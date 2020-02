Södertäljesonen redo för EM-kval – gör sin bästa säsong i karriären: ”Får lite mer respekt”

Det välbekanta ljudet av en basketboll som studsar mot golvet.

En röst som ger direktiv på engelska. Och så; "OK, let's go!".

Visselpipan ljuder.

Bollen hinner bara studsa några få gånger igen, innan det kommer en ny signal från visselpipan.

"No, no, no! Stop, stop, stop. What are you doing?"

Spanjoren Hugo Lopez har varit förbundskapten för Sverige sedan hösten 2018, men när han nu dammar av taktiken för de svenska spelarna krävs det flera omtagningar. Och så de stora, yviga gesterna, karaktäristiska för en sydeuropé.

När spelarna inte gör som de ska, får de höra det.

– Haha, ja, men det är så det ska vara, skrattar Tobias Borg när träningspasset är över.

– Det är så hög nivå så det ska vara rätt.

Förutom en veckas landslagssamling i somras har Tobias Borg inte varit med så mycket med landslaget de senaste åren. När Sverige spelade matcher senast, så stoppades han från spel av sin klubb. Men han har träffat Hugo Lopez flera gånger tidigare, i samband med matcher i spanska ligan där de båda är verksamma i varsin klubb till vardags.

– Han har kommit och vi har pratat om landslaget, så vi har lärt känna varandra, konstaterar "Tobbe".

Han kom till landslagssamlingen efter att ha fått några dagars välbehövlig ledighet. Hans lag Real Betis kvalificerade sig inte för cupspelet, som de åtta bästa lagen i den spanska högstaligan spelade nyligen. Real Betis är nykomling, och ligger på plats 16 av 18.

De två sämst placerade lagen åker ur, och Betis har haft det tufft, och är 6–15 så här långt.

– Det har varit lite halvjobbigt, speciellt när vi hade en så bra säsong förra året. Vi vann ju andraligan och gick upp, och det har blivit en sån kontrast till i år när man förlorar så mycket. Känslan i laget är inte som i fjol, men det kan nog vända. Vi har fått in två nya spelare som är bra, så det kan bli bättre, säger Tobias Borg.

Personligen har dock säsongen varit ett stort steg i rätt riktning. För första gången har han en större roll i ett lag i den spanska ligan.

- Jag får väl runt 15-20 minuter per match, vilket jag är väldigt nöjd med. Jag gör inte en massa poäng, men snittar fem–sex poäng, skjuter treor och spelar mycket försvar. Jag gör mitt jobb och coacherna är nöjda, berättar han.

- Jag var ju i Bilbao i tre år (i samma liga) men spelade inte mycket, jag var ett halvår i Tenerife men det blev samma sak. Men man blir ju ett år äldre hela tiden, och det känner jag av. Jag har fått mer rutin, och märker också att andra spelare i andra lag har koll på vem jag är. Man får lite mer respekt från motståndarna. Det är något jag siktat på, att ha en ledande roll i ett bra lag i en bra liga. Jag har väl inte en jätteledande roll, men...

Du är en del av kärnan?

- Ja, lite så. Förra året hade vi ett helt nytt lag, tolv nya som bildade ett lag som klev upp. Fyra spelare fick följa med upp, varav jag är den som spelar mest. Så det har blivit så att jag får välkomna nya spelare, dela rum med dem när vi bor på hotell och får visa runt i stan och sånt där. Det är kul, säger Tobias, som också trivs utmärkt i staden Sevilla, där han bor med sin fru Cleo Forsman-Goga, som bekant också hade en elitkarriär i basket som dock förstördes av skador. De två gifte sig i somras, och Cleo studerar på distans.

Nu har Tobias dock lämnat Sevilla och det är fokus på landslaget. EM-kvalet drar igång med två matcher och för Sverige handlar det om att slå ur underläge. Man börjar mot Kroatien på bortaplan på fredagskvällen, sedan väntar Turkiet i Globen på måndag.

– De är ju större basketnationer än vad vi är. Samtidigt, det är många spelare som inte kan komma och spela med landslaget för dem, precis som det är för oss med Jonas (Jerebko), Jeffery (Taylor) och Marcus (Eriksson), som stoppas av sina klubbar. Vi kör så hårt vi kan, så får vi se.

Sverige är i en grupp där även Nederländerna är med. Kvalet fortsätter i november och avgörs i februari 2021, och de tre bästa lagen går till EM.

– Jag tycker att vi inte ska ha inställningen att vi är lilla Sverige, utan att vi kan vinna och ska spela för att vinna. Men visst handlar det om att skrälla, även om vi mentalt ska ha rätt attityd, att vi ska spela för att nå EM, säger Tobias Borg.

– Vi har spelare med mycket erfarenhet av spel i Europa, så jag tror vi kan göra bra ifrån oss. Många spelare som varit med i sex sju år. Så det kan bli bra.