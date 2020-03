Södertäljeföretagets mikrometerstora bollar kan hjälpa dödssjuka: ” Vi står på gränsen till något stort”

Att kalla företaget för en börsraket är inte helt fel. Förra året bjöd på rejäla framgångar när omsättningen fördubblades och aktien steg till höga höjder.

– Det viktigaste för ett utvecklingsföretag är att inte dö på vägen, brukar jag säga. Vi har ju hållit på ganska länge nu. Från att ha en teknik till att den är en produkt som regelbundet köps av någon är en lång väg som tar tid. Nu har vi kommit till en mognadsfas där folk börjat köpa, säger vd Andreas Bhagwani.

Företaget huserar sedan ett par år i Astra Zenecas gamla lokaler på Forskargatan och är nu ett av Södertäljes framgångsrika bolag.

– Bolaget är ett klassiskt universitets-spin out. Det fanns 2004 och hade då en orienterande fas fram till jag kom in i bolaget 2012. Då hade man tittat lite på det här med läkemedel och när jag kom in var det för att man ville ha en mer kommersiell inriktning, säger Andreas.

Lite förenklat kan man säga att Nanologica står på två ben –läkemedelsformulering samt kromatografi, med hjälp av så kallade HPLC-kolonner, som används för analys eller rening av läkemedel.

– Ett av de kända problemen i läkemedelsindustrin är att det är svårt att få läkemedel att lösa sig i vatten, och kroppen är ju ett vattensystem. Hälften av alla läkemedel på marknaden har mer eller mindre det problemet. Även att få in läkemedel i lungan är lite bökigt, man måste använda små partiklar. Men det är en ganska liten del av det som finns i inhalatorn som faktiskt kommer in i lungan.

Eftersom läkemedlet har svårt att hitta rätt kan man öka dosen för att se till att tillräcklig mängd når fram till lungan. Men då kan man istället få problem med biverkningar. Ett exempel som Andreas nämner är ett samarbete med läkemedelsföretaget Vicore Pharma.

– De jobbar med den värsta formen av lungfibros. Patienterna hostar ihjäl sig inom tre till fem år. De läkemedel som finns förlänger livet, men det innebär inte att de slutar hosta, säger Andreas.

Men sedan finns det ett cancerläkemedel som visat sig vara effektiv mot hostan, men som kräver en hög dos. Läkemedlet godkändes aldrig eftersom man ansåg att biverkningarna var för allvarliga. Andreas menar att med Nanologicas teknik kan man få läkemedlet att hitta till rätt plats i lungorna och att man därför kan minska dosen. Följden blir att även biverkningarna minskar.

– Med hjälp av vår teknik, som ska provas i klinik förmodligen nästa år, kommer man ner till en tiondel av dosen eftersom man ger läkemedlet lokalt i lungan. Då behöver man inte så höga doser och då tror man att man kommer undan bieffekterna också. Det är alltså inte en tablett som ska spridas med blodomloppet, utan det ges direkt i lungan via någon form av inhalator.

Hur ser då Nanologicas teknik ut? Det handlar om mikrometerstora (0,000001 meter) bollar som är laddade med läkemedel och som inhaleras.

– Skulle man hålla bollarna i handen känns den som fin vit sand. De här bollarna, vi kallar dem partiklar, är ihåliga och läkemedlet finns inuti dem. Det är svårt att med hjälp av andra tekniker få bollarna lika stora, vilket man vill, liksom att de inte ska klumpa ihop sig. Det är nästan inga andra än vi som klarar det. Därför finns det ett intresse för våra produkter. Att kunna styra partiklarnas storlek har visat sig ha stor betydelse för inhalerbara läkemedel. Vi tror vi står på gränsen till något stort.

Nanologicas andra spår är det som kallas analytisk och preparativ kromatografi. För det ändamålet tillverkas en så kallad HPLC-kolonn som inom analytisk kromatografi används för att separera molekyler och är en standardmetod vid analys av läkemedel. Vid preparativ kromatografi används samma teknik men med syftet att rena läkemedel, exempelvis insulin.

Nanologicas största marknad finns i Asien, framför allt i Kina.

– Där har vi varit sedan 2018 och vi har haft en tydlig tillväxt . I år har vi kommit in på den amerikanska marknaden, vi skrev vårt första kontrakt för bara ett par veckor sedan. Det är en positiv utveckling, säger Andreas.

Nu är frågan hur Nanologica ska få upp tillverkningsvolymerna.

– I juli förra året hittade vi en kund som kunde binda sig i ett längre kontrakt och då kunde vi komma igång med tillverkningen i stor skala i England. Där får vi ut de första testbatcherna under året och vi räknar med full produktion i slutet av året. Preparativ kromatografi är en marknad med färre spelare, större volymer och mer pengar för oss.

Det är tron på Nanolocicas produkter som har fått aktieägarna att intressera sig för företaget. Produkterna inom preparativ kromatografi och inhalation är inte färdiga för användning ännu, men förväntan är stor.

– Inhalation är ett område som funkar väldigt bra för oss och vi har kommit igång med försäljning av analytisk kromatografi framför allt i Asien och nu har har vi en stor möjlighet inom preparativ kromatografi. Där är vi nu. Det är två affärsområden där tekniken är väldigt lika men med helt andra kunder och köpmönster.

Dålig tajming att göra en nyemission under värsta coronakrisen

I framtiden tror Andreas att de två produktgrenarna kommer att delas upp i två bolag, men ännu är synergieffekterna mellan teknikerna viktiga. Även om framtidsutsikterna är positiva kämpar världen med coronaviruset som riskerar att radikalt förändra konjunkturen.

– Förra året hade vi en försäljning på ungefär tio miljoner och vi ser att tillväxten kommer att fortsätta. Vi ser ingen avmattning och den kommer att bli väsentligt bättre under året. Nu är ju Kina tillbaka, det är full aktivitet där. Våra partners satt helt still under fem, sex veckors tid och det var ett väldigt avbräck i affären för dem och det drabbar ju oss också.

Nanologicas stigande aktie höll emot länge, men fredagen den 13 mars gick det inte längre. Då föll den nästan 20 procent på två dagar, och detta under en pågående nyemission som ska dra in 55 miljoner kronor till företaget.

– Vi är ju mitt uppe i en nyemission där man kan köpa aktien för 10 kronor. Vi vet att flera är intresserade men de frågar sig varför ska de köpa nu när de kan få den billigare på den fallande börsen? Så ingen köper nu.

Men Andreas Bhagwani är ändå inte orolig. I ett långsiktigt perspektiv ser han ljuset.

– Kortsiktigt är det dålig tajming att göra en nyemission under värsta coronakrisen, men eftersom vi hade en robust setup påverkar det inte bolaget nämnvärt. För tre veckor sedan var alla oroliga för hur det skulle gå i Kina men de är ju förbi sin puckel.

Och som LT tidigare rapporterat, har Nanologicas huvudägare Thomas Eldered, garanterat att han lägger in 55 miljoner kronor om ingen annan gör det.

– Jag är långsiktig och jag tror vi kommer att studsa upp ganska mycket efter emissionen. Så det spelar inte mig så stor roll. Många tycker att det inte är så roligt att köpa för högre pris än börskursen, men å andra sidan så vet vi att vi får in pengarna.