleverna att prata med oss om de vill göra det. Vi kommer meddela dem att de har möjlighet att komma till skolan från och med måndag. Där riktar vi oss främst till hans närmaste vänner på skolan. Då kommer vi ha två kuratorer på plats och jag ska även prata med prästen igen och se om hon kan komma ner någon dag. Och vi andra i personalen kommer finnas på plats och ge vårt stöd.

Samtidigt berättar Sennebäck att i dessa tider, med coronavirusets spridning, blir det en större utmaning för skolan att hjälpa sina elever.

– Det är det här som är svårt i de här coronatiderna, att eleverna inte riktigt har en plats att samlas på och prata av sig eftersom skolan är stängd från undervisning. Där vill vi hjälpa till. Då tar vi in de i mindre grupper, där de får prata av sig och tända ljus för Paul. Det känns jätteviktigt att vi kan vara där som ett stöd för de som stod Paul nära. Det betyder väldigt mycket för dem, att få sitta på sina favoritplatser i skolan, där de hängde på rasterna och så vidare.

– Vi har haft coronaviruset i åtanke under den här tiden. Första dagen som vi fick reda på det här så gick vi ut med information om att de elever som behöver stöd fick komma in till skolan. Där skrev vi att de skulle föranmäla sig till mig, så att vi inte får in för mycket folk på skolan. Och i kyrkan tog vi in dem i omgångar, så att det inte var för mycket folk där samtidigt.