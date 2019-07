Södertäljebon Victoria Janogy hejar på tvillingsyrran i Sveriges bronsmatch: "Madelen gör ett mål om hon får hoppa in"

Anmäl text- och faktafel

Sveriges finaldrömmar krossades av Nederländerna som vann semifinalen med matchens enda mål, som gjordes i första förlängningskvarten.

23-åriga Madelen Janogy började på bänken, men fick hoppa in med drygt tio minuter kvar av ordinarie matchtid.

Tvillingsyrran Victoria följde matchen på storbildsskärm på en sportbar i Sunny Beach i Bulgarien där hon är på semester.

–Det var både svenskar och holländare på plats så det var ganska bra drag, säger Victoria Janogy.

Och hon vill gärna se sin syster på planen igen även i bronsmatchen.

– Jag tror att hon kommer att få hoppa in, säger Victoria, som ska kolla på matchen tillsammans med sin lillasyster och några kusiner.

Hon har hållit kontakt med sin syster via sms under VM och efter succéinhoppet på premiären var ett sms från Victoria det första Madelen såg när hon kom till omklädningsrummet.

– Min syrra skrev: ”Jag gråter. Fy fan vad bra du är”. Då blev jag nästan tårögd, sa Madelen Janogy i en intervju med Expressen efter matchen.

Och när Sverige mötte Thailand i andra gruppspelsmatchen fanns Victoria på plats i Nice.

Hon har själv spelat fotboll och hennes längd kom väl till pass som målvakt. Den betydligt kortare Madelen var däremot ett vasst anfallsvapen och systrarna spelade ihop hemma i Falköping från att de var 11 år till 18-årsåldern.

Och när det gäller längden har Victoria alltid varit ett huvud längre.

– Det är verkligen Helan och Halvan, säger Victoria och skrattar.

Madelen Janogy värvades 2014 av värmländska Mallbackens IF och under sin första säsong där spelade klubben upp sig till damallsvenskan. Sedan december 2016 tillhör Madelen Piteå IF och i fjol tog de hem SM-guldet.

Under våren blev hon uttagen i Sveriges trupp till VM och i genrepet mot Sydkorea gjorde Janogy det avgörande 1–0-målet med två minuter kvar av matchen.

I Sveriges inledningsmatch i VM gjorde hon ett mål och spelade fram till ett i 2–0-segern mot Chile.

Hon är den första svenska landslagsspelaren på damsidan med delvis afrikanska rötter då pappa Ibrahim Janogy kommer från Mali. Han är Södertäljebo sedan fem år tillbaka och är kvalitetsansvarig för Scanias V8-motorer.

Och känner ni igen syskonnamnen Victoria och Madelen så stämmer det – namnen kommer från kungafamiljen.

– När vi kom till världen tyckte mamma vi var små prinsessor, så då blev det Madelen och Victoria.

Sedan några månader tillbaka är även Victoria Janogy Södertäljebo och bor i Västergård med sin pappa.

Just nu är hon sommarledig, men i höst blir det antingen socionomstudier eller det arbete hon sökt på Astra Zeneca.

Victorias Janogys fotbollskarriär fick däremot ett abrupt slut efter en knäskada för fyra år sedan som hittills krävt tre operationer.

– Jag drog av bakre korsbandet och pajade egentligen hela knät. Jag är inte tillbaka än och kommer aldrig tillbaka till fotbollen heller, konstaterar Victoria Janogy.

Men hon gläds desto mer åt syrrans framgångar på planen och hon har en tydlig bild av hur kvällens match kommer att gå:

– Sverige vinner med 2–1 och Madelen gör ett mål om hon får hoppa in.